Zegona nombra a Tim Pennington nuevo consejero independiente

La próxima presidencia del Comité de Auditoría de Zegona, al final del presente ejercicio financiero, recaerá en Tim Pennington, quien también tomará funciones inmediatas como consejero independiente no ejecutivo y miembro del citado comité. Según informó la propia firma de inversión británica, propietaria de Vodafone España, el nombramiento busca impulsar la gestión y la supervisión financiera dentro del grupo inversor, alineándose con su estrategia de largo plazo.

De acuerdo con el comunicado de Zegona recogido este martes, la incorporación de Pennington responde a su extensa trayectoria en finanzas corporativas y a su amplio conocimiento en el sector de telecomunicaciones internacionales. El directivo británico ocupa actualmente cargos no ejecutivos en MTN Group Limited, el mayor operador de redes móviles del continente africano, así como en una filial cotizada de la misma empresa, lo que refuerza su perfil global y su relevancia internacional dentro del mercado de las telecomunicaciones.

Tal como publicó Zegona, la experiencia profesional de Pennington abarca cargos directivos de responsabilidad en áreas financieras de grandes grupos empresariales. Ejerció como director financiero (CFO) en Millicom International Cellular, así como en Cable & Wireless Communications, además de desempeñarse como máximo responsable financiero del grupo Cable & Wireless en etapas previas. El ejecutivo también asumió la dirección financiera de Hutchison Telecom International y de Hutchison 3G (UK), que corresponde al negocio móvil británico vinculado a Hutchison Whampoa.

El medio detalla que Pennington cuenta con experiencia relevante en el sector de la banca de inversión. Ocupó el cargo de director en Samuel Montagu & Co. Limited, ampliando luego sus competencias dentro de HSBC Investment Bank, donde fue director general en el área de Finanzas Corporativas y Asesoramiento. Estos antecedentes dotan a Pennington de un conocimiento profundo de las dinámicas del mercado financiero internacional, según consignó Zegona en su comunicación oficial.

El presidente y consejero delegado de Zegona, Eamonn O'Hare, manifestó que la llegada de Pennington aportará un “gran valor” al consejo, debido a su experiencia en finanzas corporativas y en la industria global de telecomunicaciones. De acuerdo con el citado comunicado, O’Hare consideró que la incorporación fortalecerá la capacidad del grupo para cumplir los objetivos estratégicos y para generar valor, en el contexto de un entorno corporativo cada vez más competitivo y regulado.

La función del Comité de Auditoría, al que se suma Pennington, responde a un rol clave en el seguimiento y supervisión de la información financiera y los controles internos en empresas cotizadas. Con su futuro liderazgo en la presidencia del comité, Zegona aspira a reforzar los estándares de transparencia y solvencia financiera, como parte de sus planes de consolidación tras la adquisición y gestión de Vodafone España, según confirmó el medio.

A lo largo de su carrera, Pennington ha gestionado estructuras financieras complejas y ha participado en importantes procesos de fusiones y adquisiciones internacionales, ámbitos considerados estratégicos en la industria de las telecomunicaciones y para las inversiones de Zegona. Como reportó la compañía, esa experiencia constituye uno de los principales argumentos detrás de su designación como consejero independiente y como futuro presidente del Comité de Auditoría.

La elección de un perfil como el de Pennington responde a la tendencia de las compañías vinculadas a telecomunicaciones de incorporar ejecutivos con trayectoria transversal en sectores financieros y de asesoría internacional. Según detalla Zegona, este refuerzo de capacidades busca responder de manera eficiente a las necesidades de gobierno corporativo, cumplimiento normativo y generación de valor sostenible a largo plazo para sus accionistas y para los mercados donde la empresa mantiene posiciones relevantes.