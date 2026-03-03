AV. Rodrygo Goes se rompe el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la pierna derecha

El futbolista brasileño Rodrygo Goes no podrá participar en lo que resta de la temporada y quedará fuera de la convocatoria para el Mundial del próximo verano, tras la confirmación del diagnóstico de una rotura de ligamento cruzado anterior y menisco externo en su pierna derecha. De acuerdo con el comunicado emitido este lunes por el club Real Madrid, el delantero estará apartado de los terrenos de juego durante un extenso periodo mientras recibe tratamiento médico.

Según publicó el club blanco a través de su parte oficial, el departamento médico realizó una batería de exámenes a Rodrygo que permitió detectar la magnitud de la lesión. “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha", detalló la entidad. Este tipo de lesión generalmente implica una ausencia que puede extenderse durante varios meses, lo que descarta la participación del delantero tanto en los compromisos con el club como en la selección nacional durante las principales citas deportivas venideras.

El delantero, considerado una figura relevante en el esquema de ataque merengue, había acumulado una cantidad significativa de minutos en la actual temporada y contaba con proyección como uno de los jugadores sudamericanos con mayor presencia en el fútbol europeo. Según consignó el club madridista, este accidente recalca la frecuente exposición al riesgo físico que sufren los futbolistas profesionales de alto rendimiento debido a la exigencia competitiva, especialmente en posiciones ofensivas.

El pronóstico para las lesiones de ligamentos cruzados y meniscos suele requerir intervención quirúrgica seguida de un proceso de rehabilitación prolongado. La situación de Rodrygo se asemeja a otros casos similares que han afectado a futbolistas de élite, en los que la reincorporación al juego competitivo puede demandar de seis a nueve meses, aunque el club no detalló una fecha estimada para su regreso, explicó el comunicado.

El Real Madrid enfrenta la recta final de la temporada sin una de sus principales opciones en el ataque. Los entrenadores deberán reorganizar la alineación y ajustar los sistemas tácticos para suplir la ausencia del brasileño, según reportó el club. El comunicado enfatizó que la recuperación se llevará a cabo bajo la supervisión directa de los servicios médicos de la entidad y fuentes cercanas al club no descartan que la agenda de recuperación cuente con revisiones periódicas para evaluar la evolución del futbolista.

Rodrygo Goes también quedará descartado de la convocatoria para la selección de Brasil en el próximo Mundial. Su baja impacta la planificación tanto del seleccionador nacional como del cuerpo técnico del Real Madrid, que deberá reformular la ofensiva de cara a los compromisos internacionales y ligueros, añadió el comunicado del club. El delantero había sido considerado una pieza con potencial destacado para la cita mundialista.

La noticia se conoce durante un periodo crítico de la campaña, en el que la plantilla blanca afronta partidos decisivos en distintas competiciones. El club Madridista manifestó en el comunicado su apoyo al jugador, asegurando que dispondrá de todos los recursos de su equipo médico y de rehabilitación. Expertos en traumatología consultados por el club estiman que la recuperación física y la readaptación deportiva de este tipo de lesiones requieren un tratamiento integral y personalizado.

El impacto de la lesión no solo afecta al Real Madrid, sino que también altera las opciones deportivas de la selección brasileña con vistas a la próxima cita mundialista, dada la proyección de Rodrygo en el panorama internacional. Según Real Madrid, la evolución del jugador será comunicada de manera regular a medida que avance el proceso de recuperación.

La entidad madridista concluyó su comunicado reiterando la gravedad de la lesión y el tiempo previsto de convalecencia, al tiempo que envió un mensaje de ánimo al delantero y su entorno, y recalcó el compromiso institucional por facilitar la máxima recuperación posible, de acuerdo con lo publicado en el parte médico divulgado este lunes.