Díaz se reúne hoy con los agentes sociales para abordar medidas por el conflicto en Oriente Próximo

La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, comunicó ayer que el Gobierno sigue minuto a minuto la evolución de la crisis en Oriente Próximo y que ya se ha detectado un aumento de los precios en España derivado de esta situación internacional. Díaz señaló que esta subida afecta al poder adquisitivo de las familias y a la actividad de las empresas y, por este motivo, el Ejecutivo prepara medidas inmediatas para responder a estos desafíos. Según informó el medio, la ministra enfatizó que el Gobierno busca tener todo debatido y listo para actuar de forma rápida ante cualquier escenario que pudiera producirse y reiteró la intención de proteger tanto a los trabajadores como a las empresas afectadas por las consecuencias económicas y sociales del conflicto.

De acuerdo con lo publicado, Yolanda Díaz tiene programadas una serie de reuniones urgentes este jueves con agentes sociales y organizaciones de autónomos. A las 10:30 horas está prevista una cita en el Ministerio de Trabajo con los responsables de los sindicatos CCOO y UGT, así como de las principales patronales. Más tarde, a las 16:00, la agenda contempla un encuentro con las principales organizaciones de autónomos. El objetivo central, según detalló el medio, es consensuar una batería de medidas que permitan amortiguar el impacto ya visible del conflicto en Oriente Próximo sobre la economía española.

El medio consignó que la vicepresidenta argumentó la convocatoria de los diferentes sectores económicos y sociales por la necesidad de prevenir escenarios desfavorables y de actuar con antelación. “Al tejido económico y social lo hemos convocado con carácter inmediato para prevenir escenarios que deseamos que no se produzcan, pero tener todo debatido y listo para, en el caso de ser necesario que actuemos, actuar”, explicó Díaz. En esa línea, recordó la respuesta dada en 2020 ante la crisis del coronavirus, haciendo referencia a los ERTE y a las medidas del llamado ‘escudo social’, y afirmó que el Gobierno volverá a proteger a empresas y trabajadores en esta nueva situación.

Entre los asuntos que el Ejecutivo planea abordar con los interlocutores sociales, según publicó el medio, figuran aspectos relacionados con la protección empresarial y laboral, garantías de seguridad, apoyo a los arrendatarios y personas inquilinas, medidas para contener la subida de la cesta de la compra, acciones en el ámbito de la energía y mecanismos de salvaguarda de los derechos sociales. Díaz aseguró que el objetivo del Gobierno es transmitir tranquilidad a la ciudadanía española y proteger los sectores productivos y a la población trabajadora ante estas nuevas amenazas externas.

En el plano internacional, la ministra condenó los ataques que calificó de “ilegales” por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán y se refirió a las recientes declaraciones de Donald Trump, quien tachó a España de ser un aliado “terrible” y afirmó haber dado la orden de cortar el comercio con el país europeo. La vicepresidenta segunda señaló: “Las palabras importan, importan mucho. Y cuando decimos que (España) es un país soberano es que tenemos la legitimidad para decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestras políticas y sobre nuestros derechos. Por tanto, no aceptamos chantajes de nadie”. Añadió, según reportó el medio, que España es un país de paz y que defenderá en todo momento su soberanía y su capacidad de toma de decisiones nacionales.

El medio recordó también que el repunte de precios derivado de la crisis internacional afecta directamente al poder adquisitivo de las familias, a la estabilidad de las empresas y a los costes asociados a bienes esenciales, lo que justifica la urgencia en la convocatoria de estos encuentros. Díaz destacó la determinación del Gobierno para tomar todas las medidas necesarias que eviten una pérdida adicional del bienestar social y económico.

Finalmente, la ministra insistió en la importancia de la unidad entre Gobierno, sindicatos, empresarios y trabajadores autónomos en este contexto de presión internacional y volatilidad, con el fin de anticipar respuestas eficaces frente al posible agravamiento de los efectos económicos y sociales que traen aparejados los conflictos en Oriente Próximo.