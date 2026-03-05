Emirates operará unos 100 vuelos en Dubái el 5 y el 6 de marzo para repatriaciones y transporte esencial

Aunque la región enfrenta una interrupción considerable del tráfico aéreo que enlaza continentes, Emirates decidió realizar unas cien operaciones especiales en Dubái entre el 5 y el 6 de marzo, para facilitar tanto las repatriaciones como el transporte de carga esencial. Tras los ataques aéreos realizados por Estados Unidos e Israel en Irán el pasado sábado, la situación ha dado lugar a la cancelación de miles de vuelos en Oriente Próximo, lo que afecta seriamente la conectividad global entre Europa, Asia y África. De acuerdo con lo publicado por la aerolínea y recogido por diversos medios, esta medida busca atender solo casos de necesidad urgente, y responde a la reciente reapertura parcial del espacio aéreo en algunos países de la región.

Según detalló Emirates, estos vuelos estarán habilitados exclusivamente para atender a los pasajeros que requieran llegar a sus destinos y para el traslado de mercancías críticas, entre las que destacan productos farmacéuticos. El medio consignó que la aerolínea advirtió a sus clientes que solo quienes dispongan de una reserva confirmada deben acercarse al aeropuerto, e insistió en la importancia de no hacerlo sin previa confirmación, dada la limitación de frecuencias y la situación cambiante en el espacio aéreo regional.

La compañía informó que continuará operando con un número reducido de vuelos hasta nuevo aviso, puesto que la situación depende de las decisiones gubernamentales y regulatorias respecto a los cierres y reaperturas de rutas aéreas. Ante la magnitud de las cancelaciones y la incertidumbre operativa, Emirates hizo un llamado a los pasajeros a mantenerse informados a través de su sitio web oficial y de sus canales en redes sociales, donde proporcionará actualizaciones constantes sobre los cambios en la programación de vuelos.

Tal como publicó la empresa, la cancelación masiva de vuelos desde el sábado pasado ha generado importantes dificultades para viajeros y empresas de carga, ya que la región actúa como uno de los principales nodos de tránsito aéreo internacional. Las conexiones entre Europa, Asia y África dependen en gran medida de los pasillos aéreos que cruzan Oriente Próximo, y la interrupción afecta no solo los desplazamientos personales sino también los flujos logísticos de productos esenciales.

Emirates subrayó que la prioridad durante esta fase es trasladar a quienes se encuentren en situaciones apremiantes y garantizar la llegada de mercancía de crucial importancia sanitaria y social. La aerolínea aseguró que mantiene comunicación constante con las autoridades de aviación civil y con los gobiernos de los países afectados para adaptar de inmediato su operativa a la evolución de la crisis.

El medio añadió que, ante un escenario de inestabilidad creciente en la región, la directiva de la compañía recordó la recomendación generalizada de evitar el desplazamiento por la zona si no resulta estrictamente necesario. No obstante, la reapertura parcial del espacio aéreo en algunos países permite la operativa limitada de estos vuelos especiales, enfocados en atender requerimientos humanitarios y logísticos prioritarios.

Fuentes de Emirates indicadas en los comunicados oficiales reiteraron que todas las novedades relacionadas con modificaciones en los itinerarios, nuevas cancelaciones o reanudación paulatina de rutas se difundirán en tiempo real a través de los canales corporativos. La empresa informó que, mientras persista la incertidumbre derivada de la situación bélica y las restricciones asociadas, la seguridad de los pasajeros y tripulaciones constituye su principal consideración en cualquier acción tomada.

En el contexto internacional, la decisión de Emirates se produce tras una ola de cancelaciones que afecta a otras aerolíneas, y que ha dejado a miles de personas varadas o en situación de incertidumbre. El papel de Dubái como hub internacional convierte cualquier decisión operativa en un factor relevante para la reanudación paulatina de los enlaces aéreos entre diferentes regiones del mundo. La reactivación, aunque limitada, de algunos pasillos aéreos por parte de distintos países ha permitido el diseño de este operativo especial.

Finalmente, representantes de la compañía indicaron que los pasajeros con necesidad de asistencia o cambios en su reserva cuentan con servicios de atención disponibles de forma continua. La recomendación reiterada por la empresa es mantener un monitoreo constante de las comunicaciones oficiales para evitar desplazamientos innecesarios y garantizar que quienes acudan al aeropuerto tengan confirmación expresa de su vuelo.