OCU estima una subida de entre 8 y 10 céntimos en el combustible por el impacto del conflicto en Irán

El fenómeno conocido como “efecto pluma y cohete” ha sido señalado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) como uno de los elementos a observar en la evolución del precio de los carburantes en España. De acuerdo con un comunicado recogido por el medio, aunque históricamente el incremento del precio internacional del crudo suele reflejarse de forma ágil en los surtidores, la última subida del petróleo Brent, ubicada actualmente en torno a los 82 dólares por barril, aún no se ha visto trasladada de manera relevante a los precios que pagan los consumidores españoles. Esta situación se desarrolla en el contexto de tensión militar en Oriente Próximo tras la intervención de Estados Unidos e Israel en Irán, evento que ha provocado inquietud en los mercados globales de energía y que podría impactar en las estaciones de servicio españolas en un plazo estimado de dos semanas, siempre que los valores del barril se mantengan cerca de los niveles actuales.

Según informó la OCU, la entidad estima que los consumidores podrían enfrentar un encarecimiento de entre 8 y 10 céntimos por litro en el precio del combustible en el transcurso de las próximas semanas. Esta previsión depende de la estabilidad del barril de Brent, que actualmente cotiza alrededor de los 80 dólares, y del desarrollo de acontecimientos relacionados al conflicto en Irán. El análisis de la OCU toma en cuenta tanto la magnitud de la subida como los factores de índole geopolítica y financiera que pueden influir en la velocidad y el grado de traslado del alza del crudo al consumidor final. El medio detalló que la organización subraya la importancia de estos factores para comprender por qué, en algunas ocasiones, las estaciones de servicio tardan más en ajustar sus precios ante variaciones internacionales.

En el comunicado recogido por la OCU, se explica que el comportamiento habitual del sector indica que el impacto de las oscilaciones del Brent puede llegar a los surtidores en un periodo que oscila entre algunos días y varias semanas. Según consignó el medio, la organización considera en este caso que resultaría más probable un ajuste paulatino que se extendería aproximadamente durante dos semanas, condicionado en todo momento a la evolución del valor del crudo. De mantenerse el barril estable en el entorno de los 82 dólares, la previsión señalada por la OCU seguiría vigente, aunque un cambio abrupto en los mercados o en el escenario geopolítico podría modificar este pronóstico.

La entidad destaca, según publicó el medio, que hasta el momento los precios medios de los carburantes en España han registrado variaciones mínimas. El alza de las últimas semanas en los surtidores responde, de acuerdo con la OCU, más al aumento previo del Brent —que subió de 65 a 70 dólares entre finales y principios de febrero— que a la reciente escalada de tensión en Irán. De este modo, la influencia directa del conflicto militar todavía no ha generado un impacto significativo en el coste asumido por los usuarios en el país.

De acuerdo con la información de la OCU, el traspaso de las fluctuaciones del precio internacional del crudo a los consumidores españoles permanece sujeto a múltiples factores y, por tanto, el encarecimiento anunciado podría producirse solo si los actuales niveles del Brent persisten. El medio enfatizó la recomendación de la asociación a los conductores para que permanezcan atentos al desarrollo del contexto internacional y a la evolución de los precios en las gasolineras, ya que estos elementos seguirán condicionando su gasto en carburantes durante las próximas semanas.

Según detalló la OCU y fue recogido por la prensa, el conflicto en Oriente Próximo añade elementos de presión sobre los mercados de energía, y el desenvolvimiento de esta situación en los próximos días será determinante para anticipar si la subida pronosticada de entre 8 y 10 céntimos por litro se materializa y en qué magnitud impactará al consumidor español. La organización mantiene su seguimiento de los precios y subraya que la transparencia y la información continuada serán claves para que los usuarios puedan prever el coste de sus desplazamientos y gestionar su consumo en un escenario de volatilidad internacional.