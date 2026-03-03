Agencias

VÍDEO: Sumar reclama al Gobierno que convoque al embajador de EEUU por el ataque, como hizo con el de Irán

Guardar

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha reclamado al Gobierno que convoque al embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León, como hizo con el de Irán, Reza Zabib, ante el conflicto en Oriente Próximo.

Durante una rueda de prensa en la Cámara Baja, ha expresado su apoyo a la decisión del Gobierno de no dejar utilizar las bases militares de Rota y Morón para participar en el ataque "trumpista" e "ilegal" a Irán.

Es más, ha agregado que toca "cerrar filas" con la posición "cabal, sensata y acorde" con el derecho internacional del Ejecutivo de coalición, dado que no existe el "derecho de ataques preventivos en legítima defensa" e incluso Naciones Unidas lo prohíbe.

Frente a ello, ha lanzado que si el PP o Vox estuvieran en la Moncloa no tiene dudas de que España ya estaría inmersa en esta guerra.

ADVERTENCIA A LOS INFLUENCERS

Por otro lado, ha afirmado que este conflicto requiere que España despliegue una reforma fiscal integral para que aporten más las rentas altas, sobre todo tras escuchar a los influencers que están en países como Emiratos o Qatar "quejarse" de los impuestos desde sus "altavoces mediáticos" pero, al mismo tiempo, exigir que "funcione mejor la asistencia consultar para regresar a España".

"Papá Estado necesita de impuestos, también para pagar servicios consulares que familias normales no utilizarán nunca y no se van a grandes playas paradisíacas a ostentar su odio a los impuestos", ha zanjado.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/1065185/1/sumar-reclama-gobierno-convoque-embajador-eeuu-ataque

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El OIEA afirma que Corea del Norte "sigue enriqueciendo uranio" y expresa su "grave preocupación"

Rafael Grossi advierte que las instalaciones nucleares norcoreanas mantienen operaciones activas en Yongbyon y Kangson, e insiste en que existen señales de actividad reciente pese a sanciones y resoluciones internacionales que buscan frenar el programa atómico de Pyongyang

El OIEA afirma que Corea

OCU estima una subida de entre 8 y 10 céntimos en el combustible por el impacto del conflicto en Irán

OCU estima una subida de

Al menos dos muertos tras estrellarse un helicóptero al sur de Manila, Filipinas

Cinco ocupantes fueron trasladados a centros de salud tras el siniestro cerca de Pililla, donde autoridades locales confirmaron que una víctima falleció en el sitio y otra en el hospital, además de que uno de los fallecidos era extranjero

Al menos dos muertos tras

Delcy Rodríguez insiste en la retirada del bloqueo de EEUU sobre Venezuela: "Llegó el momento"

Delcy Rodríguez insiste en la

Solarig y Tesla cierran un acuerdo único de proveedor de servicio certificado para baterías en Chile

Solarig y Tesla cierran un