Ernesto Valverde: "Nadie sabe en el campo qué es lo que está pasando y sale un penalti de la nada"

Mientras los jugadores del Athletic observaban la caída de un compañero de la Real Sociedad, lo que sucedió sobre el césped de Anoeta solo aumentaba las dudas en ambos equipos. La confusión por lo ocurrido en el área entre Iñigo Ruiz de Galarreta y Yangel Herrera terminó desembocando en una decisión arbitral inesperada que marcó la serie semifinal de la Copa del Rey Mapfre. Según reportó el medio de comunicación, Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, expresó que “nadie” sabía realmente qué estaba ocurriendo en la acción y que “sale un penalti de la nada”, una resolución que resultó decisiva tras el triunfo 1-0 de la Real Sociedad en la vuelta de semifinales.

De acuerdo con lo publicado, Valverde narró en rueda de prensa los instantes de desconcierto vividos al final del encuentro. El técnico explicó que, al ver a Gorrotxategi en el suelo, lo primero que pensó fue en una tarjeta roja: “No se me ha ocurrido lo del penalti". Continuó relatando al medio que preguntó al cuarto árbitro buscando más información y recibió como respuesta la sospecha de un posible penalti en el área rojiblanca. Ante esta información, Valverde detalló que su sorpresa aumentó al confirmarse la señalización desde el VAR.

La acción que desencadenó el penalti fue descrita por Valverde como una jugada propia de cualquier córner, en la que pueden presentarse caídas, empujones o contactos fortuitos. Sin embargo, subrayó que se trató de un penalti “que no ha visto nadie y justo lo ha visto el cuarto o el del VAR”. Esta falta fue decisiva para que la Real Sociedad accediera a la final y quedara eliminada la escuadra bilbaína, según consignó el medio de comunicación.

En su análisis sobre el desenlace de la eliminatoria, Valverde reconoció la frustración acumulada por el equipo tras la derrota. “Cuando pierdes una oportunidad de llegar a una final, lógicamente es un punto de frustración porque en proporción la ilusión que tienes al principio es la ilusión de poder llegar y, cuando no lo es, te frustras”, comentó el técnico, citado por el medio, tras finalizar el encuentro en Anoeta.

El entrenador del Athletic también valoró el desempeño del rival, destacando que la Real Sociedad supo defender con contundencia en todo momento y protegió su área con eficacia. Valverde admitió que a su equipo le faltó precisión y más juego ofensivo para generar peligro y superar a la línea defensiva contraria. Según la información difundida por la fuente, el entrenador señaló que la Real Sociedad supo cerrar el partido en los momentos clave y resistir los intentos del Athletic por buscar el empate en la fase final del encuentro.

Respecto al desarrollo del partido, Valverde mencionó que la primera parte tuvo un mayor dominio de los locales a partir del minuto 5 o 10. La Real Sociedad se aproximó con peligro en varias fases, aunque no se produjeron ocasiones de gol claras para ninguno de los dos equipos. Valverde comunicó que tras el penalti las opciones de reacción de su equipo se vieron drásticamente reducidas.

Analizando el contexto general de la eliminatoria, Valverde planteó que la Real Sociedad supo llegar en mejor estado de forma tanto al partido de ida como al de vuelta, haciendo valer ese momento a su favor. Según publicó el medio, el entrenador rojiblanco insistió que, en otras eliminatorias, su propio equipo había estado más cerca de la victoria que el rival, pero que en esta ocasión fue la Real Sociedad la que se mostró más fuerte.

En la parte final del encuentro, el Athletic presionó para crear peligro, pero solo logró generar una ocasión clara a través de un remate de Mikel Vesga en el tiempo añadido, según detalló el periodista del medio citado. Valverde lamentó que sus dirigidos no lograron inquietar en exceso a la Real Sociedad, que supo replegarse y proteger su ventaja en los momentos determinantes.

El partido se vivió con alta tensión por tratarse además de un derbi. Valverde remarcó que en este tipo de encuentros cualquier detalle, disputa o acción puede marcar el rumbo del resultado. Agregó que la lucha en las áreas y el juego directo fueron constantes en ambos lados del campo. Además, reconoció que la Real Sociedad alcanza la final al haber “llegado mejor en este punto de la temporada”.

El técnico de los ‘leones’ subrayó que el equipo no tuvo claridad ni velocidad suficiente en la generación ofensiva, ni en este partido ni en el de ida, lo que dificultó la posibilidad de crear peligro real frente al arco contrario. En su intervención, recogida por el medio de comunicación, hizo referencia a las dificultades propias de la temporada, tanto en su conjunto como por las ausencias sufridas por ambos equipos, y enfatizó la necesidad de sobreponerse y continuar compitiendo pese al desenlace negativo.

En la sala de prensa, Valverde mostró deportividad hacia el rival, felicitando a la Real Sociedad por alcanzar la final y deseando suerte para el desenlace del torneo. Añadió que para los equipos que inician una competición, solo uno logra el objetivo de ser campeón y que la eliminación, ya sea en la final o en cualquier ronda anterior, representa igualmente un golpe para los aspirantes.

Valverde concluyó su declaración expresando que la plantilla deberá reponerse, seguir adelante y centrarse en lo que resta de la temporada, valorando también el alcance de haber llegado hasta las semifinales de la Copa del Rey, según consignó la fuente.