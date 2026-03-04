El historial de enfrentamientos aéreos en Oriente Medio registra un nuevo episodio con el reciente reporte de un derribo de un avión iraní por parte de la Fuerza Aérea israelí, según detalló el medio, marcando el primer caso de este tipo desde 1985. Esta acción se produjo poco después de que Israel informara sobre el inicio de una amplia ofensiva sobre la capital iraní, en un contexto de tensiones agravadas. De acuerdo con la cobertura publicada por el medio, fuentes militares israelíes informaron que una aeronave F-35I “Adir” abatió un avión de combate Yak-130 perteneciente a la Fuerza Aérea iraní en las inmediaciones de Teherán. Hasta el momento, las autoridades de Irán no difundieron declaraciones oficiales sobre el hecho.

La información difundida por las fuentes castrenses israelíes a través de sus plataformas en redes sociales subraya que este sería el primer derribo en combate atribuido oficialmente a un F-35 "Adir" en el ámbito internacional. El medio informó acerca de la relevancia histórica del evento, al tratarse del primer derribo efectuado por un F-35 israelí, y el primero protagonizado por Israel desde noviembre de 1985, cuando aviones del país derribaron dos MiG-23 sirios en el espacio aéreo del Líbano.

La secuencia de acontecimientos se desarrolló tras el anuncio del ejército israelí sobre una nueva serie de ataques aéreos en territorio iraní, calificados como la “décima oleada de ataques” contra Teherán. Según informó el medio, las Fuerzas de Defensa de Israel comunicaron que la ofensiva iba dirigida contra infraestructura clave identificada como perteneciente al régimen iraní, aunque no se especificaron objetivos concretos en el parte militar difundido.

La escalada actual se inscribe en el marco de la ofensiva conjunta lanzada por Israel y Estados Unidos el 28 de febrero contra Irán. Según los datos proporcionados por la Media Luna Roja iraní y reportados por el medio, el saldo provisional de víctimas alcanzó cerca de 800 fallecidos. Entre los muertos se incluye al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, así como a varios altos funcionarios del gobierno y mandos militares, conforme a la información recogida en los balances iniciales.

Como respuesta a estos ataques, fuerzas armadas iraníes lanzaron misiles y drones contra Israel y también contra instalaciones estadounidenses situadas en países de la región de Oriente Próximo, indicó el medio. Estas acciones conforman la reacción del Estado iraní ante la ofensiva aérea y refuerzan el ciclo de hostilidades reportado en los días recientes, según consignó la cobertura.

Hasta la última actualización transmitida por las fuentes israelíes y recogida por el medio, el gobierno iraní no emitió pronunciamientos oficiales sobre el derribo del Yak-130, ni ofreció detalles adicionales en torno a las operaciones militares en curso sobre su territorio o la cifra definitiva de bajas. La ausencia de un comunicado formal por parte de las autoridades persas mantiene el episodio en el terreno de la versión militar israelí.

La utilización de un F-35I “Adir” en un derribo efectivo añade un matiz técnico y estratégico a las operaciones en curso, al posicionar esta aeronave de fabricación estadounidense, adaptada por Israel, como pieza central en las acciones de intercepción en espacio aéreo considerado altamente defendido, como lo es el de Irán. Según reportó el medio, el hecho de que un caza F-35 esté implicado en el primer derribo registrado por este modelo a nivel mundial acentúa la relevancia operativa de la aeronave en los escenarios contemporáneos de combate.

La información conocida hasta el momento, detallada por el medio, sitúa este episodio en el marco de las crecientes confrontaciones y la intensificación de las hostilidades entre Irán, Israel y Estados Unidos. Los datos sobre el número de víctimas, la magnitud de los ataques y la reacción militar iraní forman parte de una sucesión de hechos que el medio continuará siguiendo y reportando a medida que surjan nuevos desarrollos o pronunciamientos oficiales por parte de las autoridades iraníes.