Harry Maguire apelará ante el Tribunal Supremo de Grecia su sentencia de 15 meses por el incidente en Mykonos

La decisión de Harry Maguire y su equipo legal de rechazar varias propuestas económicas para resolver el proceso judicial, incluida una oferta hecha este miércoles, responde a su intención de demostrar su inocencia, según allegados al futbolista. Tal como detalló la agencia Press Association, el defensa del Manchester United optó por no aceptar acuerdos extrajudiciales y recurrirá al Tribunal Supremo de Grecia la sentencia de 15 meses de prisión suspendida que le fue impuesta por el incidente ocurrido en 2020 en la isla de Mykonos. De este modo, busca anulaciones similares a la obtenida tras el primer recurso presentado hace años.

De acuerdo con la información difundida por la agencia Press Association, el futbolista inglés fue declarado culpable en 2020 por cargos que incluyeron agresión a un oficial de policía, insultos, resistencia a la autoridad e intento de soborno durante su estancia en Mykonos. Aunque la sanción inicial ascendía a 21 meses de prisión suspendida, el nuevo fallo redujo la pena a 15 meses en suspenso y se limita a los cargos de agresión leve, resistencia y tentativa de soborno. Maguire y sus abogados sostienen que la última sentencia debe impugnarse en un tribunal superior, por lo que acudirán al Tribunal Supremo.

Reportó la agencia británica que Maguire todavía no ha ofrecido declaraciones tras la decisión judicial más reciente. Sin embargo, la prensa británica recuerda sus palabras tras la sentencia inicial en agosto de 2020, cuando aseguró a la cadena BBC que tanto él como sus acompañantes estaban asustados y creyeron que podrían ser secuestrados. En aquella entrevista con BBC Sport, relató: “Nos pusimos de rodillas, levantamos las manos y empezaron a golpearnos. Me golpeaban en la pierna y me decían que mi carrera había terminado: ‘Se acabó el fútbol. No volverás a jugar’”. Además, explicó que en aquel momento dudó de la legitimidad de los presuntos policías: “Pensé que no había posibilidad de que fueran policías o no sabía quiénes eran, así que intenté huir”, declaró el jugador. Añadió que sentía terror y miedo por su vida y por la de sus allegados.

Según publicó Press Association, fuentes próximas al defensa niegan que existan actualmente restricciones de viaje que le impidan desplazarse fuera del Reino Unido, por lo que Maguire tendría la posibilidad de integrar la convocatoria de la selección inglesa para próximos compromisos deportivos internacionales. El hecho de que no se dictaran restricciones de movilidad permitirá que el zaguero pueda representar a Inglaterra durante el verano, información que también ha sido reflejada en medios británicos.

El caso judicial se remonta al verano de 2020, cuando Harry Maguire fue arrestado en la isla griega tras un altercado en el que también estuvieron involucrados familiares y amigos. Tras el primer veredicto de culpabilidad, los abogados del futbolista presentaron un recurso que anuló la sentencia inicial y permitió la reapertura del caso. Ahora, tras la reducción de la condena, el jugador repetirá el procedimiento y eleva la causa al máximo tribunal griego, confiando en una resolución definitiva que ratifique su inocencia ante las acusaciones presentadas por las autoridades locales.

A lo largo del proceso, la defensa legal del internacional inglés ha manifestado su interés en llevar el asunto por la vía judicial y rechazar cualquier resolución basada en pagos económicos. Este punto ha sido reiterado tras las recientes propuestas de acuerdo fuera del tribunal, según consignó la agencia Press Association.

La situación legal de Maguire sigue generando repercusiones tanto en el ámbito deportivo como en el judicial, especialmente ante la expectativa de si el fallo limitará su participación en competiciones internacionales con la selección, dado que la apelación suspende temporalmente la ejecución de la condena. La evolución del proceso ante el Tribunal Supremo en Grecia determinará los próximos pasos en la trayectoria profesional y personal del defensor inglés.