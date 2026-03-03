El presidente de Pakistán asegura que no se empleará Afganistán para desestabilizar a su país

El mandatario paquistaní Asif Ali Zardari resaltó que los recientes bombardeos y operaciones militares de Islamabad en la frontera con Afganistán han resultado en la muerte de más de 400 talibán y casi 600 heridos, de acuerdo con cifras proporcionadas por las autoridades. Según consignó el medio Europa Press, estos enfrentamientos se han intensificado tras la serie de ataques atribuidos al grupo Tehrik e Taliban Pakistan (TTP) y al Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), episodios por los que el gobierno paquistaní responsabiliza también a la supuesta intervención de la vecina India.

Durante una comparecencia ante el Parlamento, Zardari abordó la compleja situación de seguridad nacional, subrayando que “el suelo paquistaní es sagrado. No permitiremos que ninguna entidad, nacional o extranjera, utilice el territorio vecino para desestabilizar nuestra paz”. El presidente explicó que estos episodios de violencia se han desarrollado “en ambas fronteras, una tras otra”, haciendo referencia tanto a India como Afganistán, y destacó la reacción militar de Pakistán ante estas amenazas externas. Según indicó Europa Press, el dirigente hizo un reconocimiento explícito al accionar de las Fuerzas Armadas, a las que agradeció su “vigilancia, valentía y servicio”, asegurando que gracias a ellas “nos encontramos seguros en nuestros lugares de trabajo y hogares”.

El presidente Zardari defendió la respuesta de su gobierno ante los atentados perpetrados desde suelo afgano, aseverando que Islamabad ha actuado con “moderación estratégica y firme determinación” frente a los desafíos recientes a la soberanía paquistaní. De acuerdo con Europa Press, Zardari hizo alusión directa a la ofensiva impulsada por el TTP bajo las órdenes de Nur Wali Mehsud y mencionó que la campaña de atentados buscaba, según sus promotores, defender el Emirato Islámico de Afganistán. También aprovechó la sesión parlamentaria para destacar que, ante estos sucesos, “el liderazgo político se mantuvo unido; el pueblo, firme”, resaltando una postura cohesionada frente a la escalada de ataques.

Dentro de su discurso, el presidente insistió en que Pakistán ha intentado evitar una respuesta militar e impulsar la vía diplomática para la resolución de tensiones. Según Europa Press, Zardari manifestó que todas las formas posibles de diálogo se exploraron antes de declarar lo que calificó como una “guerra abierta” contra los grupos armados hostiles en la frontera. Citó como ejemplo las conversaciones mantenidas en Doha, capital de Qatar, donde grupos afganos prometieron no permitir que organizaciones terroristas utilizaran el territorio afgano para atacar a países vecinos. “Todas las promesas que hicieron en Doha, de no permitir que estos grupos terroristas operen desde suelo afgano, han sido olvidadas convenientemente”, denunció el presidente paquistaní ante el Parlamento, según recogió Europa Press.

Zardari también recalcó que Pakistán nunca ha tratado a la población afgana de otra forma que no sea como “parientes”, y reiteró la apertura de su gobierno al diálogo: “Nunca nos hemos alejado del diálogo. El pueblo afgano necesita un respiro de las guerras interminables (…) Les insto a que dejen de ser utilizados por otro país como campo de batalla para sus ambiciones”, declaró el mandatario, según reportó el medio. En esta línea, reiteró su rechazo a cualquier intento de desestabilización de la paz desde el territorio afgano y aseguró que la acción de Islamabad ha dejado “claros (sus) límites” a estas incursiones transfronterizas, tanto del TTP como del BLA, ambos supuestamente respaldados por la India.

Según Europa Press, las hostilidades recientes han provocado reacciones internacionales, luego de que las autoridades afganas denunciaran los bombardeos ejecutados por Pakistán ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Kabul ha afirmado que los ataques paquistaníes causaron la muerte de más de una decena de civiles, mientras que el movimiento talibán afgano elevó a más de medio centenar los civiles fallecidos como resultado de las operaciones militares de Islamabad.

El medio destacó que la cifra presentada por las fuerzas paquistaníes sobre bajas insurgentes difiere de la información ofrecida por los talibán afganos, quienes acusan a Pakistán de afectar a la población civil en el curso de su ofensiva. En medio de este contexto, la administración de Zardari continúa priorizando la seguridad fronteriza ante la amenaza que representan los grupos armados, manteniendo tanto la presión militar en la línea fronteriza como la estrategia diplomática en foros internacionales.

Europa Press recogió además el mensaje de Zardari, orientado a reforzar el sentido de unión nacional y la confianza en las fuerzas de seguridad, en un momento marcado por la tensión y el aumento de enfrentamientos en la zona de frontera compartida con Afganistán. La postura oficial de Islamabad permanece firme en su acusación hacia actores internacionales, particularmente India, sobre el respaldo a facciones hostiles que operan desde suelo afgano y baluchi, y en su compromiso de garantizar la integridad territorial y la estabilidad interna.