Delegado del Gobierno en C-LM admite que las expectativas "no son buenas" sobre la joven desaparecida en Santander

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha confirmado este miércoles en Chiloeches que la joven desaparecida tras el accidente registrado en la pasarela de El Bocal, en Santander, tiene 20 años y es natural de Guadalajara. El suceso, que por el momento se ha saldado con cinco personas fallecidas, mantiene a esta joven de 20 años como única desaparecida. "Las expectativas no son buenas, ojalá lo fueran", ha añadido.

Sabrido ha explicado que los padres de la joven fueron informados durante la noche del martes y que ya se encuentran en la capital cántabra. "Sus padres fueron informados anoche, están ya en Santander y estamos en contacto permanente con la Delegación del Gobierno en Santander", ha señalado.

El delegado ha precisado que la joven está identificada, aunque no se facilitarán más datos personales "como pueden comprender, en estos momentos". Asimismo, ha indicado que la familia está recibiendo "toda la atención de la Delegación del Gobierno de España en Cantabria".

En relación con el dispositivo de búsqueda, Sabrido ha trasladado la información recibida desde el operativo desplegado en la zona, donde se están empleando todos los recursos disponibles, incluido un submarino para rastrear el área del accidente y tratar de localizar a la joven. "Están poniendo todos los recursos que están en Santander al alcance de poder localizar el cuerpo de la joven", ha afirmado.

El delegado ha reconocido la dureza de la situación y ha calificado el momento de "penoso y gravoso" para la familia. "Ojalá la encuentren pronto, aunque las expectativas creo que no son favorables, aunque sería lo deseable", ha manifestado, mostrando su deseo de que pueda resolverse "por el bien de la familia y por el bien de todos lo antes posible". "Se trata de una situación penosa", ha añadido, admitiendo también que la familia está recibiendo atención desde el Gobierno de España en Cantabria.

La joven cursaba estudios en un instituto de Formación Profesional en Cantabria, según ha indicado el propio delegado, que ha insistido en la prudencia y en el respeto a la familia mientras continúan las labores de búsqueda.

En relación con la posible presencia de ciudadanos de Castilla-La Mancha en el actual conflicto en Oriente Próximo, el delegado del Gobierno en la región, José Pablo Sabrido, ha señalado que no se dispone de datos concretos sobre cuántos castellanomanchegos podrían encontrarse en la zona.

Según explicó, la información disponible procede exclusivamente del Ministerio de Asuntos Exteriores, y por el momento no existe un censo específico a nivel autonómico. En este sentido, trasladó la recomendación oficial de que las personas que residan o se encuentren en tránsito en países afectados se inscriban en las listas habilitadas en embajadas y consulados, a fin de facilitar una eventual coordinación para su regreso.