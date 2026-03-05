El Ejército israelí lanza nuevos ataques contra el sur de Beirut

La evacuación obligatoria de los residentes en los alrededores del aeropuerto internacional Rafik Hariri en Beirut marcó este jueves un nuevo episodio de tensiones en la capital libanesa. Según informó el medio libanés 'L'Orient-Le Jour' y la cadena Al Yazira, la medida llegó después de que se registraran dos bombardeos sobre la carretera que conduce al aeropuerto, acciones que dejaron un saldo de al menos tres muertos y seis heridos, de acuerdo a los datos difundidos por el Ministerio de Sanidad de Líbano y recogidos por la agencia de noticias estatal NNA. Estos hechos ocurrieron poco después de que el portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Avichai Adrai, emitiera una advertencia urgente para los habitantes del barrio de Ghobeiri, instando a evacuar con inmediatez por el riesgo que supone la proximidad a instalaciones de Hezbolá.

Tal como publicó 'L'Orient-Le Jour', Adrai informó a través de redes sociales que los vecinos de Ghobeiri y posteriormente los de Haret Hreik—zona igualmente cercana al aeropuerto—debían abandonar sus viviendas y mantener una distancia mínima de 300 metros respecto a los edificios afectados, una recomendación ilustrada mediante un mapa incluido en los comunicados. La escalada de violencia se contextualiza en una serie de operaciones militares que Israel justifica por la presencia y actividades del partido-milicia chií Hezbolá, cuyos enfrentamientos con el ejército israelí han mantenido una tensión constante en la frontera.

De acuerdo con la cobertura de Al Yazira, estos ataques aéreos son parte de una campaña prolongada que Israel ha llevado a cabo en el sur de Beirut y otras zonas de Líbano en los últimos meses, pese al alto el fuego acordado entre ambas partes en noviembre de 2024. El gobierno israelí sostiene que dichas incursiones buscan neutralizar amenazas de Hezbolá y defiende su proceder al señalar que no representa una violación del cese de hostilidades. No obstante, tanto las autoridades libanesas como miembros de Hezbolá han rechazado esta postura y manifestado su desaprobación ante la comunidad internacional, postura que ha sido también respaldada por Naciones Unidas, según reportó el citado diario.

El balance de víctimas se ha incrementado desde el inicio de la actual oleada de enfrentamientos. Según un comunicado recogido por NNA, el Ministerio de Sanidad libanés ha informado que los ataques israelíes en Líbano han causado hasta la fecha 72 muertos y 437 heridos. Esta nueva escalada se produce después de que Hezbolá lanzara misiles y drones hacia territorio israelí en represalia por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, el sábado anterior, según reportó 'L'Orient-Le Jour'. Los bombardeos sobre la carretera al aeropuerto y los vecindarios aledaños impactaron en áreas señaladas por Israel como próximas a infraestructuras utilizadas por Hezbolá.

El medio 'L'Orient-Le Jour' detalló que, pese al compromiso asumido en noviembre para establecer un alto el fuego, tanto Israel como Hezbolá debían retirar a sus efectivos del sur de Líbano. La situación se ha agravado al revelarse que el Ejército israelí mantiene cinco puestos en territorio libanés, lo que ha generado nuevas críticas desde el gobierno de Beirut y de líderes chiíes, quienes exigen la retirada completa de las fuerzas israelíes. Este despliegue ha marcado una de las principales razones del aumento de los enfrentamientos, dificultando la implementación efectiva del alto el fuego pactado.

La descripción de la ofensiva israelí ocurre en un momento en que la ONU condena las hostilidades en suelo libanés, insistiendo en la necesidad de desescalar las tensiones en la región. La comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de los bombardeos y sus consecuencias para la población civil, marcada por evacuaciones forzadas y el temor a nuevos ataques, según la información proporcionada por medios locales y agencias informativas internacionales. Las autoridades libanesas, en coordinación con organismos internacionales, continúan monitoreando la situación de los desplazados y el impacto de las acciones bélicas en la infraestructura y la seguridad de Beirut y las zonas cercanas al aeropuerto.