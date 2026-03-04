Arabia Saudí anuncia el derribo de dos misiles de crucero al sureste de la capital, Riad

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí informó a través de sus redes sociales que una decena de drones, entre ellos nueve que ingresaron al espacio aéreo saudí y un décimo en la provincia Oriental, fueron derribados en las últimas horas. Según detalló el organismo, estas acciones de defensa se produjeron en el contexto de una intensificación de los ataques en la región tras la ofensiva realizada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Las autoridades saudíes confirmaron además la destrucción de dos misiles de crucero en la zona de Al Jarj, ubicada al sureste de Riad, según consignó el Ministerio en sus comunicaciones oficiales.

De acuerdo con la información publicada por las autoridades de Arabia Saudí, la interceptación de los misiles y los drones tuvo lugar mientras persiste el estado de alerta regional derivado del conflicto iniciado a raíz del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero contra Irán. Hasta el momento, ninguna de las partes enfrentadas en la crisis ha reclamado la autoría de estos recientes ataques aéreos que afectaron áreas dentro de Arabia Saudí. Las fuerzas militares saudíes no han atribuido responsabilidades específicas, manteniendo la cautela respecto a la posible procedencia de los misiles y drones interceptados.

El medio reportó que estos acontecimientos surgen cuando la situación en Medio Oriente se ha visto agravada por la ofensiva que, según precisó la Media Luna Roja iraní, provocó cerca de 800 muertes en Irán hasta la fecha, entre ellos varios miembros del gobierno iraní y altos mandos militares, incluido, según la fuente iraní, el líder Jamenei. Como reacción a estos hechos, las fuerzas iraníes han respondido enviando misiles y drones en dirección a Israel y a bases estadounidenses situadas en varios países de la región, ampliando así la escala del enfrentamiento y sus consecuencias.

Según reportó la fuente original, la información sobre el derribo de misiles y drones fue difundida oficialmente por los canales del Ministerio de Defensa saudí, que subrayó la rapidez de la intervención militar, especialmente en la destrucción de los nueve drones que cruzaron la frontera aérea del reino. El décimo dron, según puntualizó la comunicación oficial, fue neutralizado en la provincia Oriental, lo que ha puesto en evidencia la extensión geográfica de las amenazas percibidas por las autoridades saudíes en el actual escenario de tensión.

El anuncio saudí se produce mientras la incertidumbre en la región permanece, dada la falta de atribuciones directas respecto a los responsables de los ataques aéreos y la multiplicidad de actores involucrados en el conflicto abierto entre Irán, Israel y Estados Unidos. Según indicó el Ministerio saudí en sus publicaciones, continúa la vigilancia reforzada sobre el espacio aéreo del país y se mantienen activados los protocolos de defensa correspondientes ante posibles agresiones.

Esta cadena de acciones y reacciones ha llevado a un aumento de la preocupación internacional sobre la estabilidad regional y el potencial impacto de nuevos enfrentamientos armados. Las declaraciones oficiales de Arabia Saudí, recogidas por las distintas plataformas de información estatal y reproducidas por diversos medios de comunicación, destacan la postura del reino como objetivo de ataques indirectos en el marco de la crisis provocada por la confrontación entre Irán, Israel y Estados Unidos.

Mientras tanto, la situación en Irán permanece bajo tensión tras los bombardeos, con numerosas bajas entre la población y la estructura de gobierno, según reportó la Media Luna Roja iraní y detallaron distintas fuentes oficiales. Las respuestas militares contra objetivos israelíes y estadounidenses se han intensificado, añadiendo complejidad al panorama de seguridad en la región y situando a Arabia Saudí en un papel defensivo ante el potencial incremento de incidentes similares en su territorio.

La falta de reivindicación de los ataques y la ausencia de adjudicación de responsabilidades directas son elementos que marcan el actual episodio, según publicaron las autoridades saudíes y los medios regionales. Esta situación refleja la volatilidad del entorno regional y la posibilidad de una ampliación de las hostilidades, que podría involucrar a otros países a través de acciones directas o ataques aéreos transfronterizos. Arabia Saudí, por su parte, reiteró sus esfuerzos para proteger la integridad de su espacio aéreo y la seguridad de su población ante los riesgos derivados de la escalada militar en Medio Oriente.