W2M inaugura el muelle KlübCatalina en República Dominicana y aumentará su flota de barcos Aeroyatch este año

Durante la ceremonia de apertura en Isla Catalina, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, acudió junto a representantes del Ministerio de Turismo y Puertos, además de figuras relevantes del sector turístico nacional. Según detalló la empresa a través de un comunicado y como informó el medio especializado, la inauguración del complejo KlübCatalina marca un avance dentro de la estrategia de expansión turística liderada por la empresa española World2Meet (W2M), con el objetivo de potenciar la oferta de servicios en la región y promover el desarrollo económico vinculado al turismo de alta gama.

De acuerdo con lo publicado, el nuevo complejo, desarrollado por W2M en colaboración con Riverhome Capital y con el respaldo de las autoridades locales, incluye un muelle y un club de playa situados dentro del Monumento Natural Isla Catalina, una zona reconocida por sus playas de arena blanca y aguas del Mar Caribe. El proyecto, cuya inauguración se celebró el pasado sábado, incorpora infraestructura diseñada para facilitar el desembarque de viajeros y mejorar la coordinación logística de diversas actividades y propuestas de ocio, tanto para visitantes nacionales como internacionales.

El muelle KlübCatalina busca optimizar los tiempos de recepción de pasajeros, así como elevar el estándar de los servicios ofrecidos a los turistas que navegan por el área. Según el comunicado de W2M citado por varios medios, la obra aspira a aportar un salto en términos de confort y eficiencia, contribuyendo a que la experiencia del viajero resulte más fluida y generando nuevas oportunidades para operadores turísticos y comercios relacionados en la zona. Además, el acceso directo desde el muelle al club de playa amplía el abanico de productos turísticos de lujo y se enmarca en la estrategia de posicionar Isla Catalina como un referente del turismo de experiencias exclusivas.

World2Meet también confirmó que este desarrollo irá acompañado de la ampliación de la flota de Aeroyatch, su línea de embarcaciones de lujo, con la llegada de nuevas unidades previstas para el año 2026. El aumento de la flota forma parte integral del plan de crecimiento impulsado por la compañía para fortalecer la oferta de servicios premium en la región del Caribe. Según informó la propia empresa, este despliegue contribuirá a consolidar el atractivo de Isla Catalina como destino para viajeros que buscan exclusividad y calidad, atendiéndose a las tendencias globales del mercado turístico.

El acto de lanzamiento contó con la bienvenida de responsables de la compañía presidida por Gabriel Subías, quienes pusieron de manifiesto la dimensión institucional del evento debido a la presencia de autoridades nacionales y representantes del sector turístico. W2M subrayó que la ejecución del proyecto KlübCatalina responde a un proceso de colaboración público-privada, en la que se han coordinado con diversas instancias gubernamentales y actores empresariales para asegurar que la nueva infraestructura se integre en el entorno natural protegido sin afectar su conservación, conforme a la política de uso sostenible de los recursos.

Dentro de la propuesta del club KlübCatalina, World2Meet anticipa que ofrecerá una gama de experiencias dirigidas a un público que prioriza la excelencia, con acceso exclusivo, servicios personalizados y actividades adaptadas a las características de la Isla Catalina. Según la comunicación de la empresa consignada por los medios, la temporada estival será el momento de lanzamiento para los principales servicios del club, situándolo como una novedad dentro de la oferta local y regional.

El desarrollo de este enclave destaca dentro de las iniciativas que buscan diversificar el producto turístico de República Dominicana, ampliando la oferta más allá del modelo tradicional de sol y playa. La presencia de una amplia representación institucional en la inauguración ha sido vista por observadores del sector como un indicio del respaldo que el Gobierno y las autoridades locales brindan a proyectos enfocados en atraer inversión extranjera y visitantes con mayor poder adquisitivo, según publicaron los medios especializados en turismo.

El contexto en el que se inscribe la apertura de KlübCatalina y la expansión de Aeroyatch coincide con una etapa de crecimiento del turismo en República Dominicana, en donde la mejora de infraestructuras y la incorporación de servicios de alto valor añadido se consideran factores clave para mantener la competitividad internacional del destino. World2Meet, en su informe a la prensa, reiteró su compromiso con el desarrollo sostenible y la generación de oportunidades para las comunidades locales, remarcando el potencial de Isla Catalina como motor de dinamización económica en la región.

Por su ubicación estratégica y los recursos naturales que ofrece, el Monumento Natural Isla Catalina figura entre los destinos de mayor proyección en el Caribe para el turismo náutico y de lujo, tal como expusieron los responsables del proyecto a los medios presentes en la inauguración. La visión de la compañía busca consolidar a la isla como punto de encuentro de viajeros internacionales interesados en nuevas formas de disfrute y experiencias integradas, en un entorno que combina naturaleza, confort y servicios personalizados.

El grupo W2M avanzó que el proceso de incorporación de nuevas embarcaciones Aeroyatch tendrá alcance regional, incrementando la capacidad de recibir no solo visitantes individuales, sino también grupos y eventos corporativos en el entorno de Isla Catalina. Según precisaron al medio sobre turismo, la llegada de más barcos permitirá atender la creciente demanda que anticipan para los próximos años y elevará el perfil internacional de la isla.

El desarrollo simultáneo del muelle KlübCatalina y la expansión de la flota Aeroyatch responde a una estrategia empresarial alineada con la tendencia global hacia el turismo experiencial y de alta gama, en la que destinos como República Dominicana buscan posicionarse entre las opciones principales para el segmento de viajeros de lujo. La apuesta por infraestructuras avanzadas y servicios diferenciados figura entre los pilares de la hoja de ruta que World2Meet dio a conocer públicamente en el acto de apertura y en sus comunicaciones institucionales.