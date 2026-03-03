Becker: "Alcaraz y Sinner tienen el potencial para igualar al 'Big 3', pero no les pondría demasiada presión"

Boris Becker destacó que España ha contado con dos generaciones consecutivas de grandes figuras en el tenis, señalando que la actual rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner plantea un escenario inédito para el deporte, con un contraste de estilos y personalidades. El extenista alemán consideró que la popularidad del tenis nunca había alcanzado niveles tan altos y remarcó la fortuna del público español tras haber disfrutado de Rafa Nadal durante dos décadas y ahora contar con Alcaraz como referente. Según informó Europa Press, Becker expuso que Alcaraz representa un perfil emocional y carismático en las pistas, mientras que Sinner muestra una actitud más fría y distante, pero ambos logran mantener una competencia que, a su juicio, se prolongará durante años.

El medio Europa Press detalló que, para Becker, resulta perjudicial para el resto de los tenistas el dominio absoluto que han ejercido Alcaraz y Sinner en el circuito profesional, aunque señaló que es favorable para ellos, ya que entre ambos acumulan los últimos nueve títulos de torneos del Grand Slam. De acuerdo con el exjugador, tras los éxitos de la generación de Novak Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer, existían dudas sobre la aparición de nuevos protagonistas que pudieran igualar su legado. Sobre este asunto, Becker reconoció: “Pensábamos que después de la época de Nadal, Federer y Djokovic no tendríamos una próxima superestrella y tenemos dos ahora”.

En declaraciones a los medios durante el anuncio de los nominados a los Premios Laureus 2026 en Madrid, Becker insistió en que no se debe ejercer una presión excesiva sobre Alcaraz y Sinner respecto a si alcanzarán los logros del denominado "Big 3" del tenis mundial. Según publicó Europa Press, Becker afirmó: “Es muy difícil. Es un largo camino y no pondría demasiada presión en Carlos y Jannik, son muy jóvenes, así que tenemos que darles un poco de espacio para desarrollarse. Ciertamente tienen el talento y el potencial, pero me preguntas esa pregunta en 15 años y luego puedo responderla”.

Respecto al actual nivel de juego de Alcaraz, Becker apuntó que nadie resulta invencible en el mundo del tenis. El ganador de seis torneos de Grand Slam subrayó que todos experimentan períodos buenos y malos a lo largo de su carrera deportiva, e indicó que, aunque Alcaraz sea considerado ahora el mejor posicionado del ranking, el deporte es imprevisible y cualquier situación puede presentarse en el futuro. “Él es claramente ahora el número uno, pero todas las cosas pueden pasar en el deporte, siempre es muy contradictorio y eso es lo bonito del deporte. Ahora mismo, a Carlos se le ve genial”, añadió Becker según reportó Europa Press.

La rivalidad que se ha generado entre Alcaraz y Sinner fue otro de los puntos que Becker analizó, resaltando el atractivo de enfrentar a dos tenistas con perfiles tan diferentes. Para el exdeportista alemán, esta competencia directa contribuirá a mantener la atención sobre el tenis durante los próximos años, con figuras que reflejan dos maneras opuestas de entender la competición.

Durante su intervención mencionó también a Alexander Zverev, expresando su deseo de que el alemán logre conquistar su primer título de Grand Slam. Becker señaló que Zverev tiene la capacidad y ha estado presente en varias finales, por lo que espera que en la próxima temporada pueda mantenerse en plenitud física y alcanzar esa meta.

Por otro lado, Becker rememoró logros personales, como el oro olímpico conquistado junto a Michael Stich en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, al que considera una de las victorias más importantes de su carrera. Según consignó Europa Press, Becker valoró esa medalla por encima de otros títulos, al ser una distinción que cobra sentido especial al mirar en retrospectiva tras su retiro. “Cuando me preguntan ahora cuáles son mis victorias más importantes, siempre mencionaría esa medalla de oro. Cuando estás jugando, piensas en el próximo torneo, en el próximo Grand Slam, pero cuando te ves más viejo y te preguntan cuáles son las victorias más importantes en la vida, siempre mencionaría la medalla de oro”, afirmó en el acto.

Finalmente, Becker expresó su satisfacción por formar parte de la familia Laureus y la relevancia de los Premios Laureus en la transformación social a través del deporte. El antiguo campeón alemán señaló a Europa Press: “Es un gran honor ser parte de la familia Laureus. Es un gran honor para nosotros y para el mundo, porque nuestro mensaje es cambiar las vidas de los miembros. Creo que estamos haciendo un buen trabajo en los últimos 25 años”. Becker enfatizó la importancia de la labor que desarrolla la organización, sin dejar de reconocer su papel en el contexto deportivo internacional.