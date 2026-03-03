El paro sube en 3.584 personas en febrero, su mayor alza en este mes desde 2021, por el desempleo joven

El desempleo conllevó un incremento significativo entre los jóvenes menores de 25 años durante febrero, con 8.516 personas más en situación de paro en ese segmento etario, lo que supone un aumento del 4,7% respecto a enero. Según informó el Ministerio de Trabajo y Economía Social y publicó el medio, el desempleo se elevó en 3.584 personas en febrero en comparación con el mes anterior, dato que representa la mayor subida en este mes desde 2021 y señala una consolidación de la tendencia al alza entre los jóvenes y en el sector servicios.

De acuerdo con el balance difundido por el Ministerio, el cómputo total de desempleados alcanzó las 2.442.646 personas, el registro más bajo en un mes de febrero desde 2008, a pesar del repunte observado en el segundo mes del año. El aumento del paro de este año se sitúa como el más importante para un febrero desde 2021, año en el que las oficinas de empleo sumaron más de 44.400 nuevos desempleados. La información recogida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social señala que, en los dos años previos, el desempleo descendió en febrero: en 2025 bajó en 5.994 personas y en 2024 en 7.452. En 2023 el paro aumentó en 2.618 desempleados y en 2022 descendió en 11.394. Desde que comenzó la serie histórica comparable en 1996, el paro se incrementó en febrero en catorce ocasiones y disminuyó en diecisiete. El mayor incremento se produjo en 2009, con 154.000 personas, y el mayor descenso fue en 1998, con una bajada de 23.843.

El medio detalla que la evolución sectorial muestra una subida especialmente marcada en el grupo denominado “sin empleo anterior”, donde se incorporaron 6.263 personas más al paro, grupo integrado en su mayoría por jóvenes en búsqueda de su primer puesto de trabajo. El sector servicios también registró un alza de 1.158 parados. En contraposición, la construcción acusó un descenso de 2.140 desempleados, la industria restó 1.122 y la agricultura disminuyó en 575.

En términos de género, el Ministerio de Trabajo y Economía Social informó que el paro femenino sumó 4.130 nuevas desempleadas con respecto a enero, mientras que el desempleo masculino retrocedió en 546 varones. El total de mujeres en paro se situó en 1.473.413, alcanzando su punto más bajo en un mes de febrero desde 2008. La cifra de hombres desempleados llegó a 969.233.

El aumento en el desempleo tuvo distinta incidencia por comunidades autónomas. El ministerio comunicó que la subida se concentró principalmente en la Comunidad de Madrid, con 3.694 parados más, Cataluña, con 2.039, y Castilla-La Mancha, que aumentó en 1.070. Entre las comunidades donde se redujo el desempleo, Andalucía encabezó las cifras con 2.629 desempleados menos, seguida por el País Vasco (-1.146) y la Comunidad Valenciana (-1.102). En cuanto a provincias, Cádiz registró la mayor bajada, con 889 personas menos, mientras que los incrementos más importantes, tras Madrid, se dieron en Barcelona (+2.018) y Zaragoza (+604).

El colectivo de extranjeros también experimentó una subida en el paro, sumando 4.866 desempleados respecto a enero, lo que representa un incremento del 1,4%. El total de inmigrantes desempleados se situó en 348.559, cifra que supone 14.189 parados menos que hace un año, una reducción del 3,9% interanual.

En cuanto a contratos, durante febrero se firmaron 1.118.996, un 1,9% más que en el mismo mes de 2025. De estos, los contratos indefinidos alcanzaron los 494.001, es decir, el 44,1% del total, proporción mayor que en enero. Dentro de los fijos, hubo 229.651 contratos a tiempo completo, 133.764 de tipo fijo-discontinuo y 130.586 a tiempo parcial. El resto, 624.995 contratos, fueron temporales, lo que equivale al 55,8% del total. Según reportó el Ministerio, la cifra acumulada en los dos primeros meses del 2026 sumó 2,28 millones de contratos, con un descenso del 1,3% respecto a igual periodo de 2025.

Sobre las prestaciones por desempleo, el gasto registrado en enero de 2026 ascendió a 2.268,3 millones de euros, lo que equivale a un aumento del 2,4% frente al mismo mes del año anterior. El importe medio mensual por perceptor se situó en 1.574,7 euros, excluyendo el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, con una subida del 25,6%. El importe medio de la prestación contributiva se fijó en 1.040,4 euros, 20,6 euros mayor respecto al año pasado. El número total de beneficiarios de prestaciones alcanzó 1.871.811 personas, con un crecimiento del 3,5% interanual. La tasa de cobertura frente al desempleo se estableció en el 81,9% en enero, la más alta registrada para ese mes en la serie histórica, según manifestó el Ministerio. Los datos sobre prestaciones corresponden siempre al mes previo al informe de paro, motivo por el cual el informe publicado contiene las cifras de desempleo de febrero y las de prestaciones de enero.

En términos de paro desestacionalizado, el Ministerio comunicó un descenso de 3.718 personas durante febrero. Si se observa la evolución anual, el número de desempleados acumuló una bajada de 150.803 personas, una caída del 5,8%, con reducción de 89.541 mujeres (4,7% menos) y 61.262 varones (5,9% menos).

En relación con los jóvenes menores de 25 años, aunque se produjo un alza en la cifra de parados durante febrero, el total de personas desempleadas en ese grupo se encuentra en mínimos históricos para un mes de febrero: 189.408. Esta situación marca una diferencia respecto a la dinámica tradicional del mercado laboral en esa franja de edad y contribuye a matizar el repunte observado este año, según enfatizó el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El análisis de la evolución histórica del paro muestra una alternancia de subidas y bajadas en el mes de febrero, con la mayor subida ocurrida en 2009 y el mayor descenso en 1998, fenómenos atribuidos a las coyunturas económicas de cada periodo, según consignó el Ministerio.