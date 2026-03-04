La actividad del sector servicios de Estados Unidos se debilitó en febrero a mínimos de abril de 2025

Las industrias vinculadas al ocio y otros sectores con alta demanda de mano de obra en Estados Unidos continúan experimentando una combinación de escasez de trabajadores, costos elevados y un nivel de confianza de los consumidores que no logra repuntar de forma significativa. En este contexto, la atención se centra en el reporte del índice PMI de servicios, cuya lectura de febrero mostró la cifra más baja para este sector en los últimos diez meses, reflejando obstáculos adicionales a la actividad económica. Según informó S&P Global, la actividad del sector servicios estadounidense marcó en febrero su nivel más bajo desde abril de 2025.

De acuerdo con S&P Global, el Índice de Gestores de Compras de servicios (PMI, por sus siglas en inglés) se situó en febrero en 51,7 puntos, tras registrar 52,7 en enero. Esta cifra representa el valor más bajo observado en el sector en el periodo referido pero también implica que el sector encadena 37 meses consecutivos en niveles de expansión. S&P Global atribuye este avance modesto a una mejora moderada en los nuevos pedidos, aunque especifica que tanto la actividad como las ventas se vieron impactadas negativamente por condiciones meteorológicas adversas que afectaron diversas regiones.

En el reporte publicado por S&P Global, se detalla que la demanda de servicios se mantuvo en condiciones clasificadas como “moderadas”, lo que repercutió en que el ritmo de contratación se mantuviera limitado y el nivel de confianza empresarial permaneciera por debajo del promedio histórico. En cuanto a los precios, se detectó un incremento en los valores de venta durante febrero. S&P Global explica que este repunte responde a presiones inflacionarias asociadas a varios factores, incluidos los aranceles impuestos por administraciones anteriores y el aumento de los costes laborales.

Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence, afirmó que “el PMI de febrero refleja unas condiciones operativas cada vez más difíciles para las empresas”. Además, Williamson señaló que la ralentización en el crecimiento de la demanda, tanto en el mercado interno como en el externo, ha resultado más pronunciada por las duras condiciones atmosféricas que han afectado a numerosos estados del país, según publicó S&P Global.

El efecto de los aranceles introducidos en años recientes, sumado al alza en los gastos asociados a personal, se percibe ampliamente como un factor negativo entre las compañías de servicios, de acuerdo con lo informado por el medio. En este sentido, la confianza empresarial a un año permanece en niveles moderados, especialmente baja en el sector servicios, según analizó S&P Global. De acuerdo con esta evaluación, las dudas sobre el impacto de las políticas gubernamentales y sobre la evolución de los costos laborales continúan limitando el optimismo del sector.

S&P Global también destacó que, al combinar los resultados del PMI de servicios e industrial, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos mostró un ritmo de avance anualizado inferior a 1,5% en lo que va del primer trimestre. Esta tendencia subraya el efecto de factores externos como el clima y las condiciones de la economía internacional sobre el conjunto del sector productivo norteamericano.

El análisis diario de S&P Global recoge la expectativa de que las condiciones puedan mejorar si llegan escenarios más favorables en términos climáticos y si se atenúan algunas de las presiones inflacionarias actuales. No obstante, el informe enfatiza la persistencia de dificultades como la escasez de trabajadores en industrias que dependen en mayor medida de la mano de obra, junto con el impacto de políticas comerciales y laborales que desde hace tiempo condicionan la evolución de los servicios en el país.

Según consignó S&P Global, el comportamiento del PMI de servicios durante febrero ofrece señales sobre la compleja situación que enfrentan las empresas estadounidenses. Las repercusiones de los aranceles, los efectos de la meteorología y la limitada recuperación de la demanda interna y externa definen el panorama para las próximas semanas. Williamson concluyó en su análisis que, si bien se observa una desaceleración, el sector permanece en expansión, y queda la posibilidad de una recuperación si cambian las condiciones generales, sobre todo con la llegada de mejores condiciones climáticas, de acuerdo con S&P Global.