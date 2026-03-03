La Guardia Revolucionaria iraní denuncia la muerte de cinco militares en bombardeos de EEUU e Israel en el sur

La Guardia Revolucionaria iraní ha denunciado este martes la muerte de cinco de sus miembros de la Fuerza Aérea y la Marina a consecuencia de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Bushehr, en el sur del país.

El cuerpo de la Guardia Revolucionaria de la República Islámica (CGRI) ha indicado en una nota difundida por la agencia de noticias ISNA que sus efectivos han fallecido en ataques de los dos países contra las localidades de Deir y Jam, situadas en la provincia de Bushehr, cuya capital alberga una central nuclear, aunque el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha descartado este lunes que haya indicio alguno sobre "ataques o daños" en instalaciones como esta.

Si bien ni Estados Unidos ni Israel han hecho referencias específicas al respecto de operaciones militares en esta zona, ambos ejércitos han informado de ataques contra múltiples instalaciones militares iraníes, mientras que el Ejército del segundo ha asegurado, además, haber eliminado "a soldados del sistema de defensa" iraní.