Agencias

AV. Rodrygo Goes se rompe el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la pierna derecha

El atacante sudamericano, pieza clave del conjunto blanco, estará fuera de las canchas durante un prolongado período tras confirmarse daños graves en la rodilla según un comunicado oficial divulgado por el club madridista este lunes

Guardar

El futbolista brasileño Rodrygo Goes no podrá participar en lo que resta de la temporada y quedará fuera de la convocatoria para el Mundial del próximo verano, tras la confirmación del diagnóstico de una rotura de ligamento cruzado anterior y menisco externo en su pierna derecha. De acuerdo con el comunicado emitido este lunes por el club Real Madrid, el delantero estará apartado de los terrenos de juego durante un extenso periodo mientras recibe tratamiento médico.

Según publicó el club blanco a través de su parte oficial, el departamento médico realizó una batería de exámenes a Rodrygo que permitió detectar la magnitud de la lesión. “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha", detalló la entidad. Este tipo de lesión generalmente implica una ausencia que puede extenderse durante varios meses, lo que descarta la participación del delantero tanto en los compromisos con el club como en la selección nacional durante las principales citas deportivas venideras.

El delantero, considerado una figura relevante en el esquema de ataque merengue, había acumulado una cantidad significativa de minutos en la actual temporada y contaba con proyección como uno de los jugadores sudamericanos con mayor presencia en el fútbol europeo. Según consignó el club madridista, este accidente recalca la frecuente exposición al riesgo físico que sufren los futbolistas profesionales de alto rendimiento debido a la exigencia competitiva, especialmente en posiciones ofensivas.

El pronóstico para las lesiones de ligamentos cruzados y meniscos suele requerir intervención quirúrgica seguida de un proceso de rehabilitación prolongado. La situación de Rodrygo se asemeja a otros casos similares que han afectado a futbolistas de élite, en los que la reincorporación al juego competitivo puede demandar de seis a nueve meses, aunque el club no detalló una fecha estimada para su regreso, explicó el comunicado.

El Real Madrid enfrenta la recta final de la temporada sin una de sus principales opciones en el ataque. Los entrenadores deberán reorganizar la alineación y ajustar los sistemas tácticos para suplir la ausencia del brasileño, según reportó el club. El comunicado enfatizó que la recuperación se llevará a cabo bajo la supervisión directa de los servicios médicos de la entidad y fuentes cercanas al club no descartan que la agenda de recuperación cuente con revisiones periódicas para evaluar la evolución del futbolista.

Rodrygo Goes también quedará descartado de la convocatoria para la selección de Brasil en el próximo Mundial. Su baja impacta la planificación tanto del seleccionador nacional como del cuerpo técnico del Real Madrid, que deberá reformular la ofensiva de cara a los compromisos internacionales y ligueros, añadió el comunicado del club. El delantero había sido considerado una pieza con potencial destacado para la cita mundialista.

La noticia se conoce durante un periodo crítico de la campaña, en el que la plantilla blanca afronta partidos decisivos en distintas competiciones. El club Madridista manifestó en el comunicado su apoyo al jugador, asegurando que dispondrá de todos los recursos de su equipo médico y de rehabilitación. Expertos en traumatología consultados por el club estiman que la recuperación física y la readaptación deportiva de este tipo de lesiones requieren un tratamiento integral y personalizado.

El impacto de la lesión no solo afecta al Real Madrid, sino que también altera las opciones deportivas de la selección brasileña con vistas a la próxima cita mundialista, dada la proyección de Rodrygo en el panorama internacional. Según Real Madrid, la evolución del jugador será comunicada de manera regular a medida que avance el proceso de recuperación.

La entidad madridista concluyó su comunicado reiterando la gravedad de la lesión y el tiempo previsto de convalecencia, al tiempo que envió un mensaje de ánimo al delantero y su entorno, y recalcó el compromiso institucional por facilitar la máxima recuperación posible, de acuerdo con lo publicado en el parte médico divulgado este lunes.

Temas Relacionados

Rodrygo GoesReal MadridLesiónLigamento cruzado anteriorMenisco externoServicios Médicos del Real MadridBrasilMundialDelanteroFútbolEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Zegona nombra a Tim Pennington nuevo consejero independiente

Con una amplia carrera en finanzas corporativas y telecomunicaciones internacionales, el directivo británico asume responsabilidades clave en el Comité de Auditoría de la propietaria de Vodafone España mientras mantiene cargos relevantes en grandes empresas del sector

Zegona nombra a Tim Pennington

El Clan del Golfo anuncia que no intervendrá ni condicionará el voto en las elecciones de este domingo

A través de un comunicado, la principal organización criminal del país afirmó que no ejercerá presión sobre los comicios, instando a otras facciones armadas a respetar la libertad ciudadana, mientras el Gobierno y observadores internacionales mantienen reservas sobre su promesa

El Clan del Golfo anuncia

AMP. Rodrygo Goes se rompe el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la pierna derecha

El club blanco confirmó que el atacante brasileño estará fuera cerca de diez meses, quedando descartado para el resto del campeonato y la próxima cita mundialista tras recibir el último diagnóstico sobre la gravedad de su lesión de rodilla

AMP. Rodrygo Goes se rompe

South Summit Brazil 2026 refuerza su proyección internacional con más de 53 startups de 15 países

Un total de 53 empresas emergentes de 15 naciones fueron elegidas como finalistas de una competencia global de innovación, abarcando sectores digitales, salud, industria y sostenibilidad, con propuestas que atraen inversiones y promueven la transformación tecnológica

South Summit Brazil 2026 refuerza

EEUU alerta de un "amenaza inminente" de ataques con misiles y drones en el este de Arabia Saudí

Washington solicita a sus ciudadanos resguardarse en Dhahran tras advertir un posible bombardeo, luego de que drones impactaran su Embajada en la capital saudí, hecho que provocó la evacuación del personal y el cierre del edificio consular

EEUU alerta de un "amenaza