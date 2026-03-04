La selección femenina de fútbol retrasa al viernes su viaje a Turquía para jugar ante Ucrania

Las jugadoras de la selección española de fútbol femenino tenían previsto partir el jueves hacia Turquía para disputar su segundo partido de la fase de clasificación rumbo al Mundial de Brasil, sin embargo, el desplazamiento fue pospuesto tras la interceptación de un misil iraní sobre territorio turco, un hecho que llevó a la federación a mantener consultas permanentes con la UEFA y las autoridades para determinar los pasos a seguir. Según información de la prensa española, el incidente elevó la tensión en el país de destino y forzó la decisión de retrasar el viaje al viernes.

De acuerdo con informes recogidos por diversos medios, la Real Federación Española de Fútbol anunció la reprogramación del itinerario de la expedición nacional, que apuntaba inicialmente a un vuelo posterior al entrenamiento matinal del jueves. Según detalló la federación, las jugadoras entrenarán ahora el viernes, con una demora de 45 minutos respecto al horario previamente previsto, antes de emprender el viaje. La sede programada para el partido, Antalya, sigue siendo el destino señalado, pese al clima de incertidumbre generado por el incidente.

El medio informó que la preocupación en torno a la seguridad emergió a raíz de las declaraciones de las autoridades turcas sobre la intervención de sistemas de defensa aérea de la OTAN, los cuales derribaron un misil balístico lanzado desde Irán que atravesó Irak y Siria y se aproximaba al espacio aéreo turco. Este episodio representa el primer incidente de este tipo desde el inicio de la escalada en Oriente Próximo, marcada por la ofensiva militar iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

Según consignó el medio español, el cuerpo técnico y la federación decidieron adoptar una postura de cautela debido a la gravedad de la situación regional y la proximidad del conflicto armado, en coordinación con la UEFA, la máxima autoridad europea del fútbol. Las consultas entre la federación, la UEFA y otras instituciones competentes permanecían activas hasta la aprobación del nuevo plan de viaje.

El intercambio permanente de información incluyó valoraciones sobre el estado de seguridad en Turquía, donde, aun con el incidente registrado, la UEFA habría transmitido confianza en el operativo de seguridad establecido para partidos internacionales. Pese a la preocupación, la organización del torneo no modificó la localización ni la programación del encuentro entre España y Ucrania.

La jugadora internacional Mariona Caldentey explicó el lunes anterior al partido contra Islandia que la federación mantenía una posición informada y seguía al detalle las recomendaciones de los órganos oficiales. “Lo que sabemos hasta ahora es que la federación está en contacto con la UEFA y con instituciones, y que hasta el momento es un espacio seguro para ir a jugar. Por ahora viajamos el jueves y vamos a ir a jugar el partido. Confiamos en lo que nos dice la gente de la federación que son los que saben más que nosotras”, declaró Caldentey, según recogió la prensa local.

Según reportó la agencia, la interrupción del itinerario ocurre cuando la selección, actual campeona del mundo, continúa con su calendario de partidos clasificatorios, tras haber disputado el partido inicial de la fase. Otra selección, la de Inglaterra, sí completó su desplazamiento y desarrolló su encuentro ante Ucrania en la misma localidad de Antalya durante la jornada del martes, manteniéndose la actividad internacional pese a la coyuntura regional.

La federación española señaló que, aunque los planes de salida se hayan aplazado provisionalmente “por el momento”, la decisión resulta de una “consulta constante” y se revisará ante cualquier novedad relevante en la seguridad del área. La evolución de la situación regional y la postura de los organismos internacionales continuarán influyendo en la agenda de desplazamientos del seleccionado en las próximas horas, según nuevas declaraciones de responsables federativos recogidas por la prensa.