Diego Rico: "Rüdiger va a darme aposta; si fuera al revés, me hubieran caído 10 partidos"

El lateral español del Getafe CF Diego Rico aseguró este martes que el jugador del Real Madrid Antonio Rüdiger va a darle "aposta" en la jugada en la que el alemán le propina un rodillazo durante el transcurso del partido de LaLiga EA Sports entre blancos y 'azulones'; y cree que "si fuera al revés", le hubieran "caído 10 partidos" de sanción en "una agresión" que le parece "raro que no haya entrado el VAR".

"Se sabe de sobra que Rüdiger va a darme aposta. En la jugada anterior tenemos un rifirrafe; pita falta y de camino a la defensa va diciendo cosas y en la jugada siguiente me llega el balón. Veis como incluso casi aparta a su compañero para reventarme la cara, que si me pilla mal me podía haber dejado ahí en el césped", expuso el jugador azulón en una entrevista concedida en la mañana de este martes a los micrófonos de Deportes COPE.

Rico opinó que "si fuera al revés" a él le "hubieran caído 10 partidos o no hubiera jugado en toda la temporada", por lo que a no entiende que no llamaran desde la sala VOR al colegiado Muñiz Ruiz. "es una agresión. Cuando lo veo en la tele, lo raro es que no haya entrado el VAR... no sé qué estaría pensando. Luego hay otras jugadas que el VAR tiene que entrar, pero parece que no querían entrar a nuestro favor", señaló defendiendo que el lance "de fortuito no tuvo nada".

"No es que yo crea o no, lo ha visto todo el mundo. Ningún compañero de profesión va con esa maldad a un jugador que está en el suelo boca arriba y le hinca la rodilla de esa forma, con esa agresividad cuando ni siquiera estaba el balón en esa zona", indicó Diego Rico.

