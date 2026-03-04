CAF aprueba USD 1.130 millones para impulsar el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe

La reciente aprobación del ingreso de San Vicente y las Granadinas como nuevo accionista de CAF permitirá a este país ampliar sus opciones para acceder a recursos internacionales, tanto financieros como de cooperación técnica, con vistas a fortalecer su agenda nacional de desarrollo. La decisión tomó lugar durante la última sesión del Directorio de CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-, en la que también se respaldó una serie de operaciones clave para la región. Según consignó CAF, las autoridades de la institución destacaron que la expansión en el Caribe representa un paso estratégico hacia la consolidación de CAF como el banco de desarrollo de mayor cobertura geográfica en América Latina y el Caribe.

En esa misma reunión, informó CAF, se aprobaron créditos y líneas de financiación por un total de 1.130 millones de dólares estadounidenses con el propósito de impulsar el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Estas operaciones se distribuyeron en iniciativas de alto impacto orientadas a fortalecer la gestión de riesgos climáticos, la seguridad ciudadana, la infraestructura hídrica y los mecanismos de respuesta frente a desastres naturales. El organismo indicó que estas acciones están dirigidas a atender los retos más urgentes de las poblaciones de la región, consolidando su función como socio estratégico de sus países miembros.

El desglose de los fondos aprobados, detalló CAF, incluye una línea de crédito por 450 millones de dólares destinada a Uruguay. Este financiamiento se enfocará en el fortalecimiento de la gestión de deuda pública y en la mejora de la capacidad de respuesta ante emergencias climáticas en ese país. Además, se aprobó un crédito de 230 millones de dólares para la empresa española ACOSOL, con el objetivo de garantizar la seguridad hídrica en once municipios de la Costa del Sol, en España. En tanto, Ecuador recibirá 450 millones de dólares a través de dos operaciones, centradas en reforzar tanto la seguridad ciudadana como las capacidades frente a desastres naturales.

Tal como detalló el banco de desarrollo, otro de los acontecimientos relevantes de la sesión fue el traspaso de la presidencia del Directorio a Uruguay. Durante el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2026 y el 31 de marzo de 2027, Gabriel Oddone, ministro de Finanzas de Uruguay, presidirá las reuniones del Directorio, sucediendo al titular de Finanzas de Trinidad y Tobago, Davendranath Tancoo. Esta rotación en la presidencia refleja el carácter regional y participativo de la gobernanza de CAF, según se dio a conocer.

En el marco de la misma reunión, el organismo presentó una estrategia para posicionar al Perú como referente mundial en turismo. CAF reportó que esta iniciativa buscará diversificar los destinos turísticos del país, consolidar al Cusco-Machu Picchu como un atractivo de nivel internacional, y fomentar el turismo literario, cultural y religioso a través de programas regionales. Asimismo, se concretó la firma de un acuerdo de colaboración entre CAF, ONU Turismo y la Cátedra Vargas Llosa enfocado en promover la innovación en torno al turismo literario en América Latina y el Caribe.

El avance institucional en materia de transparencia y gobernanza también formó parte de las discusiones. Según especificó CAF, se presentó el nuevo Informe de Transparencia, donde se recogen los avances institucionales y los principales desafíos en transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Durante 2025, agregó CAF, se amplió considerablemente el número de indicadores publicados, que pasaron de cuatro a más de treinta, incluyendo datos de financiamiento, objetivos de desarrollo sostenible, resultados e información operativa.

El organismo también reportó mejoras notables en las plataformas digitales y en los mecanismos de participación ciudadana. Este refuerzo derivó en mejor posicionamiento en evaluaciones internacionales sobre transparencia y en un mayor uso de los canales institucionales, según agregó CAF en su balance presentado ante el Directorio.

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, remarcó que estas acciones permiten reafirmar el papel de la institución como socio estratégico de la región, proporcionando soluciones concretas para los desafíos que enfrentan las poblaciones de los países miembros. Díaz-Granados señaló además que la extensión de las operaciones de CAF en el Caribe forma parte de los objetivos para incrementar la cobertura geográfica y el impacto regional del organismo.

En relación con la operación de ACOSOL en la Costa del Sol, el crédito aprobado por CAF busca asegurar el suministro de agua en una zona caracterizada por la presión demográfica y por los desafíos derivados del cambio climático, con el foco puesto en once municipios que dependen de esta infraestructura para su sostenibilidad.

La financiación otorgada a Ecuador contempla aspectos relacionados tanto con la seguridad ciudadana como con la respuesta ante amenazas naturales, dos de los frentes prioritarios que el país ha identificado tras recientes episodios de violencia y riesgos naturales observados. Según la información divulgada por CAF, ambos componentes se financiarán mediante créditos independientes, pero complementarios en cuanto a su finalidad de aumentar el bienestar y la protección de la población ecuatoriana.

En el caso de Uruguay, el acceso a una línea de crédito flexible permitirá no solo mejorar la estructura de la deuda pública, sino también disponer de recursos ágiles para enfrentar emergencias relacionadas con eventos climáticos, lo que representa una herramienta relevante en un contexto de creciente inestabilidad climática.

El inicio del proceso para incorporar a San Vicente y las Granadinas como accionista crea la posibilidad de que este Estado caribeño tenga acceso directo a líneas de financiamiento a largo plazo y a subvenciones para cooperación técnica. Esta medida, detalló CAF, responde a la estrategia de ampliación en el Caribe y a la demanda por una mayor inclusión financiera y técnica de los pequeños Estados insulares de la región.

En el área de transparencia, el nuevo informe del organismo refleja la ampliación de la información disponible al público, lo que ha redundado en una mayor confianza y participación institucional. CAF subrayó que esta política de apertura incluye información financiera, avances en los objetivos de desarrollo sostenible, resultados operativos y aspectos clave de gobernanza, e incorpora retroalimentación a partir de plataformas digitales y consultas a la ciudadanía.

El acuerdo entre CAF, ONU Turismo y la Cátedra Vargas Llosa fija las bases para el desarrollo de propuestas innovadoras que fortalezan el sector turístico desde el eje literario y cultural, buscando atraer nuevos públicos y diversificar la oferta de la región, una línea de trabajo que, según CAF, representa una oportunidad para potenciar el desarrollo económico y social.

La combinación de estos anuncios en materia de financiamiento, gobernanza, ampliación de miembros y nuevas estrategias sectoriales pone de relieve el papel que busca desempeñar CAF en el panorama regional, según la información difundida por el propio organismo.