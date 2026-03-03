López anuncia el inicio de los primeros casos de uso de 'ALIA', la infraestructura pública de IA

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado este martes que ya es una realidad la puesta en marcha de casos de uso de 'ALIA', la infraestructura pública de recursos de inteligencia artificial (IA), para mejorar la vida de las personas.

"'ALIA' está sentando las bases para que España democratice la IA para el 90% del tejido productivo español, a cuya disposición hemos puesto una infraestructura pública, abierta y gratuita, que fortalece nuestra soberanía. Hablo de un modelo de lenguaje público, abierto, multilingüe y altamente entrenado en español y demás lenguas oficiales", ha asegurado el titular en la inauguración del acto 'Con nuestra IA', organizado por su Ministerio y celebrado en el Pabellón de España del Mobile World Congress (MWC).

Durante el encuentro, los representantes de cuatro empresas han mostrado cómo gracias a esta infraestructura española, las compañías han podido adaptar la IA a sus procesos internos y comerciales sin tener que depender de tecnologías extranjeras.

"Hay IAs que usan los datos para hacer vídeos plagiados o denigrantes. No es culpa de la tecnología, sino de los intereses y la sensación de impunidad de sus dueños. Pero la IA española es y será otra cosa. Con nuestra forma de usar la IA reduciremos trámites, impulsaremos la innovación médica y perfeccionaremos gemelos digitales de edificios milenarios", ha dicho López.

CASOS DE USO DE IA

Es el caso de la compañía 1MillionBot que, según ha explicado su consejero delegado Andrés Desantes, ha configurado asistentes conversacionales para páginas de administraciones autonómicas y locales, como las del Ayuntamiento de Avilés o de Murcia.

Estas plataformas ofrecen un servicio de atención a la ciudadanía a través de chatbots con el fin de atender dudas sobre turismo o trámites de empadronamiento, entre otras.

Por su parte, la empresa IBM, de la mano de María Ros, líder del equipo de ingeniería de clientes de la compañía para España, Portugal, Grecia e Israel, ha mostrado a través de un caso práctico, cómo la optimización y eficiencia de la IA permite modelos que requieren menos capacidad de computación, menor coste energético y operativo, pero manteniendo la calidad de los resultados. Algo que se traduce en soluciones más accesibles para empresas y administraciones.

Así, ha presentado la Base Única de Conocimiento para la Agencia Tributaria. Se trata de un sistema interno que facilita y agiliza el trabajo de los gestores del Ministerio de Hacienda para dar respuesta a distintas dudas como, por ejemplo, acerca de IVA, IRPF o fiscalidad internacional.

La herramienta ha permitido comprobar cómo la eficiencia en el uso de la IA permite además reforzar la privacidad, al procesar la información de forma más local y controlada, facilitando un uso responsable y seguro de esta tecnología.

En el caso de la tecnológica Multiverse, su consejero delegado Enrique Lizaso ha explicado las funciones de la plataforma ALIneAmiento, diseñada para la adaptación de modelos de IA a contextos específicos, así como para la evaluación con mecanismos de control y garantías para acelerar el desarrollo de soluciones útiles y fiables.

La herramienta pone el foco en el talento nacional, además de especializar y entrenar modelos para necesidades reales de empresas y administraciones, reduciendo tiempos y barreras de entrada. Además, se propone mostrar el uso de 'ALIA' integrado en un dispositivo como ejemplo tangible de cómo la IA desarrollada en España puede llegar al ciudadano de forma directa, práctica y segura.

Por último, la consejera delegada y fundadora de Libelium, Alicia Asín, ha explicado el uso de 'ALIA' en el gemelo digital de la Alhambra de Granada, que busca hacer más eficiente la gestión patrimonial. El proyecto es parte del programa Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (RETECH), impulsado por el ministerio, con el objetivo de lanzar proyectos territoriales de transformación digital impulsados de manera conjunta con las comunidades autónomas.

"Si la gente confía en la IA como una buena herramienta para la sociedad, la buena IA adelantará por la izquierda a los tecno-oligarcas que exprimen nuestros datos sin consecuencias. El Estado no sobrevivirá a pesar de la IA, sino también gracias a ella", ha concluido el ministro.