Montoya, cansado y rotundo tras la declaración de amor de Anita Williams: "Es hora de pasar página"

“No sé, a lo mejor emiten lo que quieren, ¿no?”, expresó José Carlos Montoya al conocer las declaraciones de Anita Williams desde la casa de Guadalix, transmitidas en ‘GH DÚO’. Esta reacción del exconcursante refleja su postura de incredulidad ante el relato emitido en televisión y marca el inicio de una etapa en la que evita el foco mediático. Según publicó el medio original, Montoya ha optado por distanciarse de lo que denomina “el circo mediático”, negando cualquier posibilidad de reconciliación sentimental y afirmando su decisión de centrarse en nuevos proyectos personales y profesionales.

De acuerdo con la misma fuente, Anita Williams se mostró visiblemente afectada durante la denominada “curva del amor” del programa, donde relató episodios de maltrato vividos en su juventud. Al finalizar su intervención, dirigió palabras de cariño y nostalgia hacia Montoya, quien fue su pareja fuera del reality. Ante esto, Montoya manifestó: “No sé. Ah, pues lo agradezco igualmente, al final ha sido algo bonito pero las cosas... todo termina y todo pasa, la vida pasa y estoy ya muy cansado, mi alma”. Estas palabras dejan entrever su postura de dar por finalizada esa etapa y muestran su cansancio tras meses de exposición mediática.

En sus declaraciones, recogidas por el medio citado, el influencer insistió en su respeto hacia la prensa y el público, pero recalcó su preferencia por alejarse de la polémica y de la sobreexposición. “Creo que cuando alguien no quiere participar y cuando alguien quiere quitarse de en medio realmente, porque de este circo hay que pasar y hay que decir basta, ¿sabes?”, afirmó Montoya, asegurando estar enfocado en el crecimiento personal y en proyectos profesionales fuera de la dinámica televisiva. El exconcursante también mencionó la existencia de nuevos caminos en su vida: “Estoy contento, tengo muchos proyectos en mente. Otro camino, otro camino. Creo que en un vídeo que me mandaron decía que hay personas en la casa que eran de otro mundo. Yo creo que soy de otro mundo, la verdad”.

Sobre la posibilidad de un reencuentro sentimental con Williams, Montoya se mostró tajante. “Es que ya es hora de, yo qué sé, ya es hora de que se pase página. La vida sigue, es muy bonita, mi alma. Yo lo he dicho siempre, deseo a todo el mundo lo mejor siempre. Creo que lo he dicho, lo mejor del mundo y que todo el mundo brille”, subrayó, evitando alimentar rumores y dejando cerrada definitivamente cualquier expectativa de reconciliación. Las especulaciones que lo vinculan sentimentalmente con Cristina Porta también recibieron respuesta: “Yo es que no sé, eso no... también son habladurías totalmente, creo que todo no vale por titulares. De verdad, yo no soy la Pantoja, mi alma. De verdad, sinceramente, que agradezco de verdad el cariño a toda la prensa, pero yo no soy, con todo mi respeto, una persona que quiera participar de tanto circo y tanto de esto mediático”. Con estas palabras, rechazó las informaciones que lo asocian con otros personajes del entorno televisivo y marcó distancia con los contenidos generados alrededor de los realities.

Según detalló el medio, Montoya atraviesa un momento de estabilidad personal y ha puesto el foco en nuevos retos profesionales. Entre sus proyectos figura una incursión musical: “Ahora, si Dios quiere, tenemos un proyecto musical también. Tenemos la oportunidad ahora de hacer música con gente muy guay. Bueno, proyectos también de mis eventos que siguen los fines de semana, mis publicidades. Seguimos, seguimos adelante en la vida, siempre sin techo”. Montoya expresó gratitud por el apoyo recibido de sus seguidores y apuntó que, tras un periodo complicado, ahora disfruta de una etapa positiva: “Y feliz, cojones, que ya tocaba. Y cuando yo digo que ya tocaba, es que ya tocaba. Que no sé cuántas veces me han entrevistado aquí y hemos estado mal”.

Durante el tramo televisivo en el que Williams reveló aspectos personales y realizó la declaración de amor hacia él, Montoya evidenció su desconexión con el relato y su cautela hacia la información que trasciende desde el programa. “Pero es que yo no veo lo mismo, tío. No sé, lo que me mandan no es lo mismo. No contrarresta, es que a lo mejor emiten lo que quieren, ¿no?”, cuestionó, mostrando dudas acerca de la edición y la forma en que los acontecimientos se presentan ante la audiencia.

La intervención de Montoya, recogida por el medio, deja constancia de su voluntad de apartarse del entorno mediático y de la presión de los rumores, mientras busca avanzar en nuevas etapas personales y laborales. Estas manifestaciones también reflejan la compleja relación entre quienes participan en formatos televisivos de convivencia y la vida mediática posterior, una dinámica que Montoya opta por dejar atrás en su camino actual.