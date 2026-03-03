El fondo soberano de Noruega vende su participación en Ecopetrol por presunta "violación de derechos"

El consejo de ética del Norges Bank Investment Management (NBIM) tomó la decisión de excluir a la estatal colombiana Ecopetrol de su portafolio a raíz de presuntas violaciones a los derechos humanos. Según publicó el fondo soberano de Noruega en su sitio web, la directriz se emitió el 26 de febrero y comenzó a aplicarse desde el 2 de marzo, aunque el reporte detallado de la medida todavía no ha sido difundido.

De acuerdo con la información recogida por el medio, la posición del NBIM en Ecopetrol ascendía en el primer semestre de 2025 a 0,04%, con una valoración de 7,1 millones de dólares (equivalente a 6,03 millones de euros). El fondo noruego, reconocido como uno de los mayores inversionistas institucionales globales, conserva participaciones accionariales en ocho compañías de Colombia: Grupo Cibest (1,11%), Interconexión Eléctrica (0,17%), Almacenes Éxito (0,46%), Cementos Argos (0,13%), Davivienda (0,07%), Grupo Argos (0,04%), Grupo de Inversiones Suramericana (0,02%) y Banco Popular (0,29%).

La exclusión de Ecopetrol responde a señalamientos relacionados con el respeto a los derechos humanos y se enmarca en el contexto de investigaciones legales y procesos ambientales que involucran a la empresa. Según informó la fuente, la petrolera estatal colombiana ha estado envuelta en controversias legales durante los últimos años por diversos incidentes de derrames de crudo en el territorio nacional. Uno de los casos más relevantes se presentó en 2018, cuando autoridades estatales abrieron investigaciones penales y disciplinarias por un derrame en un pozo de Barrancabermeja, incidente que generó una emergencia ambiental en esa región del noreste colombiano.

El medio consignó que en octubre de 2025, la Corte Constitucional de Colombia emitió una orden dirigida a Ecopetrol para suspender las operaciones del oleoducto transandino. Esta decisión judicial llegó después de que se evidenciara una contaminación persistente en tierras habitadas por el pueblo indígena Awá, situado en el departamento de Nariño. El alto tribunal colombiano alegó que existía daño ambiental sistemático sobre el territorio de esa comunidad.

A pesar de la medida adoptada en relación con Ecopetrol, el NBIM continúa manteniendo inversiones en importantes sectores económicos colombianos, distribuidas entre compañías de energía, finanzas, construcción y comercio minorista. Según detalló la web del fondo noruego, no se han anunciado exclusiones adicionales para las demás firmas colombianas en las que participa. La decisión del consejo de ética involucra procesos de revisión de los estándares de derechos humanos y criterios de sostenibilidad que forman parte de la política de inversión del Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega.

La exclusión de una empresa de la cartera del fondo noruego suele basarse en evaluaciones exhaustivas sobre temas ambientales, sociales y de gobernanza, incluidas investigaciones propias y revisiones de procesos judiciales en curso. En el caso de Ecopetrol, tanto las investigaciones ambientales como las órdenes judiciales vigentes han influido en la determinación tomada por el consejo, reportó el fondo soberano en los avances publicados sobre ética en inversiones.

El reporte oficial que detalla los motivos específicos detrás de la decisión todavía no se encuentra disponible públicamente, añadió la administración del NBIM. La página web del fondo refleja la actualización sobre la exclusión respecto a Ecopetrol, aunque no incluye aún los argumentos completos ni las recomendaciones finales del consejo de ética sobre este caso particular.