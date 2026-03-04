Agencias

Fallece un joven de 27 años tras caerle encima dos pacas de paja de 200 kg en El Cardoso de la Sierra

Un trabajador perdió la vida este martes en una nave agrícola de Bocígano, Guadalajara, luego de sufrir un accidente mortal cuando manipulaba fardos pesados, informaron fuentes de emergencias, y los servicios médicos no lograron reanimarlo

Vecinos del entorno intervinieron rápidamente para liberar al trabajador atrapado tras el accidente ocurrido en una nave agrícola de la pedanía de Bocígano, ubicada en el municipio de El Cardoso de la Sierra, en la provincia de Guadalajara. La emergencia se desencadenó cuando el joven, de 27 años de edad, sufrió el aplastamiento por el peso de dos pacas de paja, cada una de aproximadamente 200 kilogramos, durante sus labores en la explotación agrícola. Según información difundida por Europa Press y detallada por el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el suceso se registró este martes a las 20:41 horas.

Los recursos de emergencia activados incluyeron la movilización de equipos de bomberos procedentes de Azuqueca de Henares y Lozoya (Madrid), personal sanitario con una ambulancia de soporte vital básico y una UVI móvil, además de la presencia de agentes de la Guardia Civil. El medio Europa Press precisó que, a la llegada de los equipos especializados, el joven ya había sido liberado de los fardos por personas que se encontraban en el lugar al momento del incidente. Sin embargo, los servicios médicos confirmaron que el trabajador no presentaba signos vitales cuando fue atendido y que no fue posible reanimarlo, certificando su fallecimiento en el sitio.

De acuerdo con la información recopilada por el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha y citada por Europa Press, el accidente comprometió gravemente la integridad del joven debido a la caída de los bultos de paja, cuyo peso total alcanzaba los 400 kilogramos. El suceso pone de relieve los riesgos inherentes a las tareas agrícolas asociadas con el manejo de cargas pesadas, especialmente en naves o instalaciones donde se requiere la manipulación de materiales de gran volumen y peso.

El lugar del incidente, la pedanía de Bocígano, pertenece geográficamente al municipio de El Cardoso de la Sierra, localizado en la comarca de la Sierra Norte de Guadalajara. La rápida movilización de recursos de emergencia y el auxilio de los vecinos fueron destacados por las fuentes consultadas por Europa Press, aunque estos esfuerzos no lograron revertir el desenlace trágico del accidente laboral.

Los hechos reportados por Europa Press también subrayan la coordinación entre diferentes servicios de emergencia de dos provincias: Guadalajara y Madrid, lo que refleja la magnitud de la respuesta despachada tras el aviso recibido a través del 112. La investigación de las circunstancias en que se produjo la caída de las pacas corresponde ahora a la Guardia Civil, que ha procedido a recabar datos en la nave agrícola donde trabajaba el joven.

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha precisado al medio Europa Press que la víctima realizaba su jornada laboral en el momento del accidente. Las autoridades han reforzado la importancia de las medidas de seguridad en las actividades agrícolas que implican la manipulación de objetos pesados, tanto para prevenir accidentes similares como para salvaguardar la vida de los trabajadores del sector.

