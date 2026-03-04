Turquía anuncia el derribo por parte de sistemas de la OTAN de un misil balístico disparado desde Irán

Un fragmento de misil balístico cayó en una zona deshabitada de Dortyol, en la provincia turca de Hatay, tras ser interceptado por sistemas de defensa aérea de la OTAN. No se reportaron víctimas ni heridos como consecuencia del incidente. Según notificó la Presidencia turca, Turquía ha reiterado su compromiso con la defensa de su territorio y solicita contención para evitar la propagación de tensiones en la región de Oriente Próximo. Este suceso marca la primera vez que Turquía intercepta un proyectil proveniente de Irán desde el inicio de la ofensiva estadounidense e israelí en la zona, el 28 de febrero.

Según informó el medio digital, las autoridades turcas anunciaron que el proyectil, lanzado desde territorio iraní, sobrevoló tanto Irak como Siria antes de dirigirse al espacio aéreo de Turquía. Fuentes del Ministerio de Defensa indicaron que elementos del sistema de misiles y defensa aérea de la OTAN ubicados en el Mediterráneo oriental neutralizaron la amenaza antes de que esta alcanzara territorio densamente poblado. El Ministerio afirmó que la determinación y la capacidad defensiva del país y de sus ciudadanos se mantienen en el máximo nivel.

El portavoz de la Presidencia, Burhanettin Duran, expresó en un comunicado que “cualquier posible acto hostil será respondido de conformidad con el Derecho Internacional”. Duran también subrayó que bajo el liderazgo del presidente Recep Tayyip Erdogan, Turquía sostiene esfuerzos diplomáticos para la paz y la estabilidad, ejerciendo un papel activo en la protección civil y la resolución pacífica de disputas. “Turquía seguirá cumpliendo sus responsabilidades con un enfoque constructivo para reducir la tensión”, afirmó Duran citado por el medio. El portavoz añadió que seguirán las consultas y la cooperación con la OTAN y demás aliados y repitió la advertencia a todas las partes involucradas para que eviten acciones que pudieran escalar el conflicto o ampliar la zona de tensión.

Ante las repercusiones del hecho, la Presidencia turca solicitó también a medios de comunicación y usuarios de redes sociales actuar con cautela, absteniéndose de difundir información no confirmada que pudiera generar alarma social. Duran instó a confiar únicamente en fuentes oficiales para evitar la circulación de rumores en momentos de tensión internacional.

De acuerdo con lo consignado por el medio, el Ministerio de Defensa recordó en su propio comunicado que Turquía mantiene la facultad de responder ante cualquiera actitud hostil hacia su seguridad fronteriza. Explicaron que el país respalda la estabilidad regional, pero a la vez está preparado para defender su suelo y espacio aéreo sin condicionantes respecto a la procedencia de amenazas. Además, las autoridades militares recalcaron que continuarán las consultas con la OTAN y sus aliados para preservar la paz.

Respecto a vínculos diplomáticos, el Ministerio de Exteriores turco informó que convocó al embajador iraní en Ankara, Mohamad Hasan Habibolahzadé, a quien transmitió oficialmente la protesta de Turquía por el lanzamiento del misil. Según fuentes diplomáticas citadas por el diario Hurriyet, Ankara trasladó su preocupación directamente a las autoridades iraníes y formalizó una nota de protesta, enfatizando la necesidad de explicaciones ante lo ocurrido, pese a que la interceptación haya evitado daños personales o materiales.

Esta situación ocurre en un contexto tenso en la región, con focos de conflicto vinculados a la reciente ofensiva lanzada el 28 de febrero por fuerzas estadounidenses e israelíes en Oriente Próximo. Turquía reitera que cada paso defensivo se ejecutará de manera determinada y sin vacilaciones. A través de sus comunicados oficiales, las autoridades insisten en la importancia de evitar escaladas y de mantener canales de consulta y cooperación con aliados, de acuerdo con los reportes del medio.

El Gobierno turco, a raíz de este episodio, enfatiza su intención de actuar siempre en consonancia con el Derecho Internacional y de instar a la responsabilidad colectiva para impedir una mayor expansión del conflicto en la región. Las declaraciones oficiales reflejan la preocupación de Ankara por el equilibrio regional y la protección tanto de su población como de la infraestructura nacional. Según lo reportado, la respuesta coordinada de los sistemas de defensa de la OTAN fue determinante para evitar consecuencias mayores, mientras Turquía asegura que se mantendrá vigilante y firme en su compromiso con la estabilidad y la seguridad fronteriza.