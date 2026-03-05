Agencias

El Prado exhibe desde hoy la obra 'María y Luisa, las hijas del pintor', de Luis Paret

El Museo Nacional del Prado exhibe desde este jueves la obra 'María y Luisa, las hijas del pintor', de Luis Pareta, recientemente incorporada a las colecciones de la pinacoteca gracias al legado del historiador del arte Juan José Luna.

Realizada en 1783, la obra pertenece a un periodo en el que Paret experimentó con el óleo sobre cobre, un soporte que permite un acabado de gran precisión y brillo.

"En ella, el pintor enmarca la escena con un elaborado trampantojo que simula un marco de piedra adornado con cortinajes dorados, un sombrero de paja, hiedra y flores. Son elementos que comparte con el retrato de su esposa y que refuerzan el tono bucólico de la composición", explica el Prado.

Las protagonistas son María y Luisa, hijas del pintor, de tres y dos años respectivamente. Paret las representa como pequeñas ninfas en un paisaje natural: María sostiene una pandereta y abraza a su hermana, mientras Luisa juega con un perrillo y luce una chichonera. La escena, en plena naturaleza, conecta con las ideas educativas de Jean-Jacques Rousseau, influyentes en el ambiente ilustrado que el artista conocía bien.

