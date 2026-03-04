Telefónica se consolida como referente 5G en la OTAN tras más de 15 pruebas en el ámbito militar

El centro de desarrollo, adiestramiento y pruebas para operaciones militares en ciberdefensa con tecnología 5G, conocido como CDAP 5G, creado por Telefónica en colaboración con el Ministerio de Defensa de España, marcará presencia en la NATO Digital Foundry, una de las principales iniciativas de la OTAN para la integración de soluciones tecnológicas emergentes en el entorno militar. Según informó Telefónica, las soluciones desarrolladas en este centro serán incluidas oficialmente en uno de los proyectos de la Alianza a finales de este mes, consolidando así la contribución española al avance tecnológico en defensa a nivel europeo y atlántico.

El medio reportó que el CDAP 5G se ubica en la Comunidad de Madrid y opera en conjunto con el Mando Conjunto del Ciberespacio de las Fuerzas Armadas, con un enfoque en la protección de las comunicaciones militares y la investigación de aplicaciones innovadoras del 5G en los ámbitos de la seguridad y defensa. Este centro permite evaluar la efectividad de la red en situaciones operativas complejas y llevar a cabo labores tanto de formación para el personal militar como de desarrollo en tecnología de inteligencia artificial (IA) para la prevención de ciberataques, integrando nuevas herramientas en escenarios de burbujas tácticas 5G multidominio.

Telefónica ha detallado que su trayectoria en la implementación de esta tecnología se apoya en la realización de más de quince pruebas en contextos militares, posicionándose como empresa referente de tecnología 5G en la OTAN. El director de Defensa y Seguridad de Telefónica España, Javier López Gutiérrez, indicó que la compañía está consolidando desde 2022 una estrategia para liderar el sector en el ámbito de la OTAN, la Unión Europea y España. López Gutiérrez señaló además que el centro facilita no solo la hiperconectividad en los entornos militares, sino también el avance en herramientas como la computación en el borde de la red (edge computing), la inteligencia artificial y la computación cuántica.

El medio explicó que el programa NATO Digital Foundry ha sido concebido para ofrecer una plataforma segura y abierta donde los países miembros de la OTAN, junto con entidades del sector defensa, puedan diseñar, probar y perfeccionar tecnologías disruptivas, con el respaldo de infraestructura, herramientas y conocimiento especializado. El centro de Telefónica está integrado en esta estructura para favorecer la creación de nuevos estándares que mantengan a los estados de la Alianza adelantados en materia de seguridad frente a posibles amenazas digitales.

En cuanto a los casos prácticos, Telefónica ha completado el despliegue de burbujas tácticas 5G en los cuatro dominios operativos: tierra, mar, aire y ciberespacio. La compañía implementó recientemente la primera burbuja 5G aérea en España, embarcada en una aeronave militar de la base aérea de Albacete, un elemento integrado en las comunicaciones del sistema BACSI (Base Aérea Conectada, Sostenible e Inteligente), un proyecto del Ejército del Aire y del Espacio para transformar la operatividad de los aeródromos. Durante las pruebas realizadas, la integración de redes terrestres y aéreas 5G permitió llamadas de radio VoNR (Voice Over New Radio) y videollamadas asegurando la comunicación protegida entre usuarios, así como la interoperabilidad de sistemas, lo que se demostró con la transmisión de video en tiempo real entre dos aeronaves participantes.

El impulso a la conectividad avanzada también se evidenció durante una misión real del año 2025, en la que Telefónica y sus socios desplegaron un nodo 5G en un buque de las Fuerzas Navales Permanentes de la OTAN bajo el Mando Marítimo de la Alianza. La prueba se extendió durante cuatro meses, permitiendo la conexión segura y de baja latencia entre distintas unidades navales, incluidos vehículos no tripulados, sin depender de redes públicas ni satélites para la comunicación en toda la flota.

De acuerdo con la información proporcionada por la compañía y recogida por diversos medios, las aplicaciones del 5G abarcan desde la incorporación de este tipo de conectividad en vehículos de combate hasta la integración con redes públicas y comunicaciones satelitales gubernamentales. Telefónica también participó en ejercicios internacionales como el NATO DiBaX, en los cuales la tecnología 5G fue utilizada para impulsar la interoperabilidad y facilitar operaciones entre países miembros de la OTAN en escenarios multidominio.

La operadora informó que también participa de manera activa en eventos como el Mobile World Congress de Barcelona, donde exhibió los avances de su tecnología 5G en defensa durante la sesión titulada “5G Operational Experimentation: Defence and Innovation in the era of Dual-Use Technologies”. En estas presentaciones, los responsables de innovación y programas de Defensa de Telefónica España expusieron los logros conseguidos y los retos para los próximos años.

El centro CDAP 5G también desempeña un papel relevante en la formación y el desarrollo del personal militar, incluyendo la investigación en herramientas de inteligencia artificial para anticipar y mitigar ciberataques en entornos que agrupan múltiples nodos de comunicaciones avanzadas. De este modo, el espacio contribuye a fortalecer la soberanía tecnológica de España y Europa en sectores estratégicos frente a desafíos de seguridad contemporáneos.

Finalmente, la Agencia de Comunicación e Información de la OTAN (NCIA) ha seleccionado el CDAP 5G para incorporarlo a su ecosistema de innovación, consolidando el papel de España como protagonista en la definición de nuevas capacidades digitales para la Alianza Atlántica y ampliando la proyección de la industria nacional en el desarrollo de tecnologías duales con aplicaciones tanto civiles como militares.