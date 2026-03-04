Irán celebrará tres días de funeral de Estado en honor a Jamenei

La ceremonia pública de despedida a Alí Jamenei, líder supremo de Irán fallecido durante la escalada de bombardeos adjudicados a Estados Unidos e Israel, incluirá una vigilia ininterrumpida de tres días en el mausoleo Imam Jomeini en Teherán. Esta decisión fue difundida por el Consejo de Coordinación de Propaganda Islámica, organismo que indicó que el homenaje nacional comenzará la medianoche de este miércoles y se extenderá de forma continua durante setenta y dos horas, según publicó la cadena pública IRIB. La organización de las exequias sigue en proceso y las autoridades dieron a conocer que los detalles finales serán comunicados a la población cuando estén completamente definidos, reportó IRIB.

De acuerdo con información de la Media Luna Roja iraní, la reciente ofensiva dejó un saldo aproximado de 800 víctimas mortales en el país. Entre las personas fallecidas, además de Jamenei, figuran su esposa Mansuré Jojasté Bagherzadé, su hija, una de sus nietas y varios de sus familiares cercanos. El ataque también causó la muerte de varios ministros y miembros de alto rango del Ejército iraní. Según informó IRIB, la ofensiva, llevada a cabo de forma coordinada por fuerzas estadounidenses e israelíes, desencadenó la respuesta militar de Irán mediante el lanzamiento de misiles y drones dirigidos contra objetivos militares en Israel y bases estadounidenses situadas en otros estados de Oriente Medio.

El medio IRIB detalló que el epicentro de la agenda conmemorativa será el mausoleo Imam Jomeini, donde se mantendrá la afluencia de ciudadanos y dirigentes durante las veinticuatro horas de cada uno de los tres días previstos. La iniciativa busca permitir la participación masiva de la ciudadanía y de altos funcionarios iraníes, en lo que se prevé constituya uno de los mayores actos fúnebres organizados en Teherán en años recientes.

Tal como consignó IRIB, las autoridades indicaron la importancia de la coordinación logística por el elevado flujo de asistentes esperado, especialmente tras el impacto generado por la muerte de altos funcionarios civiles y militares. Las medidas de seguridad, así como las restricciones de circulación en las zonas aledañas al mausoleo, forman parte de los preparativos, aunque los detalles específicos permanecen aún en etapa de planificación.

El fallecimiento de Jamenei ocurrió el 28 de febrero, en el contexto de la ofensiva conjunta lanzada contra Irán por fuerzas estadounidenses e israelíes, informaron las autoridades. Esta acción militar, caracterizada por un bombardeo de gran magnitud, produjo consecuencias inmediatas en la estructura del poder político y militar nacional. Los informes de la Media Luna Roja iraní confirmaron la magnitud de la tragedia, que afectó tanto a la esfera personal de Jamenei como a la del gobierno.

Tras el ataque, el Ejército de Irán emprendió acciones de represalia. Según consignó la cadena pública IRIB, estas incluyeron el lanzamiento de misiles y drones contra posiciones militares en Israel y contra bases de Estados Unidos localizadas en diversos países de la región. Tales acciones reflejaron la escala de la respuesta militar iraní ante el número de bajas obtenidas por el bombardeo inicial.

La relevancia de los actos funerarios comunicados por el Consejo de Coordinación de Propaganda Islámica se vincula con la figura política y religiosa que representaba Jamenei, quien lideró el país durante varias décadas. IRIB destacó que la ceremonia busca no solo rendir tributo al líder supremo fallecido, sino también ofrecer un espacio para que la sociedad iraní y los representantes de diversos sectores institucionales expresen su luto colectivo tras los recientes acontecimientos.

Hasta el momento, las autoridades no han difundido información sobre eventos paralelos que puedan acompañar las exequias, aunque IRIB indicó que existiría la posibilidad de realizar homenajes adicionales en otras ciudades del país, especialmente aquellas que resultaron más afectadas por los bombardeos. La cobertura mediática nacional ha seguido de cerca tanto la evolución de los preparativos fúnebres como los actos de respuesta militar ejecutados tras el ataque inicial.

La organización de los funerales de Estado por parte de las autoridades iraníes, de acuerdo con los reportes de IRIB, subraya el impacto social y político que ha causado la muerte de Jamenei, así como la complejidad de la situación en materia de seguridad y estabilidad en la región tras la ofensiva y las subsiguientes represalias.