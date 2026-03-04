Jorge de Frutos impulsa al Rayo Vallecano frente al colista Real Oviedo

El encuentro aplazado entre Rayo Vallecano y Real Oviedo, marcado por varias semanas de controversia institucional relacionada con el mal estado del césped del Estadio de Vallecas y la fijación de una nueva fecha, finalizó con una clara victoria del equipo madrileño. Según consignó el medio, los problemas asociados al terreno de juego persistieron el día del partido, ya que numerosos jugadores, tanto del equipo local como del visitante, sufrieron resbalones especialmente en la primera parte. Tal como señaló la fuente, esta circunstancia favoreció al Rayo Vallecano, que mostró una mejor adaptación y logró capitalizar las oportunidades creadas, desplazando al equipo a una posición más cómoda respecto al descenso y sumiendo al Oviedo en una situación cada vez más complicada en la clasificación.

El medio reportó que el partido, correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports, se disputó finalmente tras una larga espera ocasionada por la aplazada decisión a raíz de las malas condiciones del césped. El dominio del conjunto local se hizo presente desde el inicio. Ilias Akhomach fue uno de los primeros en generar peligro, exigiendo a Aarón Escandell, guardameta de Oviedo, con dos disparos que obligaron a intervenciones destacadas. Asimismo, Florian Lejeune puso en aprietos la portería visitante con un tiro lejano, aunque el balón salió cerca del poste.

Ya en la media hora de juego, Pedro Díaz probó suerte para el Rayo con un disparo desde el costado izquierdo que se fue desviado. A pesar de estas ocasiones fallidas, el Rayo mantuvo la presión en campo contrario. Cerca del descanso, tras un potente remate desde fuera del área de Andrei Ratiu que fue rechazado por Escandell, Jorge de Frutos estuvo atento al rebote y anotó el primer gol local con un remate a bocajarro, según relató el medio.

Al comienzo del segundo tiempo, el encuentro tomó un giro decisivo tras una falta de Lucas Ahijado sobre Álvaro García dentro del área, penalizada con una pena máxima. El propio De Frutos ejecutó el penal, sumando su segundo tanto personal y ampliando la ventaja para el Rayo Vallecano. Esta acción consolidó al delantero madrileño como la figura del partido en una noche clave para los intereses de su equipo.

Poco después, en el minuto 62, un nuevo avance ofensivo terminó en el tercer gol de los locales. Álvaro García protagonizó la jugada al disparar con la pierna izquierda desde dentro del área; tras el rechace de Escandell, fue el mismo García quien aprovechó el rebote y estableció el 3-0 definitivo. El medio especificó que, a pesar de nuevas oportunidades generadas por los madrileños para ampliar la diferencia, así como algunas aproximaciones del Real Oviedo que podrían haber reducido la desventaja, las defensas de ambos conjuntos evitaron que el marcador sufriera más modificaciones.

El resultado dejó al Rayo Vallecano con 30 puntos, permitiéndole ubicarse en la zona media de la tabla y distanciarse de manera significativa de los puestos de descenso. El Real Oviedo, por su parte, se mantuvo como colista con 17 puntos, intensificando su crisis deportiva y prolongando la racha negativa en la competición, conforme lo informado por la fuente. La actuación de Jorge de Frutos fue determinante, dado que su doblete no solo resolvió el encuentro sino que sirvió para dar tranquilidad a una plantilla que venía de semanas complicadas tanto en lo deportivo como en lo institucional.

La cobertura del partido ofrecida por el medio recogió también la tensión existente en el entorno del club madrileño durante el proceso de aplazamiento y reprogramación. Las discusiones entre los responsables de LaLiga y ambos clubes se intensificaron durante las últimas semanas, con intercambio de acusaciones y cuestionamientos sobre la idoneidad de la nueva fecha. El contexto aumentó la trascendencia de la victoria local, que alejó momentáneamente las preocupaciones relacionadas con el riesgo de descenso y permitió a los dirigidos por Rayo Vallecano centrarse en la recuperación del terreno perdido en jornadas anteriores.

En el plano deportivo, la crónica facilitada por la fuente detalla cómo el desgaste físico y la adaptación a las condiciones irregulares del campo influyeron en el desarrollo del partido, contribuyendo a que el Rayo Vallecano ejerciera un dominio casi absoluto durante gran parte del encuentro. El bloqueo defensivo implementado por ambos equipos en los minutos finales contribuyó a que no se moviera el marcador, sellando así un resultado que modificó la dinámica clasificatoria de ambos conjuntos y puso de relieve la importancia de la actuación individual de sus protagonistas en situaciones críticas de la temporada.