El Ejército de Israel lanza una nueva batería de ataques contra Teherán

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha anunciado el lanzamiento de una nueva ola de ataques contra Teherán, la capital de Irán, en el marco de la ofensiva puesta en marcha el sábado junto a Estados Unidos, lo que supone ya la "novena oleada de ataques a gran escala" contra el territorio iraní.

"La Fuerza Aérea ha iniciado una amplia ola de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán", han indicado las fuerzas de seguridad israelíes en un comunicado en el que han afirmado que ofrecerán más detalles próximamente.

Previamente, el Ejército había confirmado ataques contra más de 60 objetivos iraníes en el oeste del país en operaciones de su Fuerza Aérea. "Con estos ataques buscamos degradar las capacidades balísticas del régimen y fomentar la superioridad aérea israelí en la zona", han indicado las FDI.

"Como parte de estos ataques, Israel ha golpeado esta mañana decenas de sistemas de lanzamiento de misiles y otros sistemas de defensa utilizados por Irán. Así, buscamos minimizar todo lo posible el fuego abierto contra el Estado de Israel", ha subrayado el Ejército, que prevé "seguir operando para hacer frente a cualquier amenaza y proteger a los ciudadanos".

Por su parte, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha acusado en un comunicado a Irán de "hacer uso de sus sistemas móviles de lanzamiento de misiles de forma indiscriminada contra objetivos en toda la región" y ha afirmado que las fuerzas estadounidenses "van detrás de estos sistemas para acabar con esta amenaza". "Sin pedir perdón y sin dudar, estamos acabando con ellos", ha añadido.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha cerca de 800 muertos en Irán, según ha confirmado este mismo martes la Media Luna Roja. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.

