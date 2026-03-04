Gobierno, sorprendido por actitud de Merz al no defender a España ante Trump: Merkel o Scholz no lo habrían hecho

Al término de la reunión en la Casa Blanca, el canciller alemán Friederich Merz explicó que durante su encuentro con Donald Trump dejó claro que cualquier pacto comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos no podría excluir a España. Merz precisó que comunicó al presidente estadounidense que los acuerdos con la UE deben aplicarse al conjunto de los miembros y, por tanto, no existe la posibilidad de negociar condiciones que dejen fuera a un país concreto. Este mensaje buscó subrayar la posición común europea frente a la intención manifestada por Trump de imponer medidas comerciales únicamente en respuesta a la negativa española de facilitar el uso de las bases militares de Rota y Morón para operaciones en Irán, así como por no aumentar el gasto en defensa nacional hasta el 5% del Producto Interno Bruto.

Según detalló Europa Press, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, expresó la sorpresa del Gobierno español ante la intervención inicial de Merz durante los reproches formulados por Trump. Albares subrayó que mantuvo una conversación telefónica con su homólogo alemán, Johann Wadepuhl, en la que trasladó la perplejidad del Ejecutivo español ante la falta de respaldo del canciller alemán durante la sesión en el Despacho Oval. Albares señaló que el líder alemán se limitó a apoyar la postura estadounidense, avalando que España era el único miembro de la OTAN que no cumplía con el objetivo del 5% de gasto militar y señalando que estaba tratando de persuadir al Gobierno español para que cambiara de posición.

De acuerdo con la versión recogida por Europa Press, Albares recordó en sus declaraciones a ‘TVE’ que España esperaba de Alemania y sus líderes una solidaridad basada en los vínculos comerciales y políticos compartidos dentro del marco de la UE. Argumentó que, de la misma forma que España ha mostrado respaldo en cuestiones relacionadas con Dinamarca frente a las aspiraciones estadounidenses sobre Groenlandia, o junto a los países del llamado Flanco Este y en el envío de armamento a Ucrania, el Ejecutivo consideraba esperable un nivel de lealtad y apoyo similar en situaciones donde otro Estado miembro enfrentara presiones externas. Albares insistió en que la moneda común, el mercado único y la política comercial europea requieren de una permanente cooperación y defensa mutua frente a posiciones externas tensas o potencialmente perjudiciales.

El ministro identificó como precedente la actitud de los anteriores cancilleres alemanes, Angela Merkel y Olaf Scholz, ante escenarios de presión internacional. Según señaló, a diferencia de Merz, Merkel y Scholz representaron un “espíritu europeísta” que, a juicio del Ejecutivo español, habría impedido respuestas que no incluyeran una defensa cerrada de los intereses de la UE y de sus Estados miembros. “No me imagino a la canciller Merkel o al canciller Scholz con unas declaraciones de ese tipo. Era otro espíritu europeísta”, replicó Albares, citado por Europa Press. Añadió que el actual Gobierno español ha tenido trato con los tres últimos jefes del Ejecutivo alemán y que este cambio de actitud representa un giro respecto a la tradición reciente de la política germánica hacia la UE.

Durante los intercambios sostenidos tras la reunión, la posición de Merz experimentó matices, según consignó Europa Press. El canciller enfatizó que, aunque inicialmente secundó las demandas de Trump sobre aumento de gasto en defensa, reiteró ante el presidente estadounidense la imposibilidad de cerrar acuerdos comerciales de exclusión bilateral dentro de la estructura europea. Merz sostuvo que había recordado a Trump la pertenencia de España a la UE y que cualquier medida sancionadora aplicada sólo a este país contradeciría la naturaleza de la unión continental. “Le dije muy claramente: no puedes cerrar un acuerdo tan solo con Alemania, ni un acuerdo con toda Europa que excluya a España. Aquí todos estamos en el mismo barco”, expresó Merz, según indicó Europa Press.

Los hechos que dieron origen a la controversia se enmarcaron en el contexto de las tensiones derivadas de la negativa del Gobierno español a autorizar el uso de las bases de Rota y Morón en una operación militar planeada por Washington dirigida a Irán. En respuesta, Trump advirtió sobre la posibilidad de suspender el comercio bilateral y trasladó la oportunidad a otros socios europeos. A esta presión, el canciller Merz respondió abordando la cuestión del gasto militar, destacando ante Trump los esfuerzos para convencer al Ejecutivo de Pedro Sánchez de alinearse con el umbral del 5% del PIB reclamado en la cumbre de la OTAN.

Albares trasladó su planteamiento a Berlín poco después de la reunión celebrada en Washington. Puntualizó que la solidaridad entre socios europeos se funda en la defensa de intereses compartidos tanto en la integración económica como en la seguridad común. Según publicó Europa Press, el titular de Exteriores insistió nuevamente en la necesidad de lealtad recíproca, mencionando antecedentes en los que España ha contribuido de manera activa a los consensos europeos ante desafíos planteados por aliados externos o en materias de seguridad, defensa y soberanía territorial europea.

La interlocución directa entre Albares y Wadepuhl reflejó la incomodidad diplomática generada por la reacción inicial de Merz, así como la voluntad de clarificar la posición del Gobierno alemán. Los contactos posteriores entre ambas cancillerías apuntaron a la importancia de la cohesión y la defensa coordinada de la integridad del mercado y la política comercial europeas frente a presiones bilaterales ejercidas por potencias extracomunitarias.

Según Europa Press, la demanda por parte de Estados Unidos para que los países miembros de la OTAN eleven su presupuesto de defensa hasta el umbral fijado sigue siendo objeto de debate entre los socios europeos, con España manteniendo su postura de destinar recursos a otros ámbitos de seguridad y de defensa según las capacidades acordadas en las instancias multilaterales. La incógnita sobre el impacto que episodios similares puedan tener en el equilibrio interno de la Unión Europea y sus mecanismos de solidaridad permanece abierta en las relaciones internacionales recientes.

Los acontecimientos descritos vuelven a situar en el centro del debate la relevancia de la acción coordinada entre gobiernos europeos frente a desafíos externos. El antecedente inmediato generado por la reunión en la Casa Blanca y sus reacciones pone en relieve la relevancia de la interlocución diplomática y la forma en que la dinámica entre integrantes clave de la UE puede incidir en la defensa de intereses nacionales y colectivos cuando estos se ven cuestionados o amenazados desde el exterior.