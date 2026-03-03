El Gobierno afirma que la exposición directa de España a la guerra en Irán es "baja", pero pide "prudencia"

Durante la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, resaltó que la economía española dispone de mecanismos reforzados para hacer frente a eventuales crisis derivadas del contexto internacional, gracias en parte al impulso de programas financiados con recursos europeos como los fondos Next Generation EU. De acuerdo con la información difundida por diversos medios y confirmada por Elma Saiz en la rueda de prensa recogida por la prensa nacional, el Gobierno español considera que la exposición directa de España ante la escalada bélica relacionada con Irán es limitada, aunque mantiene activa la observación sobre posibles riesgos.

Según publicó la prensa española, la portavoz del Gobierno expresó que el Ejecutivo observa cuidadosamente cómo evoluciona la situación internacional, remarcando la importancia de actuar con prudencia ante escenarios sujetos a cambios rápidos y de alcance global. El efecto que podría provocar el conflicto dependerá, en palabras de Saiz, de cuánto tiempo se mantenga la tensión. Por este motivo, se han reforzado las labores de seguimiento y evaluación de la coyuntura, en especial en lo relativo a fluctuaciones en los precios internacionales y potenciales repercusiones para las industrias y empresas nacionales.

En declaraciones realizadas durante la misma intervención y recogidas por las agencias de noticias, Elma Saiz enfatizó que todavía resulta temprano para evaluar el impacto total de la crisis, ya que el desarrollo de los acontecimientos continúa incierto. La diversificación de las fuentes de abastecimiento en sectores estratégicos como el crudo y el gas, junto con la variedad del mix energético, reduce la dependencia española respecto a la región afectada, consignó el Gobierno. Este enfoque resulta relevante en el contexto europeo, donde los cambios en los mercados energéticos pueden tener efectos sobre el coste de la vida y la competitividad industrial.

Tal como reportó el medio oficial, el Ejecutivo identificó algunos factores críticos en su análisis, entre los que se incluyen el encarecimiento de los precios energéticos y la transferencia de este incremento hacia los consumidores y las empresas. El mensaje transmitido por Saiz recalca que el Gobierno ha incorporado instrumentos de evaluación y respuesta que permitirían mitigar las consecuencias más adversas sobre los hogares y los sectores productivos del país. El Ejecutivo evalúa tanto la posible presión sobre la inflación como el impacto que subidas en costes energéticos podrían generar en la economía real.

Elma Saiz subrayó que España, en este momento, se encuentra en mejor disposición para afrontar desafíos de este tipo que en el pasado reciente. A esta capacidad contribuyen iniciativas gubernamentales como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un programa financiado a través de fondos europeos que se orienta a la modernización de la economía, la mejora de la sostenibilidad y la creación de empleo de calidad. Según detalló la ministra y recogió la agencia Europa Press, el marco de apoyo europeo fortalece la posición española ante eventos exógenos con potencial de desestabilizar los mercados.

El Consejo de Ministros abordó el análisis de posibles escenarios derivados del conflicto y estudió medidas preventivas orientadas a proteger el tejido económico y social del país, según información difundida por medios oficiales. Aunque no se han avanzado decisiones concretas en cuanto a nuevas ayudas, el Ejecutivo mantiene activo un dispositivo de vigilancia, preparado para intervenir si la situación internacional lo demanda.

Según informó la prensa española, la ministra Saiz reiteró que el Gobierno desempeña un papel de seguimiento permanente para identificar círculos de riesgo, identificar oportunidades de respuesta y trasladar, llegado el caso, nuevas propuestas de protección a los consumidores y las empresas. La portavoz insistió en la necesidad de mantener la calma y basar las decisiones en información contrastada y actualizada, evitando respuestas precipitadas frente a un contexto que evoluciona día a día.

Con este planteamiento, las autoridades estatales buscan ofrecer garantías tanto a los agentes económicos como a la sociedad civil, en un entorno donde la volatilidad internacional plantea desafíos para la planificación y la toma de decisiones. El Gobierno sostiene que los aprendizajes de crisis anteriores, como la pandemia y la crisis energética de años recientes, han fortalecido la capacidad institucional para responder a futuros desafíos similares, tal como reflejan las acciones recientes en materia de diversificación energética y fondos de resiliencia.