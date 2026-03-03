El Gobierno recomienda el libro de Gisèle Pelicot y destaca el "compromiso social" de los Goya: "Traspasó las pantallas"

En el marco de la última ceremonia de los Premios Goya, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, elogió el discurso de la actriz Susan Sarandon, quien recibió el Goya de Honor. Durante la entrega, Sarandon valoró públicamente la postura del presidente Pedro Sánchez en el contexto internacional actual y expresó sentirse agradecida al considerarse parte de una comunidad mayor, señalando: “Donde yo estoy en medio del caos y de la represión, esto me ayuda a sentirme menos sola, me ayuda a sentirme que soy parte de una comunidad mayor. Y os lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Gracias”. Esta intervención formó parte de los momentos destacados de la gala y fue resaltada de forma especial por los representantes gubernamentales, según informó la agencia Europa Press.

El propio Ejecutivo recomendó este martes la lectura de ‘Un himno a la vida’, la obra de Gisèle Pelicot en la que narra su experiencia personal después de descubrir que su exmarido organizó violaciones en su contra durante una década. De acuerdo con Europa Press, la recomendación se difundió a través de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Durante su intervención, Elma Saiz destacó la relevancia del libro, subrayando su valor como testimonio y su impacto social, y anunció que Pelicot recibirá la Orden del Mérito Civil de manos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto previsto para la tarde de este martes.

La concesión de la Orden del Mérito Civil a Pelicot responde a la gravedad de los abusos sufridos y al reconocimiento por parte de las autoridades españolas a su fortaleza personal y su contribución a la visibilización de las víctimas de violencia de género. Según publicó Europa Press, la ministra Saiz destacó que “no pueden dejar de leer ‘Un himno a la vida’, el libro de Gisèle Pelicot, que recibirá esta tarde la Orden del Mérito Civil de manos del presidente Pedro Sánchez”. El testimonio de Pelicot, ciudadana francesa, ha tenido amplio eco tanto en el ámbito literario como en la agenda institucional.

Durante la celebración de la 40 edición de los Premios Goya, llevada a cabo en Barcelona el pasado sábado, la portavoz del Gobierno señaló que la gala fue especialmente significativa por el tono social que impregnó los discursos y reconocimientos, según consignó Europa Press. Saiz sostuvo que el evento “fue una celebración a la altura de los 40 años que se conmemoraban de estos premios. Ha sido una de las ediciones más potentes y más emotivas, marcada no sólo por el nivel de las candidatas, sino también por el compromiso social que, sin duda alguna, traspasó las pantallas”. Esta valoración acompaña la tendencia de los principales certámenes cinematográficos en España por incluir temáticas de relevancia social y reconocer a figuras con activismo destacado.

La ministra añadió que su invitación previa para ver la gala de los Goya se justificó tras el desarrollo del evento, que, en palabras suyas, estuvo marcado por discursos e intervenciones que reflejaron sensibilidad ante problemáticas actuales y un elevado compromiso con causas sociales. Entre los aspectos más sobresalientes, la intervención de Susan Sarandon puso énfasis en la importancia de la esperanza y en la posición ética frente a los desafíos globales, argumento que la ministra recuperó al afirmar que, “en momentos como los que vivimos, es importante tener esperanza y saber elegir en qué lado de la historia se quiere estar”.

Los reconocimientos otorgados en la gala, así como las menciones al nivel y la calidad de las películas participantes, fueron acompañados por mensajes enfocados en la igualdad, los derechos humanos y el rechazo a toda forma de violencia. El Gobierno, según reportó Europa Press, ligó estos valores con la promoción de obras que abordan experiencias reales de superación frente a circunstancias adversas, como el caso de Gisèle Pelicot.

La recomendación de la lectura de ‘Un himno a la vida’ y la distinción pública a su autora coinciden con la voluntad del Ejecutivo de fortalecer la concienciación sobre los delitos sexuales y su impacto en las víctimas. La presencia de personalidades internacionales como Sarandon y sus referencias a la realidad sociopolítica refuerzan la estrategia institucional para proyectar a España como un referente en la defensa de los derechos y la solidaridad internacional, según señala Europa Press.

La agenda oficial contempló para la tarde de este martes el acto de entrega de la Orden del Mérito Civil a Pelicot, ceremonia encabezada por Pedro Sánchez, quien, como resaltó Europa Press, considera fundamental reconocer públicamente la valentía de quienes denuncian violencias estructurales. La elección de la gala de los Goya como marco para destacar estas cuestiones refleja el encuentro entre el ámbito cultural y la acción gubernamental, sumando al reconocimiento artístico la función social del cine y la literatura en la transformación social.