Bahréin denuncia un ataque con misiles iraníes contra la principal refinería del país

Las autoridades de Bahréin han denunciado este jueves un ataque con misiles lanzados desde Irán contra la principal refinería del país al sur de Manama, la capital, en el marco de las medidas de represalia puestas en marcha por Teherán en respuesta a la ofensiva lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra suelo iraní.

El Centro Nacional de Comunicaciones de Bahréin ha indicado que se ha registrado un "incendio limitado" en una refinería de Bapco (la compañía petrolera bahreiní) en Sitra, al tiempo que ha confirmado que el fuego ha sido provocado por un ataque aéreo iraní.

En este sentido, ha afirmado que el mismo se encuentra "bajo control" y ha sido "contenido con éxito". "Se están verificando los daños y el alcance de los mismos", han aseverado las autoridades en un comunicado, que especifica que no se han registrado muertos ni heridos. Además, ha señalado que la refinería sigue operativa.

Entre los muertos por la ofensiva de Estados Unidos e Israel figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.