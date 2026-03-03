Israel anuncia un nuevo despliegue de tropas en el sur de Líbano en plena campaña de bombardeos contra el país

Según el comunicado oficial del Ejército de Israel, unidades de la 91ª División se han posicionado en diversos puntos del sur de Líbano como parte de la operación “León Rugiente”, una acción militar que busca reforzar las defensas y reducir amenazas en la frontera norte. Este despliegue ocurre de forma simultánea con los bombardeos sobre territorio libanés, los cuales han causado más de 50 víctimas mortales en la actual escalada de violencia, según informó el medio.

El anuncio realizado el martes indica que este movimiento de fuerzas tiene lugar mientras se mantiene un contexto de tensiones crecientes tras recientes ataques originados en Líbano, luego del asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. De acuerdo con la fuente oficial citada por el medio, los militares israelíes han sido desplegados estratégicamente para consolidar una nueva capa de seguridad destinada a salvaguardar a los habitantes de la región septentrional de Israel.

El medio detalló que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han intensificado los ataques dirigidos a la infraestructura de Hezbolá, la organización armada con fuerte presencia en el sur de Líbano. El objetivo declarado de estos bombardeos es evitar que grupos hostiles se infiltren en territorio israelí, al tiempo que buscan neutralizar cualquier intento que represente un riesgo para la población del norte.

En el comunicado, las autoridades militares sostuvieron que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia en el contexto de la operación “León Rugiente”, lanzada contra objetivos de Irán el pasado sábado. Según los portavoces del Ejército israelí, los recientes ataques han respondido a la orquestación de lanzamientos de proyectiles desde suelo libanés, los cuales se intensificaron tras los eventos que culminaron con la muerte del ayatolá Jamenei en una campaña de ataques ejecutada por Estados Unidos e Israel contra intereses iraníes.

El medio señaló que, desde el inicio de la actual ofensiva, el sur de Líbano ha experimentado una escalada militar que ha repercutido directamente sobre zonas civiles y estratégicas, además de provocar la muerte de más de medio centenar de personas en el país. De acuerdo con las autoridades castrenses citadas, el despliegue en franjas limítrofes busca anticipar eventuales incursiones o respuestas armadas por parte de Hezbolá u otros grupos involucrados en el conflicto.

En relación a la situación humanitaria, el reporte del medio subraya el impacto sobre la población local del sur de Líbano. El incremento de los ataques y la constante presencia de tropas y armamento han contribuido a agravar la situación en áreas fronterizas, donde se han registrado desplazamientos y daños sustanciales en infraestructuras civiles.

El Ejército de Israel sostiene que continuará con su postura de defensa avanzada, sumando capas de protección en la frontera para garantizar la seguridad ante un posible incremento de hostilidades. Las fuerzas desplegadas permanecerán en alerta en los puntos estratégicos del sur de Líbano “como parte de un refuerzo de la postura de defensa avanzada”, expresó la institución en su más reciente comunicado, según consignó el medio.

Este anuncio se enmarca en una fase de enfrentamientos regionales marcados por la intervención de actores externos y la persistente tensión entre Israel, Irán, Líbano y los grupos armados presentes en la zona. Según las FDI y lo reportado por el medio, la ofensiva actual representa una de las operaciones más significativas en la frontera norte desde el inicio de la campaña de ataques lanzada contra Irán durante el pasado fin de semana.

Las fuentes oficiales aseguran que los ataques extensivos contra infraestructura de Hezbolá y el despliegue militar en el sur de Líbano responden a la creciente necesidad de anticipar y disuadir amenazas directas e indirectas. Por su parte, las autoridades israelíes han reiterado que cualquier intento de infiltración o ataque recibirá una respuesta proporcional destinada a minimizar los riesgos sobre la población y el territorio nacional.

Según detalló el medio, la operación “León Rugiente” continuará desarrollándose con acciones simultáneas tanto en el frente nororiental como en otras zonas sensibles, reforzando la red defensiva para responder a la incertidumbre regional derivada de los recientes ataques cruzados y del deterioro de la seguridad en la frontera compartida con Líbano.