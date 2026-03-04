Emmanuel Carrère destaca la "resistencia" de Pedro Sánchez: "Da muestras de más realismo que el resto de dirigentes"

Durante la reciente amenaza del expresidente estadounidense Donald Trump de interrumpir todo el comercio con España, tras la negativa del Gobierno español a permitir el uso de las bases militares de Rota y Morón para ataques a Irán, el escritor francés Emmanuel Carrère opinó que el comportamiento de Trump oscila imprevisiblemente. Carrère describió al político estadounidense como “una auténtica veleta”, señalando: “Todas las amenazas nos las podemos tomar un poquito de aquella manera... Porque a la mañana siguiente (Trump) ha olvidado lo que dijo el día anterior. Es como si cada mañana hiciese un 'reset' mental”. En este contexto de tensiones geopolíticas, la figura del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha sido definida por el autor como especialmente resistente frente a sus homólogos europeos.

Tal como publicó Europa Press, Emmanuel Carrère subrayó el “realismo” mostrado por Pedro Sánchez, posicionándolo con una capacidad de reacción más pragmática frente a las dificultades en comparación con otros líderes políticos europeos. “El presidente español resiste. O en esa resistencia, da muestras de más realismo que el resto de dirigentes que están ahí un poco lidiando con la situación, alineándose", afirmó Carrère, quien sostuvo que esa actitud genera respeto en el plano internacional. Con estas declaraciones, el escritor abordó la manera en que el mandatario español se ha enfrentado a los desafíos diplomáticos y políticos recientes, enfatizando la singularidad de su postura ante la presión de potencias como Estados Unidos.

En el transcurso de la entrevista, realizada durante la presentación de su nuevo libro 'Koljós' (publicado por Anagrama), Carrère abordó el contexto internacional del liderazgo europeo, mostrando escepticismo sobre el rumbo del continente. El autor expresó incertidumbre sobre el futuro de Europa y aseguró: “No sé hacia dónde va, no tiene buena pinta. No soy un oráculo político, pero lo que sí veo es que el presidente español resiste”.

Europa Press reportó también el uso que Carrère hizo de su experiencia personal y familiar para ilustrar sus reflexiones sobre las relaciones internacionales. El escritor relató cómo, en su última obra, narra la vida íntima de su madre, Hélène Carrère d'Encausse, intelectual e historiadora reconocida en 2023 con el premio Princesa de Asturias de las Ciencias Sociales. Carrère compartió que su madre depositó su confianza en la idea de que Rusia avanzaría hacia un destino europeo y democrático, una perspectiva que la guerra en Ucrania acabó desmintiendo.

Según detalló el propio Carrère, la visión de su madre sobre Rusia resultó ser errónea: “No sé si su ceguera, o tal vez su cortedad de miras, fue el pensar que Rusia iba hacia la democracia cuando claramente no iba. En este sentido, la guerra de Ucrania le puso a la puntilla, fue el golpe de gracia de darse cuenta de que su visión era una visión errada”. Al referirse a la percepción de Rusia sobre Europa, el autor afirmó que el país dirigido por Vladímir Putin no comparte la concepción europea de democracia, al considerar que este valor tiene connotaciones negativas para la mentalidad rusa.

En declaraciones reproducidas por Europa Press, Carrère argumentó: “Rusia tiene una mezcla de desprecio hacia Europa, nos envidian, nos detestan, nos rechazan. Claramente Putin nos ve como enemigos y ahora además está muy contento de ver que Trump está también de su lado de la visión de las cosas, lo que no es especialmente positivo o formidable para nosotros”. En sus reflexiones, el autor sugirió que la alineación de Trump con la postura rusa plantea desafíos adicionales para Europa.

Durante la conversación, Carrère declaró su interés en escribir sobre Donald Trump, a pesar de considerar que su figura ha sido abordada en numerosas ocasiones por otros autores y periodistas. A juicio de Carrère, Trump representa una “figura inédita, no solo como dueño del mundo, de estar a la cabeza del mundo, sino que históricamente no tiene precedentes”. Aunque reconoció la abundancia de textos sobre el expresidente estadounidense, manifestó que valdría la pena intentar escribir sobre él desde una nueva perspectiva.

En referencia a los foros internacionales, el autor francés criticó la parálisis de los líderes del G7 ante las reacciones matutinas de Trump. Carrère describió cómo los jefes de Estado se mantienen expectantes, sin poder llevar a cabo plenamente sus funciones por la incertidumbre sobre cuál será la actitud del estadounidense cada día: “Es fascinante ver cómo los jefes de Estado no pueden realmente desarrollar su labor. Están paralizados, tetanizados, ante lo que se van a encontrar cada mañana. Cuál será el humor de Trump esa mañana”, afirmó al concluir su intervención.

La entrevista concedida por Emmanuel Carrère subrayó la relevancia de las posturas individuales de los líderes ante las tensiones internacionales. Según consignó Europa Press, las valoraciones del autor sobre Pedro Sánchez y el panorama geopolítico europeo reflejan tanto una visión crítica como una observación cercana de los movimientos políticos a ambos lados del Atlántico, aportando luz sobre el comportamiento de los dirigentes en tiempos de incertidumbre global.