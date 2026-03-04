Bayer cierra 2025 con unas pérdidas de 3.620 millones, un 41,8% más, aunque mantiene el dividendo

El grupo químico y farmacéutico alemán Bayer cerró 2025 con unas pérdidas netas atribuidas de 3.620 millones de euros, lo que supone profundizar en un 41,8% el resultado negativo obtenido el año anterior en un contexto de litigios por el herbicida 'Roundup', según ha informado la compañía, que repartirá un dividendo de 0,11 euros.

La facturación fue de 45.575 millones de euros, un 2,2% menos en términos absolutos, pero un 1,1% más tras ajustarse los efectos cambiarios y las variaciones de perímetro.

La división de cultivos generó 22.259 millones de euros, un 2,9% menos, y la farmacéutica 17.829 millones de euros, un 1,7% menos. Después, la unidad de productos de autocuidado y bienestar aportó 5.802 millones de euros, un 1,2% menos.

En cuanto a la distribución geográfica, América del Norte brindó 16.725 millones de euros, 13.501 millones de euros provinieron de Europa, Oriente Medio y África, 7.831 millones de euros procedieron de Latinoamérica y otros 7.518 millones de euros tuvieron su origen en Asia-Pacífico.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) antes de atípicos se ha situado en los 9.669 millones de euros, un 4,5% menos, e incluyó un impacto cambiario desfavorable de 491 millones de euros. Los atípicos ascendieron a 6.185 millones de euros y tuvieron que ver, mayormente, con cuestiones judiciales.

El sumatorio de gastos en los que incurrió Bayer entre costes de actividad, por ventas, I+D o de administración alcanzó los 46.652 millones de euros. Esto equivalió a un descenso del 0,1% pese a que retrocedieron todos los capítulos de gasto, menos el referido a otro tipo de conceptos operativos.

De su lado, la deuda financiera neta de la multinacional germana bajó un 14,8%, hasta los 46.336 millones de euros, y el tamaño global de la plantilla fue de 88.078 empleados, un 5,1% menos.

Solo ya en el cuarto trimestre, Bayer se anotó unas pérdidas de 3.757 millones de euros, diez veces más (1.043,3%) que las recogidas en la cuenta de resultados previa. Al mismo tiempo, los ingresos se redujeron un 2,5%, hasta los 11.428 millones de euros.

"La rama de cultivos progresó en el primer año de su programa de mejora de rentabilidad. Nuestro negocio farmacéutico presentó una imagen renovada, con medicamentos recién lanzados que se consolidaron como motores de crecimiento y otros que avanzaron hasta llegar al mercado. Nuestra división de salud del consumidor se vio afectada por la debilidad del mercado en Estados Unidos y China, pero mantuvo sus resultados finales", ha afirmado el consejero delegado de Bayer, Bill Anderson.

PREVISIONES Y DIVIDENDO

Bayer ha augurado para 2026 un ejercicio con "ventas sólidas" y unos beneficios "estables" en medición ajustada para divisas. Así, se facturarán de 45.000 a 47.000 millones de euros, equivalente a una lectura plana o una subida del 3%.

El Ebitda antes de atípicos se quedará entre los 9.600 y 10.100 millones de euros y el beneficio básico por acción irá de 4,30 a 4,80 euros. El 'cash flow' será de -2.500 a -1.500 millones de euros ante el cargo por 5.000 millones de euros relacionado con demandas, en línea con lo ya divulgado.

Bayer ha declarado un dividendo de 0,11 euros por acción, el mínimo establecido por ley e idéntica cantidad al repartido hace doce meses.

ACUERDO POR 'ROUNDUP'

Bayer anunció el 17 de febrero un acuerdo por el que desembolsará 7.250 millones de dólares (6.227 millones de euros) para resolver todos los litigios actuales y futuros referidos a las supuestas propiedades cancerígenas de 'Roundup'.

Según informó en un comunicado, ejecutará pagos anuales a lo largo de un máximo de 21 años que irán menguando en el tiempo, lo que permitirá a Bayer dotarse de "una mayor certeza y control" sobre las demandas a resolver.

Ya entonces anticipó que las costas judiciales subirían de los 7.800 millones de dólares (6.699 millones de euros) previstos en septiembre de 2025 hasta los 11.800 millones de dólares (10.135 millones de euros).

Además, ese mismo día llegó a otros pactos aparte por un valor mínimo de 3.000 millones de dólares (2.577 millones de euros) por pleitos abiertos en Estados Unidos en los que antiguos usuarios de 'Roundup' culparon al producto de causarles linfomas no Hodgkin.