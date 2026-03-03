Las reservas de gas en Alemania representan solo el 20% de su capacidad, un nivel considerablemente menor que el promedio europeo, que se sitúa en el 30%. Según informó GESE Asesores Energéticos, este escenario en la mayor economía europea podría anticipar dificultades similares en otros países del continente si persisten las políticas energéticas actuales centradas en el cierre de centrales nucleares, la dependencia del gas procedente de Estados Unidos y una apuesta exclusiva por energías renovables sin un sistema sólido de respaldo. El CEO de la compañía, Diego Mateos, aseguró que de producirse un invierno especialmente frío, Alemania corre el riesgo de agotar sus reservas en cuestión de semanas, lo que pone en evidencia las vulnerabilidades a las que estaría expuesta la región bajo las directrices energéticas vigentes.

De acuerdo con el análisis de Diego Mateos, recogido por GESE Asesores Energéticos, el giro de la Unión Europea hacia una política energética más ideologizada ha llevado a una “dependencia crítica” del gas natural licuado (GNL) suministrado por Estados Unidos, acompañado por una “vulnerabilidad económica sin precedentes". Mateos sostiene que el reemplazo del gas ruso por GNL estadounidense, resultado de las sanciones impuestas a Rusia, ha disparado los precios energéticos en Europa al introducir una fuente de suministro más costosa sin que exista una verdadera diversificación que ayude a mitigar los riesgos del desabastecimiento o de fuertes incrementos en los precios.

GESE Asesores Energéticos detalló que el enfoque restrictivo en fuentes renovables sin contar con alternativas firmes de respaldo tendría consecuencias directas en la estabilidad del suministro eléctrico. Además de las reservas limitadas, el continente afronta retos asociados al transporte y almacenamiento de grandes volúmenes de gas proveniente de Estados Unidos. Según la empresa, la infraestructura logística europea podría mostrar deficiencias si se incrementa la demanda global o surgen tensiones en los mercados internacionales.

El medio también señaló, a través de declaraciones de Mateos, que la negociación energética entre Europa y Estados Unidos presenta desequilibrios. Mateos sostiene que la postura europea responde en exceso a las propuestas estadounidenses, estableciendo una relación en la que el continente dispone de poca capacidad de maniobra durante episodios críticos del mercado energético global. La concentración en una única fuente de suministro expone a Europa a potenciales interrupciones del flujo de gas, con efectos inmediatos sobre la industria, el consumo doméstico y el precio de la energía.

Según publicó GESE Asesores Energéticos, la salida acelerada de la energía nuclear en el mix energético europeo constituye otra fuente significativa de riesgo. Mateos advirtió que el cierre de las centrales nucleares puede derivar en aumentos de precios, especialmente en los momentos de alta demanda en los que la oferta renovable resulta insuficiente. Recalcó que, en el caso español, la energía que proviene de centrales nucleares aporta el 20% del total consumido, por lo que la desaparición de esta fuente sin que exista una alternativa fiable podría repercutir tanto en la competitividad económica como en el funcionamiento general de la industria.

El experto insistió en la necesidad de que la estrategia europea recupere la diversificación, combinando fuentes renovables, energía nuclear y combustibles fósiles sometidos a criterios de seguridad y disponibilidad. Según consignó GESE Asesores Energéticos, Mateos propuso que solo un mix energético equilibrado introduciría suficiente estabilidad en el sistema para reducir la exposición a crisis externas y amortiguar oscilaciones bruscas de precio. Rechazó que la seguridad energética pueda lograrse a través de posturas meramente ideológicas, reclamando un enfoque pragmático que tenga en cuenta la limitada capacidad de recursos energéticos propios del continente y la importancia de asumir una posición negociadora más sólida en el contexto mundial.

Tal como expuso GESE Asesores Energéticos, el CEO concluyó que la prioridad debe ser la elaboración de una política energética robusta, diseñada para asegurar la fiabilidad y la asequibilidad del suministro, sin subordinar las decisiones a consideraciones ajenas a la seguridad energética.

El contacto para ampliar información sobre el análisis ofrecido corresponde a Diego Mateos, CEO de la empresa Gese Asesores Energéticos, con sede en Madrid.