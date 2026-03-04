'Cholo' Simeone muestra cautela: "Es solamente llegar a la final, un camino a lo que queremos"

Al referirse a los partidos de semifinales frente al FC Barcelona, Diego Pablo Simeone destacó la dificultad del encuentro de vuelta y la importancia del ingreso de Giménez, quien aportó seguridad al Atlético de Madrid en un momento en que el rival presionaba con fuerza. El entrenador subrayó que, aunque el equipo logró acceder a la final de la Copa del Rey Mapfre tras el cruce con el conjunto catalán, su enfoque permanece en el objetivo final: la conquista del trofeo. Según publicó el medio de comunicación, Simeone señaló que alcanzar la final, programada para el 18 de abril en el Estadio La Cartuja de Sevilla, representa solo un paso más en el camino hacia la meta mayor.

En rueda de prensa en el Spotify Camp Nou, Simeone respondió de forma clara cuando se le consultó sobre si estar en la final redefinía la temporada del Atlético: “No. No, seguro que no. Es solamente llegar a la final, un camino a lo que queremos”. Como detalló el medio, el entrenador argentino evitó mostrar conformismo con el avance en la competición y remarcó que únicamente el título tendría el peso suficiente para satisfacer sus aspiraciones y las de la institución.

Durante su análisis del cruce de semifinales, Simonene hizo especial referencia al primer encuentro disputado en Madrid, donde el Atlético venció por 4-0, describiendo el primer tiempo de ese partido como de intensidad muy elevada y destacando la capacidad del equipo para sostener la ventaja, incluso tras la expulsión de un jugador del Barcelona en los minutos finales. Pese a la abultada victoria, Simeone reconoció que se marchó molesto por no haber aumentado la diferencia: “Me fui enojado después del partido ese porque pudimos haber hecho un gol más, necesitábamos hacer un gol más en el estado en que estaba el partido, con un hombre menos ellos en el final”.

En sus declaraciones recogidas por el mencionado medio, el técnico elogió el rendimiento del FC Barcelona, a quienes catalogó como un equipo “extraordinario” que supo proponer un ritmo de juego diferente, sobre todo con el regreso de jugadores como Pedri y Raphinha. Simeone lamentó que los goles recibidos en el segundo encuentro provengan mayoritariamente de jugadas a balón parado, un aspecto que, en sus palabras, “nos hizo mucho daño”.

El entrenador repasó cómo, tras recibir tres goles, el Atlético enfrentó un periodo de dificultad significativa. Destacó la actuación de Giménez, quien reforzó la resistencia defensiva en ese tramo complicado. Simeone admitió que el Atlético no logró desplegar un juego ofensivo eficaz por la banda derecha, como sí consiguió en la ida, donde Llorente llegó a originar jugadas que pudieron aumentar la ventaja. Atribuyó estos desafíos a los méritos del Barcelona, afirmando que el equipo rival supo dificultar las transiciones y limitó las opciones de ataque de su equipo.

Simeone reconoció ante la prensa que este paso a la final supone un motivo de satisfacción especial para la afición del Atlético, señalando que la hinchada “necesitaba una final” y expresó el deseo de poder entregarles el trofeo. El entrenador recordó que el Atlético acumulaba ya dos intentos previos frustrados en semifinales de competiciones anteriores, y que en ocasiones anteriores fue el rival quien impidió el avance a la instancia decisiva. En esta edición, según expresó al medio, el Atlético demostró superioridad en el partido de ida, mientras que en la vuelta el Barcelona se mostró mejor.

El análisis técnico del encuentro incluyó una reflexión sobre la importancia de las jugadas a balón parado, que desequilibraron el resultado a favor del Barcelona en la vuelta. Simeone resaltó que enfrentar a un equipo capaz de capitalizar estas oportunidades aumenta la dificultad del partido. A pregunta de los periodistas acerca de si habría firmado una prórroga, el técnico afirmó que no lo habría hecho, ya que creyó posible realizar un mejor desempeño ofensivo.

Simeone compartió detalles de la charla brindada a los jugadores durante el descanso, indicando que optó por transmitir calma y reconocer la superioridad del Barcelona en esa primera parte. Consideró que la presión del rival robó tiempo de reacción al Atlético, dificultando la ejecución del plan de ataque diseñado por el cuerpo técnico. Como expuso el medio de comunicación, el técnico sintetizó que “todo lo que nos imaginábamos para poder atacar no lo pudimos hacer”, atribuyendo esto a la calidad y la intensidad de los movimientos del equipo rival.

A propósito de la participación de Antoine Griezmann, se le preguntó a Simeone si considera probable contar con el delantero francés en la final. El técnico manifestó su deseo de que Griezmann dispute esa instancia, afirmando que “se la merece más que nadie” y elogiando tanto la entrega física como el talento del futbolista.

Al finalizar, Simonene valoró que la preparación y la propuesta ofensiva del Atlético no se materializaron como esperaban, pero resaltó la elevada exigencia del rival. Mencionó el esfuerzo demostrado por jugadores como Balde y Koundé, quienes debieron abandonar el terreno de juego por lesiones asociadas a la intensidad del partido. Como resumió ante los medios, esta experiencia representará un aprendizaje importante para los próximos desafíos del equipo rojiblanco.

El acercamiento de Simeone a las semifinales y a la clasificación para la final refleja una postura cauta y autocrítica, enfocada en no dar la temporada por exitosa hasta levantar el trofeo. El técnico transmitió que la exigencia y los mayores objetivos siguen vigentes para el Atlético de Madrid en la Copa del Rey Mapfre, como resaltó a través de sus intervenciones recogidas por la prensa.