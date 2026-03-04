Muere una niña de once años en Kuwait herida por la caída de metralla en el marco de ataques de Irán

La madre y otros cuatro familiares de la menor fallecida permanecen bajo observación médica, después de haber estado expuestos al impacto de escombros y metralla en una zona residencial durante la noche, en un contexto de incremento de ataques en la región. El Ministerio de Salud de Kuwait informó de la muerte de la niña de once años después de que recibiera heridas provocadas por metralla, en medio de una serie de ataques aéreos relacionados con el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel iniciado el sábado. De acuerdo con información difundida por el Ministerio de Salud y recogida por el Ministerio de Información kuwaití, equipos médicos acudieron al lugar del incidente tras la alerta sobre la menor herida. Los servicios de emergencia comenzaron a tratarla en el sitio y continuaron con maniobras de reanimación dentro de la ambulancia durante su traslado al Hospital al Amiri. A pesar de los intentos por estabilizarla tanto en el trayecto como en el hospital, la menor murió como consecuencia de las heridas.

Según consignó el medio, el portavoz del Ministerio de Salud, Abdulá al Sanad, indicó que la niña, residente en la gobernación de la Capital, fue alcanzada por metralla cuando se encontraba en un área residencial al norte de la ciudad. Tras recibir la alerta, los equipos de emergencia medicalizados acudieron al lugar y efectuaron maniobras de reanimación tanto en la vivienda donde resultó lesionada como durante el traslado en ambulancia y a su llegada al hospital, donde las maniobras se extendieron durante aproximadamente media hora. Finalmente, el portavoz concluyó que la menor no sobrevivió a la gravedad de las heridas provocadas por la metralla caída durante la noche.

El Ministerio de Salud transmitió, a través de su portavoz, “las más profundas y sinceras condolencias” a la familia de la víctima. Añadió que cuatro familiares directos, incluida la madre, aún permanecen en evaluación médica y vigilancia dentro del propio hospital, con el fin de garantizar que su estado de salud no se vea comprometido a raíz del mismo incidente, y para asegurar un seguimiento médico apropiado después de haber sido también alcanzados por restos del ataque.

En cuanto al origen de la metralla, el Ministerio de Información distribuyó un comunicado del Ministerio de Defensa, en el que el coronel Saud Abdulaziz al Atwan informó que, al amanecer, las fuerzas armadas kuwaitíes detectaron e interceptaron “varios objetivos aéreos hostiles” que ingresaron al espacio aéreo nacional. El portavoz militar precisó que estos objetivos aéreos fueron “atacados y destruidos”, y como resultado de la interceptación, restos y escombros se precipitaron sobre al menos un edificio residencial, provocando víctimas y daños materiales cuya extensión no se precisó en el informe oficial. No se detallaron cifras totales de afectados ni la cantidad exacta de heridos o fallecidos más allá del caso de la menor.

De acuerdo con el comunicado militar difundido por el Ministerio de Información, la operación de defensa se desarrolló en el marco del incremento de hostilidades en la región, tras el recrudecimiento de la campaña militar entre Irán, Estados Unidos e Israel que comenzó el reciente sábado. Desde entonces, la vigilancia y la respuesta militar en el espacio aéreo kuwaití permanecen en estado de alerta reforzada, según lo indicado por las autoridades.

Diversos medios internacionales previamente reportaron que el cruce de ataques en el espacio aéreo del Golfo Pérsico derivó en la activación de sistemas de defensa aérea en países limítrofes, entre ellos Kuwait, lo que ha elevado la preocupación entre la población civil por los posibles efectos colaterales en zonas urbanas. La muerte de la menor y la hospitalización de su madre y familiares resaltan los riesgos que enfrentan residentes civiles, incluso alejados de los escenarios directos de combate.

El Ministerio de Defensa exhortó a la población a permanecer atenta a las recomendaciones oficiales. El desarrollo de las operaciones de defensa antiaérea se mantendrá según evolucionen las circunstancias en la región, y las autoridades manifestaron su compromiso de seguir actualizando a la ciudadanía en la medida que se obtenga nueva información sobre el impacto de los hechos y la situación de los afectados.

El sector salud expresó también que continuará con la vigilancia médica de las personas heridas, y anunció un seguimiento especial a quienes resultaron involucrados en el incidente con metralla caída durante la noche de ataques aéreos. A través de los comunicados oficiales difundidos por el Ministerio de Información kuwaití, tanto la cartera sanitaria como la de Defensa remarcaron la colaboración entre ambas entidades para abordar los efectos médicos y materiales derivados de la caída de restos provenientes de la interceptación de objetivos hostiles en el espacio aéreo nacional.