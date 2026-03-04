EEUU evacua al personal "no esencial" de sus embajadas de Arabia Saudí, Omán y Chipre

El servicio consular estadounidense en Arabia Saudí advirtió recientemente sobre las limitaciones existentes para asistir de manera inmediata a ciudadanos estadounidenses en situaciones de emergencia en ese país. Este aviso forma parte de una decisión más amplia tomada por Washington que involucra la evacuación del personal diplomático catalogado como “no esencial” y de sus familiares en las embajadas ubicadas en Arabia Saudí, Omán y Chipre. De acuerdo con información publicada por la agencia Europa Press, la medida responde a un rápido aumento de amenazas en la región, tras el inicio de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán.

La embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí comunicó en su sitio web que desde el 28 de febrero, fecha del inicio de la confrontación militar directa entre Washington e Irán, se ha mantenido una amenaza constante de posibles ataques con drones y misiles procedentes de Irán. Además del riesgo de ataques directos, la legación informó sobre relevantes alteraciones en los vuelos comerciales en la región, lo que incrementa la incertidumbre para los desplazamientos y dificulta las labores de evacuación o ayuda a civiles estadounidenses.

Mediante mensajes emitidos en sus correspondientes páginas web, las embajadas estadounidenses en Omán y Chipre notificaron de forma paralela la orden oficial de salida para el personal que no desempeña funciones críticas, así como para los familiares de todos los empleados, señalando que la causa radica en motivos de seguridad. Tal como consignó Europa Press, las tres representaciones diplomáticas elaboraron comunicaciones con recomendaciones específicas a los ciudadanos estadounidenses radicados temporal o permanentemente en estos países, aconsejando seguir de cerca las instrucciones de las autoridades locales y permanecer atentos a novedades en la situación de seguridad.

Esta instrucción se suma a otras decisiones adoptadas por el gobierno estadounidense en el contexto de la escalada reciente en Oriente Próximo. Según reportó Europa Press, poco antes de esta medida, la administración de Donald Trump había pospuesto indefinidamente las operaciones consulares en la embajada de Estados Unidos en Kuwait, esgrimiendo motivos similares relacionados con amenazas a la seguridad. Además, en los días previos, se había autorizado la salida del personal diplomático considerado no esencial en la embajada de Israel, una determinación que se hizo pública pocas horas antes del inicio oficial de los ataques lanzados en coordinación con Israel contra infraestructuras iraníes.

El ejecutivo estadounidense expuso que la capacidad para proveer servicios de emergencia a sus nacionales, en particular en Arabia Saudí, se encuentra reducida ante la magnitud de los riesgos. La embajada puntualizó que ante interrupciones en los vuelos y la posibilidad de ataques hostiles, los ciudadanos estadounidenses no deben esperar una capacidad de respuesta inmediata o convencional de parte de su gobierno, recomendando extremar precauciones y contemplar alternativas propias para garantizar su seguridad.

Según detalló Europa Press, la tensión en la región ha venido acompañado de sucesivas advertencias de las autoridades estadounidenses tanto públicas como en comunicaciones privadas a sus empleados, incrementando el número de evacuaciones preventivas en zonas consideradas de riesgo. También cabe señalar que la decisión de retirar a personal y familiares abarca a quienes tienen asignadas tareas administrativas, soporte técnico o de gestión, mientras que un núcleo reducido de diplomáticos permanece en funciones para gestionar asuntos considerados de alta prioridad.

La salida del personal no esencial, sumada a las restricciones en los servicios consulares, afecta la normalidad de los trámites y la gestión cotidiana de visas, asistencia a ciudadanos y presencia diplomática plena. Según describió Europa Press, estas evacuaciones forman parte de un protocolo desarrollado para situaciones donde el aumento de las amenazas obliga a limitar la exposición de personal diplomático y minimizar los riesgos ante incidentes armados o crisis regionales.

En cuanto a la situación general de los ciudadanos estadounidenses en estos países, las recomendaciones oficiales subrayan la importancia de permanecer alerta ante cualquier cambio en las condiciones de seguridad, así como registrar sus desplazamientos en los sistemas consulares de alerta para facilitar la localización en caso de incidentes. Europa Press relató que la actualización frecuente de los avisos en las páginas web diplomáticas constituye la principal vía de información para aquellos estadounidenses que por distintos motivos permanecen en la zona pese al llamado a evacuar.

El endurecimiento de las medidas de protección en el contexto de las relaciones entre Estados Unidos e Irán, junto a la coordinación militar desarrollada con Israel, ha motivado que otras embajadas occidentales en la región evalúen ajustes similares en sus políticas de seguridad, aunque estos detalles no han sido objeto de confirmación pública en los comunicados recogidos por Europa Press. La incertidumbre respecto a la duración y alcance de la escalada bélica hace que cada paso dado por las autoridades estadounidenses en materia de repatriación y protección consular adquiera una importancia creciente para la planificación diplomática en Oriente Próximo.