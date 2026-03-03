El Atlético frena con sufrimiento al Barça y jugará su 20ª final de Copa del Rey

El Atlético de Madrid, tras casi once años sin jugar una final de Copa del Rey, aseguró su retorno al partido decisivo a pesar de ceder ante el FC Barcelona con un marcador de 3-0 en el estadio Spotify Camp Nou. Según consignó el medio de comunicación, la amplia renta de cuatro goles lograda en el partido de ida en el Estadio Riyadh Air Metropolitano permitió al equipo dirigido por Diego Pablo Simeone mantener la ventaja global y clasificarse para disputar su vigésima final del torneo, donde enfrentará al ganador entre el Athletic Club y la Real Sociedad.

De acuerdo con la información facilitada por la fuente, el conjunto madrileño se presentó en Barcelona con la tranquilidad aparente del 4-0 conseguido en su estadio. Sin embargo, la vuelta resultó en una contienda marcada por la presión constante del cuadro catalán, que intentó revertir la eliminatoria desde el primer minuto. El Atlético resistió un dominio casi permanente del Barça, el cual, a pesar de marcar tres veces, no logró igualar la diferencia global.

El Atlético de Madrid buscó contener los intentos ofensivos del Barcelona, que necesitaba al menos cuatro goles para forzar la prórroga respecto al resultado global. Según reportó la fuente original, el equipo ‘colchonero’ se vio sometido durante casi todo el encuentro, presionado tanto por la necesidad ofensiva del rival como por la presión del público local en el renovado campo barcelonista.

El equipo dirigido por Diego Pablo Simeone, informó el medio citado, enfrentó un ambiente hostil y las sucesivas embestidas del Barcelona, que dispuso de oportunidades peligrosas ante el arco defendido por los visitantes. El técnico argentino apostó por un modelo de juego defensivo, ya que el resultado previo le ofrecía cierto margen para resistir la presión ofensiva. Incluso en los momentos de mayor dominio blaugrana, la plantilla mostró resistencia, aunque perdió claramente el duelo del martes.

Con este resultado, el Atlético de Madrid buscará su undécima corona en la historia de la Copa del Rey, tras alcanzar la final número veinte en su historial. El último precedente de clasificación al partido decisivo se remonta a la temporada 2012-2013, cuando la plantilla rojiblanca conquistó el título tras imponerse al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, con un marcador de 2-1. Como detalló la fuente, esa victoria añadió un capítulo significativo en la rivalidad local madrileña.

El rival en la próxima final saldrá del enfrentamiento entre el Athletic Club y la Real Sociedad, dos equipos con tradición y experiencia en el torneo, según publicó el medio fuente. La oportunidad de volver a levantar el trofeo tras más de una década permite al Atlético reinsertarse de lleno en la lucha por títulos nacionales.

En el análisis sobre el rendimiento defensivo y la capacidad de resistir bajo presión, el propio partido de vuelta, tal como resaltó la fuente consultada, mostró un Atlético de Madrid dispuesto a asumir riesgos y priorizar el resultado global frente a un juego de control del balón. La gestión de los últimos minutos reflejó el sufrimiento y la tensión de una eliminatoria que parecía haberse decidido en el cruce de ida, pero que finalmente se concretó sólo en los minutos finales tras el asedio local.

El resultado global de 4-3 otorga al club rojiblanco la posibilidad de conquistar un nuevo título bajo la dirección de Diego Simeone, entrenador presente también en la conquista copera de 2013. El encuentro ante el FC Barcelona recordó el largo intervalo desde su última aparición en la final, reforzando la relevancia del desafío alcanzado tras superar una semifinal caracterizada por la resistencia bajo presión.

Las fechas de la final y los detalles organizativos dependerán del resultado entre Athletic y Real Sociedad, dos clubes que representan regiones con fuerte identidad futbolística. La expectativa sobre la resolución del campeonato se mantendrá elevada tanto para los seguidores rojiblancos como para los interesados en el desenlace copero, según lo reportado.