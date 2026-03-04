El Banco Central de Uruguay reduce los tipos de interés en 75 puntos básicos, hasta el 5,75%

Los mercados financieros y los analistas anticipan que la inflación en Uruguay se mantendrá en torno al 4,5% durante los próximos años, mientras que las principales empresas del país sitúan sus propias expectativas en el 5%, cifras que coinciden con la meta fijada por la autoridad monetaria. Frente a este escenario, el Banco Central de Uruguay decidió reducir la tasa de política monetaria en 75 puntos básicos, situándola en el 5,75%. De acuerdo con lo publicado por el medio, esta decisión responde al comportamiento a la baja de la inflación, que en enero cayó por séptimo mes consecutivo hasta un 3,46%.

El Banco Central de Uruguay adoptó la medida por unanimidad de su comité de política monetaria, detalló la fuente. La institución justificó la reducción de los tipos de interés afirmando que busca consolidar condiciones que favorezcan la convergencia inflacionaria hacia su objetivo anual del 4,5%. Según informó el medio, la autoridad monetaria señaló que los análisis y expectativas del sector financiero y empresarial están alineados o cercanos a esta meta, reforzando el argumento para la baja en la tasa de referencia.

El medio explicó que, pese a la incertidumbre mundial generada por el conflicto en Irán, el Banco Central no consideró estos factores al momento de tomar su decisión. La institución destacó que el riesgo principal no reside actualmente en presiones inflacionarias externas, sino en la posibilidad de que la inflación se ubique por debajo de la meta de política. La autoridad monetaria prevé que los efectos inflacionarios derivados del conflicto internacional no persistan de manera significativa en el tiempo, según publicó el medio.

Ante este contexto, el Banco Central anunció que mantendrá una vigilancia permanente sobre el panorama internacional y sobre cualquier evento que pudiera afectar las expectativas inflacionarias o la estabilidad de precios en el país. Según detalló el medio, la entidad monetaria aseguró que continuará evaluando la evolución de estos acontecimientos de forma continua antes de implementar nuevos ajustes en la política de tasas de interés.

El descenso persistente de la inflación, sumado a las expectativas alineadas de los distintos actores económicos, ha fortalecido la apuesta del Banco Central de Uruguay por políticas orientadas a garantizar la meta del 4,5% anual, reportó la fuente. De acuerdo con la información difundida, el comité de política monetaria se enfocó en los indicadores internos, considerando que el entorno externo, aunque volátil, no constituía un riesgo inmediato para la estabilidad de precios local.

Además, los movimientos en política monetaria marcan una señal relevante para el entorno económico uruguayo, ya que encuadran el accionar del Banco Central dentro de una perspectiva de cautela y de ajuste gradual, tal como describió el medio. La institución resaltó la intención de consolidar la tendencia descendente en el índice de precios al consumidor al tiempo que se preservan los equilibrios macroeconómicos.

El monitoreo constante del escenario internacional forma parte del enfoque preventivo anunciado por la autoridad monetaria. Según consignó el medio, el Banco Central de Uruguay reiteró su propósito de ajustar o mantener la tasa de política monetaria según evolucionen tanto los factores internos como los externos y en función de su potencial impacto en las expectativas de inflación y el comportamiento real de los precios.

La reducción de la tasa hasta el 5,75% se produce tras varios meses de rebajas previas y en un contexto en el cual, según el reporte del medio, las señales de desaceleración inflacionaria se han profundizado, orientando las políticas públicas a la estabilidad y la previsibilidad para los actores económicos de Uruguay.