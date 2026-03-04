Iñaki Williams: "Pitar un penalti en el 85' por ese forcejeo, en una semifinal, no me parece justo"

Las declaraciones de Iñaki Williams luego de la eliminación del Athletic Club en las semifinales de la Copa del Rey incluyeron un repaso intenso sobre el valor de los detalles en encuentros tan igualados y la frustración por la forma en que una acción arbitral en los minutos finales definió el desenlace. El delantero expresó ante TVE, según consignó Europa Press, su desacuerdo con el penalti señalado a los 85 minutos en el duelo frente a la Real Sociedad, considerando que este tipo de jugadas rara vez se sancionan y, en su opinión, el contacto dentro del área no justificaba una pena máxima en una instancia decisiva como una semifinal.

De acuerdo con Europa Press, Williams manifestó: “Un penalti que para mi gusto se pitan muy pocos porque es un forcejeo dentro del área. Hay agarrones, pero en una semifinal, pitar un penalti en el 85' por ese tipo de forcejeos no me parece justo. No ha sido tampoco nuestro mejor partido, felicitar a la Real”. Con estas palabras, el futbolista dejó claro su malestar respecto a cómo una sola jugada pudo inclinar la balanza, a la vez que reconoció el desempeño de sus rivales y la dificultad añadida por el resultado adverso de la ida que ya arrastraba el equipo bilbaíno.

El medio Europa Press detalló que, durante su análisis del partido, Williams hizo hincapié en las dificultades presentadas por el esquema táctico de la Real Sociedad, un conjunto que describió como “muy compacto”, con una defensa hombre a hombre que complicó la elaboración del juego ofensivo del Athletic. Williams fue contundente al explicar: “Cuando el equipo no jugamos hacia delante, es complicado generar cosas. La Real es un equipo muy compacto, que hace marca hombre al hombre. Los detalles lo han decidido”. Así, señaló que la falta de fluidez y la presión ejercida por el rival les impidió generar opciones claras para revertir la eliminatoria.

La eliminación resultó especialmente dura para el conjunto rojiblanco, que tenía grandes expectativas depositadas en este torneo tras una temporada marcada por altibajos. Williams, en declaraciones recogidas por Europa Press, hizo referencia al impacto anímico de quedar fuera a las puertas de la final y al recuerdo de la última vez que el club bilbaíno alcanzó la cita decisiva del torneo. “Después del año que veníamos haciendo la Copa nos podía dar mucho, queríamos repetir lo de hace dos años, colarnos en esa final. No ha podido ser. Sabemos que el año no está siendo como el que nos gustaría. Ahora, pelear por Europa es nuestra baza”, indicó el delantero.

Según publicó Europa Press, el Athletic Club afrontaba este encuentro sabiendo que debía remontar el 0-1 registrado en la ida, lo que añadía presión a la plantilla. La Real Sociedad, por su parte, se mantuvo fiel a un planteamiento sólido, dificultando aún más el objetivo de Williams y sus compañeros. El penalti señalado en los minutos finales significó el 1-0 definitivo para los locales en Anoeta, sellando su pase a la final y apartando al Athletic a las puertas del logro.

Williams trasladó en varios momentos un mensaje de reconocimiento hacia el esfuerzo del equipo, remarcando el trabajo realizado durante la competición y la importancia de centrarse en los objetivos restantes de la temporada. La derrota, además de poner fin al sueño de disputar la final, genera un nuevo enfoque en la consecución de plazas europeas en la competición liguera, objetivo que el propio delantero describió como la principal motivación a partir de ahora.

Europa Press indicó que las palabras de Williams reflejan tanto frustración por lo que consideró una decisión arbitral controvertida como la aceptación del nivel mostrado por la Real Sociedad y la necesidad de mirar adelante pensando en el próximo desafío europeo. El análisis del atacante dejó ver la implicación del vestuario y el seguimiento atento de los pequeños factores que, en duelos tan ajustados, pueden significar la diferencia entre el éxito y el fracaso.

La reacción de Williams, difundida por Europa Press, da cuenta del ambiente en el plantel tras el encuentro y señala las sensaciones contrapuestas: el desapego por la forma en que una decisión arbitral afectó al equipo y la responsabilidad de enfrentar lo que queda de temporada. Así, el atacante concluyó sus valoraciones con el foco puesto en la lucha por conseguir un lugar en las competiciones continentales, dejando atrás la desilusión y concentrándose en lo que depara el calendario.