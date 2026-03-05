Casi un tercio de los hombres de la Generación Z están de acuerdo en que una esposa debe obedecer a su esposo

En el grupo de hombres de la Generación Z encuestados, el 24% consideró que una mujer no debe proyectar demasiada independencia o autosuficiencia, una proporción significativamente mayor que entre los hombres Baby Boomers, de los cuales solo el 12% compartió esa visión. Esta tendencia refleja una línea conservadora entre los varones jóvenes respecto a los roles de género, como documentó un extenso estudio internacional realizado por Ipsos junto al Instituto Global para el Liderazgo de la Mujer de la King’s Business School del King's College de Londres. Según la investigación, cerca de un tercio (31%) de los hombres pertenecientes a la Generación Z expresó que una esposa debería obedecer siempre a su esposo, y un 33% sostuvo que el marido debería tener la última palabra en asuntos clave del hogar.

De acuerdo con lo detallado por el King's College, el sondeo abarcó a 23.000 personas en 29 países, incluidos Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Australia e India. El análisis reveló que los jóvenes varones de la Generación Z —aquellos nacidos entre 1997 y 2012— mostraron el doble de probabilidades que los hombres Baby Boomers (nacidos entre 1946 y 1964) de tener posturas tradicionales sobre la toma de decisiones en el matrimonio. En concreto, solo el 13% y el 17% de los hombres Baby Boomers respaldaron, respectivamente, las afirmaciones sobre la sumisión de la esposa y la autoridad definitiva del marido dentro del núcleo familiar.

La diferencia entre sexos también se notó de manera marcada. Mientras el 18% de las mujeres de la Generación Z estuvo de acuerdo con que la esposa debe obedecer a su marido, solo un 6% de las mujeres Baby Boomers apoyó ese concepto, indicó el reporte del King's College. Otras áreas de discrepancia incluyeron percepciones sobre la independencia femenina: el 15% de las mujeres jóvenes consideró que una mujer no debería ser vista como demasiado autosuficiente, frente al 9% entre las Baby Boomers.

Los datos del estudio subrayaron igualmente una tendencia conservadora en las opiniones sobre normas sexuales, en las que el 21% de los hombres de la Generación Z pensó que “una mujer de verdad” nunca debería tomar la iniciativa en una relación sexual. Por contraste, solo el 7% de los hombres Baby Boomers coincidió con este planteamiento. A nivel general, el 12% de las mujeres jóvenes estuvo de acuerdo con dicha premisa, mientras que entre las mujeres Baby Boomer el porcentaje fue también del 7%.

Respecto a las obligaciones en la promoción de la igualdad, casi seis de cada diez hombres de la Generación Z (59%) consideraron que a los varones se les exige demasiado en este sentido, una proporción superior al 45% registrado entre los Baby Boomers. Entre las mujeres, el sentimiento fue menos frecuente: un 41% en la Generación Z y un 30% en la generación Baby Boomer, reportó el King's College.

No todas las percepciones mostraron una dirección única hacia el conservadurismo. El informe señaló que el 41% de los hombres jóvenes consideró que las mujeres con una carrera profesional exitosa resultan más atractivas, superando al 27% de los Baby Boomers de ambos sexos que opinó lo mismo. Esto sugiere una visión compleja y a veces contradictoria respecto a las expectativas sobre las mujeres.

El estudio también abordó las autopercepciones sobre la masculinidad y el comportamiento social de los varones. Según lo publicado por King’s College, el 30% de los hombres de la Generación Z afirmó que los hombres no deberían decir “te amo” a sus amigos, tasa más elevada que el 20% entre los Baby Boomers y el 21% entre las mujeres jóvenes. Además, el 43% defendió la necesidad de esforzarse físicamente para demostrar fortaleza física, aunque no la posean de manera natural, frente al 32% del total de encuestados y al 28% de las mujeres de la misma generación.

En el campo del cuidado infantil, el 21% de los hombres jóvenes pensó que quienes dedican tiempo al cuidado de los hijos resultan menos masculinos, dato contrastante con solo el 8% entre los Baby Boomers y el 14% de las mujeres de la Generación Z. Estas cifras muestran una preferencia por modelos masculinos tradicionales y rígidos en una proporción considerable entre los varones jóvenes.

Más allá del análisis generacional, la encuesta reveló un desfase entre las opiniones personales y las percepciones sobre las expectativas sociales en materia de roles de género en el ámbito doméstico. Solo el 17% de los entrevistados consideró que las mujeres deberían responsabilizarse mayoritariamente del cuidado de los hijos, y una proporción similar (16%) pensó que ellas deberían hacerse cargo de otras tareas domésticas. Por otra parte, menos de una cuarta parte (24%) opinó que los varones deberían asumir primordialmente la obligación de generar ingresos familiares. Sin embargo, el 35% de los participantes creyó que en su país prevalece la idea de que las mujeres deben liderar el cuidado infantil y las tareas domésticas, y el 40% opinó que la opinión dominante otorga a los hombres la responsabilidad principal de aportar los ingresos.

Según consignó el King's College, la percepción de las normas sociales resultó aún más tradicional cuando se trataba de la toma de decisiones en el hogar: globalmente, el 31% de los encuestados pensó que la gente en su país considera que los hombres deberían decidir en última instancia sobre cuestiones importantes en la familia, pese a que solo el 21% lo aplicó a sí mismo de manera personal.

En el caso del Reino Unido, los resultados mostraron menores niveles de acuerdo individual con los roles tradicionales, tanto para hombres como para mujeres, aunque la percepción social evidenció la persistencia de presiones culturales. Por ejemplo, mientras solo el 14% de los británicos expresó personalmente que las mujeres deberían encargarse principal del cuidado de los hijos, el 43% imaginó que la sociedad sí espera que las mujeres sean mayoritaria o totalmente responsables de esas tareas. Asimismo, el 15% consideró personalmente que los hombres deben sostener económicamente el hogar, ante el 38% que creyó que la sociedad mantiene esa expectativa.

El análisis de Ipsos y el Instituto Global para el Liderazgo de la Mujer de la King’s Business School se recogió en los Informes y Actas del King's College. Esta investigación aportó datos cuantitativos sobre la persistencia o el resurgimiento de actitudes tradicionales en segmentos significativos de la población joven masculina, con notorias diferencias por sexo y generación, y destacó la complejidad de la relación entre creencias personales y percepción de las normas socioculturales en toda una diversidad de países.