CSIF alerta de la pérdida de más de 23.400 empleos en la sanidad en lo que va de año

El último proceso de selección para la formación especializada dejó fuera a 8.300 médicos y 9.000 profesionales de enfermería, pese a las dificultades actuales del Sistema Nacional de Salud para satisfacer las demandas de la población, según reportó la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). A raíz de estos datos, el sindicato puso en evidencia la discrepancia entre el elevado número de profesionales que buscan incorporarse al sector y la disponibilidad real de plazas, una situación que se agrava por las carencias estructurales y el deterioro del sistema sanitario.

De acuerdo con la información publicada por la CSIF, en los primeros dos meses del año se han reducido 23.483 empleos en el ámbito sanitario, con detalles que reflejan que 13.981 puestos se perdieron en enero y 9.502 en febrero, según los registros más recientes de la Seguridad Social. El sindicato destacó que estos datos resultan particularmente preocupantes en el contexto actual, caracterizado por un colapso en la atención, listas de espera en máximos históricos y condiciones laborales desfavorables para los profesionales sanitarios.

La CSIF subrayó que la temporalidad sigue siendo un reto persistente, ya que, según la última Encuesta de Población Activa, aproximadamente el 30% del personal sanitario mantiene contratos temporales, sin evidenciar avances en la estabilización laboral. Esta situación contribuye, según el sindicato, a un agotamiento progresivo entre el personal, sometido a sobrecargas derivadas de elevados picos de demanda y falta de recursos humanos.

La tensión en los hospitales, según informó el sindicato, se ha incrementado por el incremento de patologías propias del periodo invernal, sumado a la mayor frecuencia de episodios de infecciones respiratorias y el inicio de la temporada de alergias. Estas circunstancias han generado mayor presión tanto en los servicios de urgencias como en las áreas de observación, con pacientes a la espera de camas e insuficiencia crónica de personal, detalló la CSIF.

Frente a este panorama, la organización sindical solicitó de forma expresa a los responsables políticos que otorguen prioridad a la sanidad, reclamando una implementación efectiva del Estatuto Marco recientemente firmado. Según publicó la CSIF, la mejora de las condiciones laborales resulta esencial para retener talento, facilitar la conciliación de la vida familiar y profesional, y contribuir así a la estabilidad del personal en el sector.

El sindicato también reclamó mejoras en la formación sanitaria especializada, advirtiendo sobre los problemas surgidos en el último proceso selectivo. Tal como consignó la CSIF, la convocatoria presentó retrasos en la publicación de notas provisionales, quejas sobre fallos en la organización, cuestionamientos en la seguridad de los resultados y la posibilidad de irregularidades. Por ello, instó a las autoridades sanitarias a realizar una auditoría y un examen exhaustivo de las oposiciones recientes.

En el comunicado, la CSIF recalcó que la pérdida de empleos en la sanidad durante los primeros meses del año sorprende debido al contexto de aumento en la demanda asistencial y deterioro de las condiciones de los profesionales. A juicio del sindicato, la no cobertura de plazas tras el examen de acceso y los contratos temporales limitan la capacidad de respuesta y la calidad asistencial del Sistema Nacional de Salud, que afronta el desafío de garantizar la atención médica adecuada ante una población cada vez más necesitada de servicios asistenciales.

Según detalla la CSIF, la falta de personal y la precariedad en los contratos impactan directamente en la disponibilidad y calidad de la atención sanitaria, contribuyendo a que las listas de espera se sitúen en niveles nunca antes registrados y a que aumenten los episodios de saturación en centros hospitalarios y servicios de atención primaria. El sindicato reiteró la urgencia de adoptar medidas estructurales, no solo para frenar la pérdida de profesionales, sino también para fomentar la formación y la estabilidad en el empleo ante las demandas crecientes que experimenta el Sistema Nacional de Salud.

Además, la CSIF advirtió que los problemas laborales y de organización, sumados a la falta de recursos y a la ausencia de planes efectivos para la retención de talento, podrían mermar aún más la capacidad del sector para afrontar situaciones de emergencia y crisis asistenciales. El sindicato finalizó remarcando que la resolución de estos desafíos requiere de la intervención y el compromiso de las autoridades responsables, así como de una revisión profunda de las políticas y procesos que afectan a los profesionales y a la ciudadanía atendida por el sistema sanitario público.