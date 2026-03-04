La OMS reporta 3 sanitarios muertos y 6 heridos tras los ataques de Israel en el sur de Líbano

El Ministerio de Salud Pública libanés ha actualizado el balance de víctimas tras los recientes ataques en el sur de Líbano y la capital, Beirut, atribuidos al Ejército israelí, reportando un total de 50 fallecidos y 355 heridos. Entre las personas afectadas por los bombardeos, se encuentran profesionales sanitarios, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS), que registró la muerte de tres trabajadores sanitarios y otros seis lesionados durante operaciones de rescate en la ciudad de Tiro, en el sur del país.

De acuerdo con la información divulgada por la OMS, estos miembros del personal de salud resultaron alcanzados por las explosiones mientras intentaban auxiliar a personas damnificadas durante la jornada. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, manifestó su condena a estos hechos y expresó su preocupación por la escalada del conflicto en Oriente Medio y el impacto directo sobre los servicios de atención médica en la zona.

Tal como publicó la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus advirtió que el riesgo para el personal sanitario en la región se encuentra en un nivel alto debido a la violencia derivada del ataque conjunto realizado por Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero. El dirigente del organismo internacional subrayó la importancia de la labor del personal sanitario durante situaciones de crisis y solicitó a todas las partes implicadas que garanticen la seguridad tanto de los profesionales como de las instalaciones sanitarias y los pacientes, en conformidad con lo estipulado por el Derecho Internacional Humanitario.

El medio consignó que Tedros emitió un llamamiento público a ejercer la máxima moderación y a que se priorice el diálogo y las soluciones pacíficas frente a la continuación de los bombardeos. En palabras del director de la OMS, “la paz es la mejor medicina”, pedido dirigido tanto a los líderes como a las comunidades afectadas para evitar más víctimas y proteger la integridad de los sistemas de salud, profundamente comprometidos por las hostilidades.

Según informó la OMS, el contexto regional permanece tenso desde el ataque atribuido a Israel y Estados Unidos en contra de Irán, lo que ha incrementado la intensidad de los enfrentamientos y llevado a un aumento sustancial del número de personas heridas y desplazadas. Las organizaciones internacionales han advertido que la creciente hostilidad en el sur del Líbano y otras áreas amenaza con llevar a una crisis de salud pública, pues la prestación de servicios médicos se ve obstaculizada por la inseguridad, los daños a la infraestructura y el temor de los trabajadores a nuevos ataques.

El medio detalló la petición de la OMS para que el respeto a la protección de los empleados sanitarios sea una prioridad, dado su papel fundamental en la atención de emergencias y el salvamento de vidas en escenarios de conflicto armado. Los hechos reportados en Tiro se enmarcan dentro del escenario más amplio de los ataques israelíes en suelo libanés, que según las autoridades locales, constituyen una respuesta al lanzamiento de proyectiles efectuado por Hezbolá.

Según consignó la OMS, la situación humanitaria sigue deteriorándose en Líbano, con hospitales y centros de salud bajo presión extrema debido al incremento de heridos y la escasez de recursos. Los organismos internacionales enfatizan que la garantía de protección para el personal y las instalaciones médicas es un principio ineludible de la legislación internacional, reiterando que la neutralidad sanitaria debe respetarse incluso en tiempos de guerra.

Los informes difundidos por la OMS y el Ministerio de Salud Pública libanés reflejan que, además de los daños humanos inmediatos, los ataques plantean retos a largo plazo para la recuperación y el funcionamiento de un sistema sanitario ya afectado por crisis anteriores en la región. Las cifras de muertos y heridos continúan creciendo mientras persisten las hostilidades, y el llamado internacional por la protección de los servicios de salud permanece vigente en el contexto de la intensificación del conflicto.