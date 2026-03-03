Alcanzado en un ataque con drones un tanque de combustible en un puerto comercial de Omán

Las autoridades omaníes han declarado que aún desconocen quién está detrás del ataque ocurrido este martes contra el puerto de Duqm, mientras continúan evaluando el alcance de los daños y las consecuencias inmediatas. De acuerdo con información publicada por la agencia estatal omaní de noticias, ONA, al menos un tanque de combustible resultó impactado durante la incursión de drones, la cual se ha producido en un contexto de tensiones crecientes ligadas a la reciente escalada de hostilidades en Oriente Próximo tras la ofensiva militar lanzada el 28 de febrero contra Irán por parte de Israel y fuerzas aliadas.

Según reportó ONA, el incidente se produjo específicamente en el puerto comercial de Duqm, un centro estratégico en las costas omaníes, donde varios artefactos aéreos no tripulados alcanzaron infraestructuras del recinto, provocando daños materiales en uno de los depósitos de combustible. Fuentes de seguridad citadas por la agencia apuntaron que, hasta el momento, no se han emitido informes sobre víctimas relacionadas con el ataque.

El Gobierno de Omán emitió un comunicado reafirmando su rechazo a este tipo de incursiones en su territorio, así como su compromiso para investigar los hechos y reforzar la protección de sus infraestructuras críticas. La postura oficial mantiene la prudencia respecto a la identificación de los responsables, destacando que continúan las pesquisas para esclarecer lo sucedido y prevenir episodios similares.

El medio ONA indicó que este nuevo ataque se suma a una serie de episodios violentos en las proximidades del país. Solo un día antes, el Gobierno omaní confirmó la muerte de una persona durante otro incidente en el que una lancha no tripulada impactó contra un petrolero de bandera de Islas Marshall en aguas cercanas a la costa, sin que hasta la fecha ninguna organización o país haya reivindicado la autoría de esa acción.

Esta secuencia de ataques ocurre en paralelo a la intensificación del conflicto en la región, donde la respuesta iraní incluyó el cierre del estratégico estrecho de Ormuz, además del lanzamiento de misiles y drones hacia territorio israelí y objetivos estadounidenses en el área, según detalló la agencia ONA. Estos acontecimientos han elevado la preocupación en el ámbito internacional por la posible interrupción de rutas comerciales y energéticas clave.

Las autoridades de Omán recalcaron, según el medio estatal, su política de condenar cualquier acto de hostilidad sobre sus infraestructuras críticas y reiteraron su voluntad de mantener la estabilidad y la seguridad en la región, pese a la compleja coyuntura actual. El Ejecutivo del país continúa colaborando con fuerzas de seguridad y expertos para determinar con precisión la naturaleza y el origen de los artefactos empleados, así como el propósito específico detrás de estos ataques.

El puerto de Duqm, por su carácter estratégico y su relevancia para el tránsito de mercancías y recursos energéticos, representa un objetivo sensible dentro del escenario geopolítico del Golfo. Aunque los ataques recientes no han dejado víctimas directas en el caso del puerto, las autoridades de Mascate han insistido en la urgencia de fortalecer los mecanismos de monitoreo y defensa de sus instalaciones portuarias y marítimas frente a la creciente amenaza de incursiones no convencionales.

Datos recabados y divulgados por ONA reflejan que, si bien los ataques no han sido reivindicados, la cercanía temporal y geográfica con operaciones militares de gran escala en la región sugiere la posibilidad de nuevas amenazas para la seguridad de la navegación comercial y petrolera. Además, recuerdan que la escalada de hostilidades entre Estados Unidos, Israel e Irán ha intensificado la presión sobre los países vecinos, generando un entorno de riesgo para poblaciones e infraestructuras civiles.

De acuerdo con la cobertura de ONA, las investigaciones oficiales continúan para recopilar pruebas, analizar los restos de los dispositivos utilizados y determinar el alcance de la intervención extranjera o de actores estatales o no estatales en estos dos incidentes recientes. El Gobierno omaní ha reiterado que no tolerará violaciones de su soberanía y tomará las medidas apropiadas para proteger sus intereses nacionales ante la inseguridad regional.