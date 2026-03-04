Agencias

La Bolsa de Seúl sufre el mayor desplome de su historia, con una caída del 12,06%

Una oleada de incertidumbre ha sacudido los principales mercados asiáticos tras los ataques en Oriente Próximo, provocando ventas masivas en empresas líderes y alimentando temores sobre el futuro de la economía surcoreana, según expertos consultados

Min Joo Kang, quien ocupa el cargo de economista para Corea del Sur y Japón en ING, advirtió que el incremento en los precios del petróleo junto con un ambiente internacional incierto podría tener consecuencias desfavorables sobre el crecimiento económico surcoreano, principalmente debido a su alta dependencia de las importaciones de hidrocarburos. La noticia principal radica en el desplome histórico de la Bolsa de Seúl, que finalizó la sesión de este miércoles con una caída nunca antes registrada del 12,06% en el índice Kospi. Según informó el medio, dicha caída se ha producido tras los recientes ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, lo que elevó sustancialmente los precios del petróleo y el gas.

De acuerdo con la información consignada, el derrumbe del Kospi no solo superó el pánico bursátil generado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando el retroceso alcanzó un 12,02%, sino que la sesión de este miércoles presentó episodios de gran volatilidad. La negociación tuvo que ser suspendida temporalmente tras alcanzar un retroceso del 14%, informó la fuente. El impacto fue generalizado en los principales valores del parqué surcoreano. Hyundai vio cómo sus acciones caían un 15,80%, KIA disminuyó un 14,04%, LG Electronics perdió un 14,58%, mientras que Samsung y SK Hynix marcaron retrocesos del 11,74% y 9,58%, respectivamente.

La situación del Kospi se agrava tras acumular, en apenas dos sesiones y debido al cierre por festividad el lunes, una pérdida del 18,4% con respecto al cierre del viernes anterior, según detalló la fuente. En la jornada previa, el índice ya había caído un 7,2%. El desplome es considerado por los expertos como una muestra del nerviosismo generado por la crisis geopolítica que afecta a los mercados energéticos internacionales.

El medio consignó que la reacción observada en Seúl no fue un hecho aislado, ya que otros mercados asiáticos también cerraron con fuertes caídas este miércoles. El índice Nikkei de la bolsa de Tokio retrocedió un 3,61%, mientras que los principales índices de Shanghái y Hong Kong bajaron un 0,98% y 2,01%, respectivamente.

La intervención de Min Joo Kang puso de relieve que la continuidad del conflicto en Oriente Próximo y la nueva dinámica del mercado energético constituyen una amenaza tanto para la economía surcoreana como para las tendencias de inversión global. La especialista sostuvo que la progresiva subida del precio del petróleo podría desacelerar la inversión en inteligencia artificial, así como debilitar la demanda internacional de chips, dos de los motores principales de la economía tecnológica surcoreana. Un deterioro rápido en las exportaciones de semiconductores y la reducción de inversiones en instalaciones tecnológicas “podría tener un impacto negativo considerable”, según evaluó la economista en declaraciones recogidas por la fuente mencionada.

Si bien Min Joo Kang aclaró para el medio que este escenario aún no representa la hipótesis más probable, remarcó la posibilidad de que las recientes correcciones en los mercados bursátiles surcoreanos repercutan en la confianza de los consumidores y en el gasto agregado durante el periodo inmediato, lo que añade presión sobre las expectativas de recuperación y crecimiento.

El balance tras estos dos días de operaciones refleja la fuerte sensibilidad de los mercados bursátiles asiáticos frente a la volatilidad geopolítica, en especial cuando involucra áreas clave para el suministro energético global. Diferentes medios internacionales coinciden en que la situación en Seúl y otras bolsas regionales podría anticipar nuevos ajustes de portafolios ante los riesgos derivados de los conflictos en Oriente Próximo y las alteraciones en las cadenas de suministro de hidrocarburos.

